То, что доктор прописал: почему в век развитой науки мы продолжаем верить в «народные» средства

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Быть здоровым, согласитесь, хочется всем. И советы, что регулярно наводняют новостные ленты по идее должны в этом помочь. Но понять, какой рекомендации стоит следовать, очень сложно. Ведь, по оценке экспертов, число фейковых и непрофессиональных материалов на медицинские темы день ото дня растет.

То, что пандемия больно ударила по нервам, заставив многих опасаться разных недугов, вполне понятно и объяснимо. И если четыре года назад, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, за своим здоровьем следили лишь 10–12 процентов россиян, то нынче картина иная. Опрос, проведенный в этом году Институтом современных медиа, показал: более 40 процентов граждан стали внимательнее относиться к своему самочувствию.

Помните, герой книги «Трое в лодке, не считая собаки» Джерома К. Джерома, пролистав медицинский справочник, в ужасе решил, что страдает абсолютно от всех болезней, кроме воспаления коленной чашечки? Вот и соседка моя, Светлана Сергеевна, озадачившись укреплением иммунитета, не пропускает ни одной телепередачи, посвященной ЗОЖ. В остальное время штудирует разные статьи о лекарствах и народных снадобьях. И делится самым важным, на ее взгляд, в соцсетях. Спрос на ее компиляции врачебных рекомендаций, надо сказать, огромный. Еще чуток, и Светка наша в цифровом пространстве прослывет очередным «медицинским светилом».

А она, не вдаваясь в подробности прочитанного, заявляет, что известный анальгетик «может обострить болезнь печени», и тут же делает вывод: «может, и нет, но лучше теперь это лекарство не принимать!»

— Здоровым быть трудно, — заявила она недавно. — Потому что многое из того, что пишут, непонятно. На одном сайте вычитала, что полезно спать в носках, потому что они активизируют кровообращение. Я месяц в них парилась! А потом в другой статье написали, что, наоборот, нельзя их на ночь надевать, иначе разовьются инфекции и даже некроз. Теперь через день сплю то в носочках, то без.

Подобных Свете — тьма. По данным исследования крупного поискового сервиса, здоровье и медицина в наши дни лидируют по популярности. Россияне делают на эти темы почти 7,5 миллиона запросов в день, более 5 тысяч раз в минуту.

— Знаете, раньше говорили: кто лечится по справочнику, тот рискует умереть от опечатки, — комментирует врач-терапевт Ольга Николаева. — А сейчас опасность в сто раз выше: интернет напичкан непроверенной, искаженной, безграмотно интерпретированной и откровенно ложной информацией. Грамотных материалов на медицинские темы там в разы меньше, и публикуются они преимущественно на официальных профильных сайтах. Беда в том, что люди верят во всякие бредни, тратя огромные деньги на сомнительные средства «от всех болезней». Это явление приобретает совсем уж вселенские масштабы.

«Нашей беспомощностью пользуются жадные до денег фармацевты и врачи», «Аптекари не пускают это целебное средство в продажу», — многие, гуляя по просторам сети, наверняка попадали на пестрящие подобными воззваниями страницы. Часто они оформлены под какие-нибудь популярные программы, с беззастенчивым использованием фотографий известных телеведущих. И «гости» студии в выпуске, который якобы запретили к эфиру, соответствующие. Мне лично особенно «разработчик инновационного средства для восстановления суставов» Петр Романов нравится. Красавчик с честным взглядом. Под фото подпись: «академик-новатор». В тексте, правда, его почему-то «кандидатом наук» именуют, но кто же на подобные нестыковки внимание обращает, когда речь идет о «революционном геле из пантов алтайского марала».

Рога оленя, по словам чудо-доктора, ключ к восстановлению суставов. Ни за что не догадаетесь почему! «Опорно-двигательный аппарат человека практически точная копия, как и у этих рогатых животных», — важно заявляет «академик» и тут же предлагается купить гель «по акции».

