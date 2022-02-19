Фитотерапевт рассказала, какие аромамасла помогут поддержать иммунитет и улучшат самочувствие

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За зиму душа уже истосковалась по благоуханию молодой листвы, травы, цветов. Как получить удовольствие от любимых запахов и улучшить самочувствие, «Вечерней Москве» рассказала фитотерапевт, доктор медицинских наук Елена Корсунн.

— Эфирные масла — это летучие жидкие смеси органических веществ, вырабатываемых растениями.

Каждый вид эфирного масла имеет свой особый состав. Например, в летучем масле герани около 300 компонентов, а в маслах розы, бергамота, лимона, мандарина, апельсина — около 500 в каждом. С помощью этих активных веществ растения защищаются от поражения вредителями, от поедания животными. Этот приличный арсенал возможностей подходит и нам. Например, бергамотное, лавандовое, шалфейное, жасминовое масла обладают спазмолитическим действием. Очень популярен ментол — главный компонент эфирного масла мяты, который охлаждает, снижает раздражение.

Некоторые масла (ромашки, тысячелистника) являются источниками азуленовых соединений, которые издавна применяют в медицине как противовоспалительные, антиаллергические, антисептические средства. Применение эфирных веществ очень разнообразно. Ароматерапия лечит не один какой-то орган или систему. Она направлена на организм как единое целое.

Живет три года

Хранить эфирные масла надо особым образом. Держать продукт положено в пузырьках из темного стекла в сухом, прохладном и неосвещенном месте при температуре не выше 15 градусов. Неплохо подойдут недра холодильника. В таких условиях масло «проживет» три года.

Свечи усилят эффект

Чтобы использование эфирных масел принесло наибольший эффект, попробуйте их нагреть. В продаже можно найти специальные лампы для ароматерапии, но при желании вы можете перелить масло в небольшую емкость и подержать над обычными свечками.

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Лаванда: обеззараживает воздух

Очень сильное средство универсального действия. Подходит метеочувствительным людям. А главное — очищает воздух от микробов и вирусов. Ароматерапия с лавандой в профилактических целях способствует снижению на 32–41 процент уровня заболеваемости вирусами.

Купель стройности

Тем, кто открыл сезон похудения к лету, очень подойдет процедура: по две капли масел фенхеля, розмарина и кипариса смешать с базовой жидкостью и с чайной ложкой морской соли.. Развести в ванне с водой. Сидеть в этой ванне нужно 20 минут. Такая ароматерапия идеально помогает справиться со стрессом от ограничений в еде.

Апельсин: гармония души

Главный запах, который помогает восстановить душевное равновесие после сильных переживаний, например, на работе, это апельсин. Соединив в ароматнице по капле масел апельсина, ванили, герани, кедра, розы, мелиссы, вы достигнете дзена уже через полчаса после того, как наденете домашние тапки.

Правильная ванна

Для приготовления ароматических ванн 5–15 капель эфирного масла добавляем в стакан молока, 10 мл шампуня или столовую ложку пищевого растительного масла, перемешиваем. Выливаем в наполненную ванну и снова тщательно размешиваем.

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Просто и красиво

Самый легкий способ распространить запах в помещении — вазочка с жидкостью, в которую вставляются бамбуковые палочки. В жидкость капают несколько капель вашего любимого эфирного масла. Недостаток: пахнуть будет не на всю комнату, а только рядом с вазочкой.

Ель: крепкий иммунитет

Если ваш организм чувствителен к магнитным бурям и прочим изменениям в природе, наполните дом запахом европейской ели. Она защитит организм от капризов погоды, укрепит сердце, сосуды и иммунитет, повысит работоспособность. Также с этими задачами хорошо справляется кедр.

Герань: для прекрасных дам

Розовая герань — «дамский угодник» в мире аромамасел. Пара капель, добавленных в аромамедальон, помогут наладить женское здоровье. Также для женщин полезны масла мирры, ладана, нероли, иланг-иланга, сандала, аниса, розы, лаванды, мяты.

Миндаль: роскошные волосы

Для восстановления волос фитотерапевты рекомендуют регулярно наносить на шевелюру маску: 10 капель масла чайного дерева смешиваем с двумя столовыми ложками оливкового или масла, подогреваем на водяной бане и наносим на кожу головы и волосы. Через 20 минут смываем шампунем.

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Орхидея: для настроения

Для нейтрализации запахов готовки на кухне можно поставить аромалампу или диффузор с маслом лимона, бергамота и базилика. В гостиной запах должен быть ненавязчивым: подойдут орхидея, белый чай, хлопок, вербена и лемонграсс.

Фенхель: аппетит под контролем

Масло фенхеля великолепно снижает аппетит. Вдыхайте аромат за 20 минут до еды: выдох должен быть в два раза дольше вдоха. Именно столько времени нужно, чтобы наш центр насыщения, который находится в головном мозге, получил сигнал: не такие уж мы и голодные.

Пачули: романтическая симфония

Масло пачули — один из самых чувственных ароматов. Но в чистом виде нравится далеко не всем. Для создания романтического настроения в доме рекомендуют такое сочетание: соедините в темном флаконе по одной капле розмарина, сандала и иланг-иланга с двумя каплями масла пачули и двумя — корицы. И тогда свидание пройдет отлично!!

Тимьян: взбодрись!

Утром нет сил встать с кровати, а после обеда клонит в сон? Несколько капель эфирного масла в аромадиффузоре помогут оживиться. Хорошо бодрит смесь масел: три капли лайма смешиваем с двумя каплями тимьяна и двумя каплями эвкалипта. Такой коктейль одновременно очищает воздух. А тимьян вообще творит чудеса: «Когда у меня исчезло обоняние при ковиде, тимьян быстро «пробил» нос», — говорит Елена Корсун.

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Роза: для пищеварения

Гастрит — «модное» заболевание эпохи фастфуда. Но если вы не только наладите режим питания, но и регулярно будете вдыхать композицию ароматов лимона, тысячелистника, аниса, ромашки, базилика, нероли, розы, гастрит отступит, улучшится работа желчного пузыря и поджелудочной железы.

Полезный прибор

Самые эффективные приборы — электрические диффузоры: обычно они работают еще и как увлажнители воздуха. Заряжаются от электрической сети или от компьютера через USB-устройство. Стоят от 1000 рублей.

Дело тонкое

В разных культурах люди по-разному запечатлевают в памяти запахи и связанные с ними ощущения. У большинства европейцев аромат ванили вызывает чувство радости, цитрусовые бодрят, а лаванда успокаивает. В странах Азии — по-другому.

Успокоительным запахом считается жасмин, а хорошее настроение и прилив сил дает роза. Особое влияние запахов на психику давно применяется в маркетинге. Исследования поведения покупателей в США и Германии показали, что посетители торговых центров на 20 процентов больше времени проводят в помещениях, где приятно пахнет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Петрова, клинический психолог:

— Обоняние очень тесно связано с нашим бессознательным. Запах действует на нас до того, как успевает отреагировать кора головного мозга. Например, существует «феномен Пруста»: какой-либо аромат вызывает у человека яркие эмоции и пробуждает воспоминания о вещах, казалось бы, давно забытых. В последние годы обоняние изучают очень внимательно. Установлено, что с помощью запахов можно повлиять на психическое состояние, на работу сердечно-сосудистой и иммунной систем. Доказана эффективность ароматерапии в лечении депрессивных, тревожных состояний. При этом восприятие запахов у каждого из нас очень индивидуально. Для всех мир пахнет по-разному.