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«Ценить жизнь научилась в коммуналке»: актриса Ирина Климова — о бывших мужьях, эстраде и материнстве

Андрей Объедков

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Ценить жизнь научилась в коммуналке»: актриса Ирина Климова — о бывших мужьях, эстраде и материнстве
Актриса Ирина Климова два раза была замужем, и теперь ей хочется любить только спокойно и осознанно, замечая все достоинства и недостатки своего партнера / Фото: Из личного архива

В феврале в Театре имени Моссовета начались репетиции нового проекта «Старомодная комедия» по пьесе Алексея Арбузова. Премьера намечена на начало 100-го, юбилейного сезона театра. Исполнительница главной роли, заслуженная артистка России Ирина Климова рассказала «Вечерке» о любви, помощи разведенным женщинам и о том, почему она отказалась от карьеры певицы.

— Ирина, это уже не первая постановка по произведениям Арбузова в Театре имени Моссовета. В этом сезоне зрителей впечатлил спектакль «Жестокие игры», где вы играете Машу Земцову. Есть что-то общее у вас с этой героиней?

— Отчасти. Маша — сильный человек. У нее было сложное детство, она выросла в детдоме, без любви и тепла. Девочка вынуждена была бороться за себя. Это определило ее характер, отношение к людям, манеру поведения. Она привыкла быть собранной, сдержанной, жесткой. Когда погибает ее муж Мишка, внешне она почти не выражает свое горе. Для таких людей проявление сильных чувств равносильно проявлению слабости. И это то, что отличает меня от нее. А вот то, что у Маши крепкий внутренний стержень, нас роднит. Хотя я росла вроде бы в благополучной семье, мне не раз приходилось отстаивать себя, свое мнение, место под солнцем.

К тому же я дочь родителей, родившихся в годы Великой Отечественной войны. Их поколение росло во время, когда всем было не до сантиментов, с детьми особо не возились — страну нужно было поднимать. Любовь проявлялась в том, чтобы ребенок был сыт, одет. У людей было много страхов и тревог, и это передавалось детям. И когда те вырастали и сами становились родителями, у них это трансформировалось в контроль и гиперопеку над своими детьми. Причем из лучших побуждений.

— Вашему сыну Никите 18 лет. Сложно находить с ним общий язык?

— Находить общий язык с другими вообще сложно. А с близкими — особенно. Я всегда пыталась строить общение с сыном в диалоге. Что бы ни происходило, как бы ни зашкаливали эмоции, важно разговаривать друг с другом. С подростками нужно быть очень внимательными: чувствовать, когда лучше их не трогать, а когда — подойти и пообщаться. И мои старания дали свои плоды. Сын не замыкается в общении со мной, доверяет свои секреты. Он знает, что я всегда на его стороне.

«Ценить жизнь научилась в коммуналке»: актриса Ирина Климова — о бывших мужьях, эстраде и материнстве Фото: Из личного архива

— Вы давно поете. Но в интервью говорили, что образ жизни певицы — не ваше. Но со стороны кажется, миры актеров и певцов во многом схожи.

— У этих миров несколько разные цели. Доминирующая цель для эстрады — развлечение. А театр и кино, взаимодействуя со зрителем, ставят для себя более сложные и глубокие задачи. Вот этой глубины мне и не хватило на эстраде.

— О чувствах к первому мужу (актеру Валерию Боровинских. — «МВ») вы говорили, что это было как удар молнии. Сейчас для вас любовь — такое же сильное чувство?

— Думаю, уже нет. И хотя по-прежнему считаю, что это сильнейшее чувство из тех, что можно испытывать, сегодня я вряд ли сравню его с ударом молнии или с какой-нибудь еще опасной вспышкой. Я уже взрослый человек, с большим жизненным опытом. Я влюблялась не раз, выходила замуж дважды и свое любопытство в этой области во многом удовлетворила. Поняла, что терпеть не могу состояние влюбленности — оно слепо и мучительно, болезненно. Сегодня мне хочется любить осознанно, спокойно, видя все достоинства и недостатки человека и ничего не скрывая самой.

— Вы вели шоу «Клуб бывших жен». Использовали ли свой опыт, чтобы помочь участницам?