На совсем уж циничный развод наткнулась недавно на сайте некой юридической социальной сети. «Врачи убили известного певца и композитора!» — под таким заголовком некий доктор-паразитолог Алексей Мартынов беззастенчиво пиарит пилюли, которые якобы должны спасти человечество от червей, поселившихся чуть ли не в каждом из нас. Здесь мошенники совсем не стесняются, вставив в материал леденящее кровь интервью якобы с дочерью недавно скончавшегося народного артиста СССР. Суть огромного материала в том, что если бы тот купил за 5 тысяч препарат Гельмиос, «предотвращающий поражение кишечными паразитами и глистами», все бы было хорошо. А в составе — помимо коры березы и осины — экстракт ягод падуба, который, как утверждает «врач-паразитолог», лечит мигрень. Где головная боль, а где черви...

Питер ван Гюйс. Хирург, извлекающий камень глупости. 1545 год / Фото: Public Domain

Но эта смесь всякой ерунды основательно засорила и интернет, и умы российских граждан. Покупают. А потом на всевозможных форумах рассказывают, как их развели. «Хотела купить для профилактики одну упаковку, — пишет москвичка Тамара М. — Но девушка, принимавшая заказ, сказала, что нужно принять как минимум пять. Я повелась! Потом, когда состав внимательно прочла, поняла, что меня обманули. Вреда от кореньев нет, конечно. Но выброшенных денег жалко». Фигурирующий в тексте врач Мартынов — ведущий специалист Института клинической паразитологии, член европейской ассоциации докторов-инфекционистов и обладатель премии «Лучший врач 2021 года». Надо ли уточнять, что нет в Европе такой ассоциации.

И на сайте Минздрава РФ среди победителей Всероссийского конкурса врачей нет лауреата с такой фамилией. А вот Институту медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е. И. Марциновского, входящего в состав клинического центра Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, на своем официальном сайте пришлось разместить такое сообщение: «В последнее время участились случаи недобросовестной рекламы, в которой предлагается пройти лечение от «паразитов» с использованием «препаратов», якобы разработанных реальными и вымышленными специалистами Института медицинской паразитологии. Институт не имеет отношения к разработке и испытаниям этих «препаратов». Настоящие противопаразитарные препараты продаются только в аптеке и должны применяться только по назначению врача. Не становитесь жертвой мошенников!»

Сердечно-сосудистые заболевания, как утверждает ВОЗ, являются основной причиной смерти во всем мире. Ну как мошенникам этим не воспользоваться? Вот и впаривают людям всевозможные препараты.

Например, микардин «для очистки сосудов». И истории душевные к рекламе прилагаются. В статейке одной, опубликованной 2 февраля нынешнего года, известная российская долгожительница Танзиля Бисембеева говорит, что с помощью лекарства этого до 150 лет дожить собирается. И врачи якобы утверждают: здорова бабушка, хоть завтра в космос отправляй. Увы, вряд ли получится…

Жительница села Исламгазы Астраханской области Танзиля Насихановна Бисембеева, дожив до 123 лет, скончалась в 2019 году.

«Не губить сердце корвалолом» будто бы призывает кардиолог Павел Лукомский на очередном лживом сайте. Только главный терапевт Минздрава СССР в 1970-х годах, член Академии медицинских наук СССР и Герой Социалистического Труда Павел Евгеньевич Лукомский умер в 1974 году. Не говоря уже о том, что к фейковому интервью с ним фото другого врача прилеплена — известного хирурга Федора Углова, мир этот в 2008 году покинувшего. Мертвые честь свою защитить не могут, а имена их вот так, за копейки, в сети полощутся, вводя людей в заблуждение.

— Нет такого понятия, как «чистка сосудов», в медицине, — говорит врач-кардиолог Владимир Тишин, много лет проработавший на столичной скорой. — Кровеносный сосуд — это же не водопроводная труба, которую можно почистить ершиком. И не помогут тут, как многие думают, красное вино, свиное сало и прочие «народные средства». Атеросклероз — хроническое очаговое поражение артерий, грозит развитием инфаркта, ишемической болезни, сердечной недостаточности. Важно заниматься профилактикой и уж точно не пытаться «прочиститься» сомнительными средствами. Кстати, микардин — всего лишь пищевой концентрат на основе растительного сырья для приготовления безалкогольных напитков.

