Три века на страже закона: московская полиция отметила свой юбилей

Старший участковый уполномоченный Андрей Бычков следит за порядком и обеспечивает безопасность москвичей на Комсомольском проспекте в районе Хамовники / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

С какими достижениями столичная правоохранительная система подошла к этой дате, узнала «Вечерняя Москва».

Возраст столичной полиции отсчитывается с того момента, как император Петр I подписал указ, согласно которому в Первопрестольной была учреждена должность обер-полицмейстера. А вместе с ней и Московская полицмейстерская канцелярия. Мало кто знает, что долгие годы в ведении полиции были такие функции, как ликвидация пожаров, освещение Москвы, контроль за продовольственными припасами, торговлей и ценами и многое другое.

Сейчас главная задача полицейских — поддержание общественного порядка и борьба с преступностью. По данным столичной прокуратуры, число зарегистрированных преступлений в прошлом году снизилось на 2,1 процента. По сравнению с 2020 годом уличная преступность сократилась почти на 4 процента. На 4,6 процента снизилось число мошенничеств, на 23,6 процента — разбоев, а количество грабежей почти на 25 процентов.

— Огромную роль сыграло внедрение в Москве системы видеонаблюдения и распознавания лиц, — считает доктор юридических наук, профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин Института права и управления Виктор Гладких. — Совершая на улице, в общественном транспорте или в подъезде преступление, например незаконное проникновение в квартиру, злоумышленник попадет «в кадр» и после установления личности будет задержан.

По мнению эксперта, внимание властей к вопросу безопасности горожан и способствует снижению уровня преступности.

Москва активно занимается улучшением материальной базы правоохранительных органов. За последние десять лет городские власти вместе с МВД привели в порядок, комплексно реконструировали и построили заново около 100 зданий отделов внутренних дел.

Так, в Ростокине построено новое здание отдела внутренних дел. Новое здание полиции открылось и в районе Очаково-Матвеевское. Во всех новых и отремонтированных ОВД полицейским создают комфортные условия не только для работы, но и для питания, а также полноценного отдыха. Город отремонтировал и пять семейных общежитий для сотрудников полиции. И эта работа по улучшению материальной базы в городе продолжается.