— Кстати, первый раз, когда пробовалась на роль ведущей, меня не взяли. Тогда я собиралась во второй раз замуж (за актера Алексея Нилова. — «МВ»), была счастлива и, видимо, слишком радостна для этой программы. Лишь когда уже разводилась, попала в кресло ведущей. Для продюсеров, как оказалось, важны были мой личный опыт и умение искренне сочувствовать героиням. Для этого нужно было пострадать самой. Многим из того, что мне помогло выйти из трудной ситуации, я делилась с участницами шоу. Например, один из самых эффективных способов для женщины привести себя в чувство — пойти в парикмахерскую. Помню героиню, пережившую предательство. Муж завел любовницу и исчез. В квартире все напоминало девушке о нем. Мы сделали в ее доме ремонт, а всю старую мебель вывезли на полигон. Вместе с героиней бульдозером громили эти старые шкафы, полки и диваны для того, чтобы она смогла попрощаться с прошлым. Вскоре у нее все наладилось — мы отслеживали судьбу героинь. Жаль, что программу потом закрыли.

— В детстве вы жили в коммунальной квартире. Чему это вас научило?

— Ценить качество жизни. Я знаю, что такое жить в квартире, где, кроме твоей семьи, еще 40 человек и при этом на всех одна ванная, одна кухня. Или в квартире, где ничего нет, черные стены, бегают полчища тараканов и крысы воруют еду, а вместо мебели — коробки и матрас на полу. Еще я знаю, что в этой бедности можно быть счастливым.

«Ценить жизнь научилась в коммуналке»: актриса Ирина Климова — о бывших мужьях, эстраде и материнстве Фото: Из личного архива

— В советское время я смотрел фильм «Молодой человек из хорошей семьи», где вы сыграли Ию. Но сегодня его почти не увидишь на экране. Не обидно, что некоторые фильмы с вашим участием мало показывают?

— Пик моих съемок в кино пришелся на конец 1980-х и 1990-е годы. Время идет, все меняется. Слава богу, в интернете можно найти все, в том числе и эти фильмы. Они были очень добрыми и хорошими. Особенно люблю свою первую картину «Трава зелена».

— Говорят, если актер влюблен, он играет лучше. Вы согласны с этим?

— На качество игры это не влияет. Просто влюбленный человек всегда выглядит лучше. У него глаза блестят!

ДОСЬЕ

Ирина Климова родилась 12 апреля 1967 года в Москве. Окончила Театральное училище имени Щукина (курс Аллы Казанской). Работала в Театре имени Вахтангова, потом перешла в Театр Моссовета. Участница многих телевизионных проектов. Занимается сольной карьерой певицы. Заслуженная артистка России. Почетный работник культуры города Москвы.

Поражение как победа

Актриса участвовала в проекте «Голос», но вылетела на слепых прослушиваниях. Она понадеялась на свой актерский опыт и не в полной мере учла специфику конкурса. Требовалось еще и владение вокальной техникой. Но неудача обернулась миллионными просмотрами в «Ютьюбе», а также участием в программе «Три аккорда» и других проектах», говорит звезда.

Закаленная

Климова уверена: тех, кто выжил в 1990-е, трудно чем-то испугать. «Те времена научили меня бесстрашию, — делится Ирина. — Я всегда найду себе применение, помимо театральной деятельности, умею организовать процесс съемок в кино, составлять сметы».

Любимица публики

Актрисе часто пишут стихи, дарят подарки, встречают у служебного входа, ездят за ней на гастроли. Однажды, отыграв спектакль во Владивостоке и выйдя на поклон, она была поражена, увидев двух девчонок, своих поклонниц, которые специально прилетели на день из Москвы, чтобы поздравить ее с 8 Марта.

Правильное питание

Звезда предпочитает готовить себе и своему сыну сама. «В основном это овощные салаты с разными ингредиентами, а к салатам обычно готовлю рыбу, мясо или курицу, — говорит Климова. — Люблю запеченное мясо с грибами. Я придерживаюсь правильного питания и ребенка приучила к этому. И вижу, что есть результат».

Музыкальная карьера

В 1998 году Ирина Климова выпустила музыкальный альбом под названием «Я так устала ждать». Актриса признается, что любит петь (на фото слева), однако о новом альбоме она даже и не думает. «Мне сейчас не очень понятно, зачем выпускать альбомы и пластинки, если вся музыка — в интернете», — замечает Ирина.

Снялась в десятках сериалов и фильмов

Климову можно увидеть в сериалах «МУР есть МУР», «Зимняя вишня — 2», «Петербургские тайны» и многих других картинах.

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