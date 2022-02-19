Врач рассказал, какие витамины нужны организму в начале весны

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К весне организм настойчиво требует солнца и витаминов. Поэтому часто мы, не осознавая того, включаем в рацион продукты с теми микроэлементами, которых нам не хватает. Главный врач Центра спортивного восстановления Семен Лавриненко рассказал «Вечерней Москве», как восполнить запас полезных веществ без вреда для здоровья и фигуры.

Советский физиолог Петр Анохин доказал, что наш организм не набор разрозненных органов, которые располагаются как картошка в мешке, а единая функциональная система, где действуют сложные взаимосвязи. И вмешиваться в эту систему, глотая витаминки без назначения врача, вредно. Например, принимая горстями аскорбинку, вы можете получить избыток витамина С, который «вымывает» из организма медь. В результате вместо бодрости, которую обещают продавцы, вы будете чувствовать усталость и увидите в зеркале раннюю седину — к ней приводит недостаток меди. Вывести из организма излишки витаминов — весьма сложная задача. Кстати, самые токсичные из них — одновременно самые «распиаренные»: А, Е и D.

Конечно, есть категории людей, которым необходимы дополнительные витамины. Это школьники (особенно подростки), беременные и те, кто планирует ребенка. Также спортсмены и люди, чей труд связан с большой физической активностью.

Однако любые — даже мелкие — изменения в самочувствии и внешности — это повод не бежать в аптеку за витаминами и БАДами, а записаться к врачу. Ломкость волос и ногтей, судороги в мышцах, раздражительность, частые простуды могут быть не признаками гиповитаминоза, а сигналами грозных заболеваний. И лучше стараться получать микроэлементы из пищи: еда должна быть простой в приготовлении и разнообразной. Но не за счет фастфуда, а за счет свежих овощей и фруктов, пусть и тепличного происхождения.

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Копченая колбаска: холестерин

Нас жутко запугали холестерином, хотя он важен для организма! Помогает выработке витамина D, синтезирует гормоны и клеточные мембраны. Но холестерин холестерину рознь, и увлекаться жирной колбасой не надо.

Где найти: мясо, субпродукты, яйца, куриная кожа, рыба и икра.

Напал жор: триптофан и тирозин

Если на вас напал конкретный жор, то нужно восполнить запас незаменимых аминокислот — триптофана (сон и хорошее настроение) и тирозина (энергичность, память, бдительность).

Где найти: триптофан — курица, индейка, семечки тыквы, рыба, яичница, молочные продукты, черный шоколад, сыр тофу, миндаль, авокадо, бананы, бобовые.

Фастфуд: кальций

Тянет съесть гамбургер — вам не хватает кальция. Он необходим для поддержания костной системы. Люди с его дефицитом плохо переносят умственные и физические нагрузки, у них кровоточат десны и разрушаются зубы.

Где найти: картофель, сыр и вся кисломолочная продукция.

Острый перец: железо

Когда хочется пищи, приправленной перцем чили, — организму не хватает железа. Признаки: усталость, бледный цвет лица, синяки под глазами. Результат — анемия.

Где найти: печень, гречка, шпинат, морская капуста.

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Полбуханки хлеба: азот

Рука все время тянется к хлебушку — у вас проблемы с азотом. Он имеет важнейшее значение для формирования белков. Признаки: снижение массы тела (уходят мышцы), увеличение живота.

Где найти: сельдерей, свекла, рукола, шпинат, орехи, бобы, мясо.

Алкоголь: белок

Если вам хочется пива или чего покрепче, значит вам не хватает белка, который является главным строительным материалом организма.

Где найти: мясо, птица, рыба, молоко, орехи, бобовые, зерновые.

Селедка Омега-3:

Бывают дни, когда жуть как хочется селедочки. Значит надо пополнить запас омега-3: из-за его недостатка начинается набор веса, ухудшаются память, зрение, слоятся ногти, секутся волосы.

Где найти: жирная рыба (лосось, семга, селедочка, скумбрия), грецкие орехи, семена, фасоль, соя.

Помидоры: фолиевая кислота

Постоянно хочется есть помидоры и запивать еду томатным соком — вам не хватает фолиевой кислоты (B9). Важный элемент для здоровья кожи, волос и крепких нервов.

Где найти: томатный сок, кисломолочные продукты, сыр, орехи, зелень, печень.

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Огурчики: хлориды

Когда тянет на соленые или маринованные огурчики, совсем не факт, что вы беременны, но у вас точно нехватка хлоридов. Они необходимы для усваивания пищи, поддержания баланса кислот и щелочей.

Где найти: поваренная соль, козье молоко, рыба.

Нет аппетита вообще: витамины группы В

Если вам не хочется есть, то это тревожный сигнал, надо обратить внимание на витамины B1 (тиамин) и B3 (ниацин). Они замедляют процесс старения, помогают работать мозгу, нервной системе, поджелудочной железе, печени.

Где найти: B1 — печень, субпродукты (почки, сердечки), бобовые, семечки, орехи; B3 — бобовые, семечки, птица, говядина, свинина, рыба.

Шоколад и все кисленькое: магний

Если вас тянет к плитке шоколада, у вас недостаток магния. Верный физический признак его нехватки — судороги в конечностях.

Где найти: орехи, семена подсолнечника, кунжут, крупы и бобовые, цельнозерновой хлеб, отруби.

Никаких диет!

Врачи-диетологи говорят в унисон: плохих продуктов нет, жесткие ограничения в еде могут привести к серьезным последствиям.

— Чтобы получить нужный запас микроэлементов, рацион должен быть разнообразным!

— Выбирайте простые продукты. Чем больше примесей, тем больше скрытых калорий и «плохого» холестерина.

— Максимум пищевых волокон. Клетчатка, которая поступает в наш организм с овощами, фруктами, зеленью, кашами, помогает микрофлоре кишечника.

— Не забывайте о специях и напитках (какао, чай, кофе). В них содержится много антиоксидантов, и это просто вкусно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Обложко, врач-диетолог:

— Если вы здоровы и не вынуждены однообразно питаться, не надо просто пить витамины «на всякий случай», этим можно себе навредить. Поливитамины принимаются только по назначению врача, только если необходима коррекция какого-то дефицита. С другой стороны, в весеннее время очень вероятны гиповитаминозы, человек может чувствовать слабость, недостаток сил. В этом случае, конечно же, имеет смысл задуматься о приеме поливитаминных препаратов. Но в любом случае, прежде чем что-то принимать, посоветуйтесь с врачом.