Врач объяснил, как правильно принимать лекарства и зачем нужны электронные рецепты

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За год в городских поликлиниках оформили уже более 16 миллионов электронных рецептов. Врач, клинический фармаколог Госпиталя ветеранов войн №2 Андрей Кондрахин рассказал, как льготные категории граждан могут получить бесплатные лекарства и почему нужно принимать таблетки вовремя.

— Часто ли пожилым людям нужно принимать лекарства? С чем это связано?

— С возрастом организм человека претерпевает различные изменения. Это связано с факторами внешней и внутренней среды, генетикой и возрастом. В результате возникает «усталость» в различных органах и системах. Организм со временем теряет возможность восстановить свои клетки и функции, и приходится ему помогать. Как правило, используют фармакологические препараты. Они прошли клинические испытания и получили клинические рекомендации для применения в медицине. Таким образом с возрастом мы принимаем различные группы фармакологических веществ для поддержания здоровья в организме. Конечно, есть часть людей, у которых генетически организм более устойчив к изменениям, но даже они иногда принимают лекарства.

— Чем грозит несоблюдение рекомендаций врача в части приема лекарств?

— Врач, когда прописывает те или иные лекарства (лекарственные средства), оценивает состояние организма, способ введения, характер болезни и возможные побочные действия. Также очень важно время приема лекарства и кратность. Если по какой-то причине пациент изменит схему, то в лучшем случае ничего не произойдет, в худшем болезнь может перейти в хроническую форму или даже привести к необратимым последствиям. Примером может служит отсутствие приема гипотензивных препаратов. Пациенты иногда считают, что нужно все принимать курсом и в результате самостоятельно прекращают принимать препараты. В итоге давление резко поднимается, что приводит к инсульту.

— Есть ли какие-то отличия в правилах приема лекарств и рисках отказа у пожилых и молодых людей?

— Прием лекарств должен быть безопасным для любого возраста. Но есть особенности у пожилых пациентов в отличие от молодых людей. И это связано с особенностью функции выведения. Большинство лекарственных веществ, поступающих к нам в организм, проходят химические превращения. И распадаются путем длительных химических реакций на воду и различные вещества, которые могут быть метаболитом препарата, а иногда являться и самим препаратом в самой малой концентрации. При заболеваниях почек возникает проблема фильтрации крови, что приводит к накоплению лекарства в организме, то есть повышается его концентрация. И значит пожилым пациентам снижают дозу от нормальной (нормальная доза рассчитывается у среднего человека весом 70 килограмм с нормальной функцией почки). Пациенты этой группы получают одну вторую или одну четвертую нормальной дозировки препарата. А иногда приходится менять препарат и назначать из другой группы. В самых тяжелых случаях препараты отменяют вовсе. Оставляют самое необходимое, так как работа почек уже очень испорчена.

— Чем запивать лекарства, можно ли нарушать инструкцию?

— Прием лекарств очень важная процедура. Лекарства, рекомендованные врачом, нужно принимать в одно и тоже время, так как наш организм — очень чувствительная система, и он подстраивается под изменяющиеся условия. Если принимать не по времени лекарства, то возникнет ситуация, когда в одном случает концентрация препарата снижена, в другом завышена и возникают качели — то плохо от чрезмерного действия лекарства, то от его отсутствия в организме. Запивать лекарства нужно водой, в инструкции четко пишут пол стакана, небольшим количеством или большим количеством. Это очень важно. Особенно нужно обратить внимание на саму воду, запивать кофе, чаем, минеральной водой категорически нельзя, потому что лекарство — это химическое вещество, и оно взаимодействует с пищей и водой, которая поступает в организм. И нужно подчеркнуть любителям минеральной воды — по сути вода больше щелочная и возникает разрушение лекарства. Чай и кофе могут либо ускорить выведение препарата, либо задержать его. Обязательно нужно ознакомиться с инструкцией. Кратность очень важно соблюдать один или три раза в день, это важно для поддержания концентрации вещества в организме. Если нарушить это правило, то эффекта может не наступить. Или возникнет токсический эффект.

— Чем грозит, если пить лекарств меньше положенного, или наоборот больше?

— Если прекратить прием лекарства резко, то возникнет ситуация так называемого «синдрома отмены». Это когда организм быстро возвращается к тем патологическим состояниям, которые ослаблялись ранее лекарством. Возникает резкое ухудшение в самочувствии. И возможны осложнения. Такое бывает, например, если забыть принять таблетку от повышенного артериального давления. Или, например, когда мы принимаем антибактериальные препараты, их нужно пить строго по назначению врача. И ровно столько, сколько необходимо времени, обычно — это 7-10 дней. После антибиотик не назначают, а если его принимать длительное время — это может привести к выраженным изменениям в кишечнике и вызвать в будущем антибиотикорезистентность, то есть невосприимчивость микроорганизмов к антибиотикам.

— Как и где льготные категории граждан могут получить бесплатные лекарства в Москве?

— В Москве все льготные категории граждан получают лекарственное по рецепту врача. Как правило все пациенты прикреплены к поликлиникам и получают препараты согласно переченью и при наличие медицинских показаний. В каждом аптечном пункте столичного Депздрава пациент по рецепту врача получает льготное лекарство. На данный момент в Москве все рецепты, которые выписываются в городских поликлиниках ДЗМ, электронные и зарегистрированы в системе ЕМИАС.

Последнее время появилась новая опция, которая позволяет, быстрее обеспечит пациента лекарством. Это пилотный проект, в рамках которого более 300 коммерческих аптек могут выдавать льготным категориям граждан бесплатные лекарства. С перечнем этих коммерческих аптек можно ознакомиться на сайте Департамента здравоохранения Москвы. При этом пациент может в своей электронной карте распечатать рецепт, если выхода в интернет нет или не создан личный кабинет, то в поликлинике можно распечатать QR-код рецепта на талоне в информационном киоске, а кто владеет смартфоном, может вывести QR-код на экране телефона. Также у пациентов появилась возможность доплатить и получить лекарство другого торгового наименования.