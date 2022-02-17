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Как выглядит официальный голос московского метро

Дженни Самойлова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Как выглядит официальный голос московского метро
Еще одно любимое место Юлии Романовой-Кутьиной — площадь Разгуляй. Здесь находится театр «На Басманной», в котором служит актриса / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В рубрике «Прогулка со звездой» «Вечерняя Москва» отправляется с известными людьми по их памятным местам. Сегодня это Малая Никитская — одна из самых любимых улиц актрисы Юлии Романовой-Кутьиной.

В этом году исполняется 10 лет, как актриса музыкального театра «На Басманной» Юлия Романова-Кутьина является официальным голосом Московского метрополитена. А сегодня «Вечерка» встретилась с артисткой, чтобы вспомнить, с чего начинался ее творческий путь, и поговорить о столице.

Встречу Юлия назначает на Малой Никитской.

— Это одно из моих любимых мест в Москве. В моем детстве она называлась улица Качалова — в честь знаменитого актера Василия Качалова. Вместе с семьей он жил здесь в начале XX века,— поясняет она. — Собственно, с этой улицы и начался мой творческий путь. Еще школьницей я пришла на конкурс в Детскую редакцию Всесоюзного радио. Именно на улице Качалова располагался знаменитый Государственный дом радиовещания и звукозаписи. И здесь же записывались передачи, которые звучали потом на главной радиостанции Советского Союза.

Юлия Романова-Кутьина вспоминает, что тогда большинство радиоприемников имели всего одну волну.

— На ней с утра звучали позывные и звонкие детские голоса. Говорили: «Здравствуйте, ребята! Слушайте Пионерскую зорьку!» В этом доме звукозаписи, — рассказывает актриса, указывая на здание, — и начался мой творческий путь, я стала одним из юных дикторов Всесоюзного радио.

И, как уверяет актриса, это было прекрасное время.

В здании также располагались музыкальная и литературная редакции, поэтому в коридорах часто можно было встретить знаменитых исполнителей и музыкантов. Большие симфонические оркестры приезжали записывать свои концертные программы.

— Помимо работы, за которую мы, школьники, получали гонорары, у нас была большая интересная программа — это занятия по технике речи, актерское мастерство, нас учили работе с микрофоном и многому другому, — говорит она. — И все полученные знания мне очень пригодились в дальнейшей жизни и будущей профессии. Особенно когда участвовала в конкурсе Московского метрополитена. Запись проходила в Инженерном корпусе метро на проспекте Мира. Несмотря на то что прошло уже почти десять лет с того момента, я до сих пор помню, как сложно мне было перестроиться на другую тональность — со звонкого детского голоса на взрослый спокойный женский. Но я очень постаралась, и у меня получилось!

Наша прогулка продолжается, и актриса рассказывает еще об одном знаковом местом на карте Москвы.

— Площадь Разгуляй. Это пересечение Старой и Новой Басманной улиц. Здесь находится театр, в котором я служу. Больше 20 лет назад я пришла в Московский государственный музыкальный театр «На Басманной» под руководством заслуженной артистки России Жанны Тертерян, — рассказывает Юлия. — И, конечно, за эти годы он стал для меня настоящим домом. Говорят, что актеры — это большая дружная семья единомышленников, и я с этим утверждением согласна.

ДОСЬЕ

Юлия Романова-Кутьина родилась в Москве. С будущей профессией определилась в школе. Получив диплом о среднем образовании, подала документы в ГИТИС и стала студенткой факультета музыкального театра. С 2001 года актриса театра «На Басманной». В 2002 году стала официальным голосом Московского метрополитена.

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