— Я соблазнилась на предложение попробовать эти пилюли бесплатно, — рассказывает Ирина Черезова. — Более получаса мне парили мозги о том, какое это чудо-лекарство, стоит 48 тысяч за 7 пачек, но только мне готовы продать за 8 тысяч. А когда я, опомнившись, отказалась от заказа, продавцы стали мне угрожать штрафом в размере 12 тысяч рублей! Пришлось обратиться в полицию с заявлением по факту вымогательства. Сейчас сайт мошенников заблокирован.

А вы знаете, что делать, если у вас выпадают зубы? Тоже ведь проблема болезненная. Ну уж точно не чистить их какой-то бурдой, которую активно рекомендует еще один псевдодоктор Сергей Никонов — «стоматолог и заслуженный врач России». Удивительно: на другом подобном фейковом сайте тот же Никонов — уже офтальмолог и заслуженный врач Казахстана. На третьем — он отвечает на вопрос, почему сосудорасширяющие средства — зло.

Из новенького, опубликованного в феврале этого года: «Главный нейрохирург России» Сергей Никонов предупреждает: «Головная боль, шум в ушах и онемение конечностей могут указывать на заболевание мозга!» И «прописывает» всем капать какую-то дрянь в уши. Для справки: главный нейрохирург Минздрава РФ — доктор медицинских наук Владимир Крылов.

Питер Брейгель-старший. Вырезание камня безумия, или Операция на голове. 1550 год / Фото: Public Domain

Не менее популярен в фейковых материалах и «знаменитый на весь мир» уролог Александр Костров. Этот «играет» на мужских комплексах, предлагая то биодобавку «Сила Буйвола», то прибор для потенции, якобы апробированный на всех космонавтах страны. После долгих поисков нашла врача с такой фамилией — в одной из районных поликлиник города Феодосия. И почему-то уверена, что не имеет он никакого отношения к заявлениям типа: «Недержание мочи уйдет до последней капли». Предлагаемое аферистами снадобье «Уролаб» от этого недуга не значится ни в государственных реестрах лекарственных препаратов, ни в реестрах БАДов.

— Ответ на вопрос, почему мы ведемся на подобную чушь, довольно прост, — считает психолог Людмила Федотова. — В условиях пандемии особенно хочется верить врачам вообще, а уж тем более светилам медицины. А тут — вот он, академик. Дает советы, рекомендует… Да и образ врага в лице фармацевтов многим по душе. И понеслась новость по сарафанному радио. К тому же на таких фейковых сайтах препараты предлагаются, как правило, по дешевке, по акции. Известная потребительская слабость — успеть купить со скидкой. Люди же не знают, что стоит им попасть на крючок, их дальше будут провоцировать тратить баснословные суммы. Аферисты буквально не дают опомниться, торопят, подгоняют купить. А срочность — это всегда стресс, находясь в котором риск принять необдуманное решение увеличивается в несколько раз.

Но нужно просто понять, что чудо-таблеток не существует, как бы ни хотелось. Какие-то сборы и настойки, приобретенные через фейковые сайты, абсолютно бесполезны, а иные грозят нанести серьезный вред здоровью. Поэтому самый лучший рецепт тот, который выписал настоящий компетентный врач на реальном приеме.

А У НИХ ТАК

По данным европейских аналитиков, из 20 самых популярных статей на тему онкологии в западных странах более половины содержат в себе либо не подтвержденную, либо заведомо ложную информацию. В самой посещаемой фейковой публикации — полтора миллиона читателей! — утверждается, что в лабораториях Канады, Японии и Китая ученые пробуют лечить рак с помощью корня одуванчика.

А в США интернет-пространство заполонили новости, что от коронавируса помогает препарат ивермектин. Разумеется, врачи сразу же предупредили, что это антипаразитарное средство, широко применяющееся в ветеринарии. Однако продажи лошадиных глистогонных все равно взлетели до небес.