Великий уравнитель: кто запустит ядерную машину Судного дня

ядерная кнопка / Фото: Pixabay

«В нашей концепции ядерного оружия нет превентивного удара», — сказал в октябре 2018 года на площадке дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин.

«Наша концепция — это ответ на встречный удар. Мы готовы и будем применять ядерное оружие только тогда, когда удостоверимся в том, что потенциальный агрессор наносит удар по нашей территории… Но агрессор должен знать, что возмездие неизбежно. Что он будет уничтожен. Ну а мы — жертвы агрессии. И мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют», — слова Владимира Путина в октябре 2018-го процитировали во всем мире и продолжают повторять сегодня, когда многим кажется, что мир находится на грани глобального конфликта.

Но если, не дай бог, наша страна превратится в ядерную пустыню, то кто ответит агрессору? Когда не останется в живых никого, способного запустить уцелевшие в подземных шахтах ракеты, их отправит в смертельный полет сложная система с кодовым наименованием «Периметр».

В США ее называют «машиной Судного дня» или Dead Hand (буквально — «Мертвая рука»). Хотя отечественному комплексу автоматического управления массированным ответным ядерным ударом возмездия больше подходит имя «Великий уравнитель». «Периметр» предназначен для нанесения противнику неприемлемого, фатального, катастрофического ущерба.

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300 на военном параде в Минске / Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Командные ракеты

Сверх-супер-квази-секретная система — вот, собственно, и все, что доподлинно известно о «Периметре». Хотя дублирующая структура управления ядерным оружием находилась на вооружении в СССР с 1985 года, американцы узнали о ее существовании только в 1993-м, когда в годы нашего раздрая в США перебрался один из разработчиков. Узнали и не мытьем, так катаньем вынудили тогдашнее высшее руководство России в качестве жеста «доброй воли» снять «Периметр» с боевого дежурства. Когда НАТО стало припирать нас к границам, а США — обкладывать санкциями и откровенно угрожать применением военной силы, систему «удара возмездия» вновь поставили на боевое дежурство.

В открытой печати сообщалось, что «умная» автоматика множества разбросанных по стране контрольно-наблюдательных пунктов комплекса «Периметр» (возможно, совмещенных с КП дивизий и полков Ракетных войск стратегического назначения или действующих самостоятельно) в режиме реального времени изучает массивы разнообразной информации. Потоки данных от системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), о радиационном фоне, сейсмической активности и атмосферном давлении, источниках мощного электромагнитного и ионизирующего излучения, интенсивности радиообмена на используемых военными закрытых частотах и множество других параметров анализирует искусственный интеллект.

Если внезапно фатально «грохнет», то, сведя воедино данные о признаках ядерного удара, «Периметр» пошлет сигнал-запрос в Генштаб. В случае его функционирования после вражеского удара оператор даст «отбой», и система возвратится в режим контроля и анализа обстановки. Когда связи с Генштабом нет, «Периметр» запросит систему управления Стратегических ядерных сил. Не получив ответа и здесь, программный комплекс автономной контрольно-командной системы примет решение об ответном ядерном ударе самостоятельно.

Автоматика запустит из защищенных подземных шахт командные баллистические ракеты управления. Это те же стратегические ракеты, способные лететь на расстояние нескольких тысяч километров. Только вместо боеприпаса они оснащены специальной головной частью, содержащей радиотехническую командную систему. Даже в условиях всех видов воздействия ядерных взрывов и активного противодействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ее аппаратура способна гарантированно довести боевой приказ до всех выживших командных пунктов и пусковых установок.

Пролетая над уцелевшими шахтными установками межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и подвижными грунтовыми ракетными комплексами (ПГРК), «ракеты-командиры» передают им коды для запуска. Вероятно, приемные устройства связаны с контрольно-пусковой аппаратурой и обеспечивают автономное исполнение приказа. Сигналы получат и подводные лодки, даже потопленные неприятелем. Все способные взлететь ядерные ракеты — полетят.

На снимке 64-тонная крышка шахты в положении «пуск». Эта махина наглухо закрывала ракетную емкость, поддерживая созданный внутри микроклимат. / Фото: Александр Овчинников / ТАСС

Сила России — в «стакане»

Но будет ли чем ответить, если враг нанесет массированный удар первым, ведь ракеты противника в первую очередь будут нацелены на командные пункты Сил ядерного сдерживания России и пусковые установки стратегических ракет? Всех не перестреляют! Попробуй-ка найди в океанских глубинах находящиеся на боевом дежурстве подводные лодки. Могут успеть взлететь стратегические бомбардировщики с атомными бомбами под крыльями. По секретным маршрутам в бескрайней тайге ходят мобильные пусковые установки ракетных комплексов «Тополь» и «Ярс».

Но почему-то по заключенным при Горбачеве и Ельцине разоруженческим договорам первыми начали выводить из боевого состава РВСН и резать на металлолом наши ракеты шахтного базирования.

Да все потому, что они практически неуязвимы, и американцы их боялись и продолжают бояться больше всего. На глубине нескольких десятков метров межконтинентальные, способные лететь и донести мегатонны смерти на расстояние 10–15 тысяч километров, ракеты подвешены на толстых стальных тросах. Сама шахта способна выдержать поражающее воздействие и высокоточного обычного боеприпаса, и даже близкого наземного атомного взрыва. Тросы погасят его страшную энергию.

Боевые расчеты ракетчиков-стратегов тоже несут дежурство в подземных защитных сооружениях. Стальная капсула, где у ключей на пуск дежурят два офицера, как и ракеты, подвешена на толстых металлических канатах. На ракетном жаргоне капсулу зовут «стаканом». Поэтому и тост есть такой у наших стратегических ракетчиков: «Сила России — в «стакане»! Наверху уже ничего не будет, но многотонная шахтная крышка обязательно поднимется, и ракета вылетит по назначенному маршруту. Вопрос: будет ли отдан приказ на выполнение действий по предназначению?

Боевое дежурство

Большинство военных аналитиков считают, что применение российской системы автоматического управления ответным ядерным ударом «Периметр» маловероятно. Для этого противник должен одномоментно полностью уничтожить множество объектов. Многоуровневая структура боевого управления ядерным потенциалом России многократно продублирована и хорошо защищена. Представить такое совпадение трагических обстоятельств, чтобы в кратчайшее время не стало Верховного Главнокомандующего, Генерального штаба Вооруженных сил, Главных штабов «ядерной триады» — Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил и Военно-Морского флота, десятков нижестоящих командных пунктов, невозможно. Как невозможно предположить, что враг способен средствами РЭБ или ракетными ударами полностью «выключить» все средства контроля СПРН и космической разведки, «обезоружить» десятки дивизионов С-300 и С-400 системы противоракетной обороны, не позволить взлететь самолетам-перехватчикам и отправить на дно все надводные и подводные корабли России.

Да боевых возможностей ни у кого для этого не хватит — ни у одной из мировых сверхдержав, ни у военных альянсов. Но само боевое дежурство «Периметра» — это тоже оружие. Каждый участковый полицейский знает, что лучшее средство профилактики правонарушений — неминуемость наказания. Потенциальные «нарушители» мира на Земле тоже должны знать: возмездие будет неотвратимо, ответный ядерный удар по агрессору неминуем.

Автономная пусковая установка (АПУ) «Ярс» на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве. / Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Единственная преграда

В западной прессе периодически появляются рассуждения о «бесчеловечности» и «аморальности» русской «Мертвой руки». Это лишь свидетельство того, что планы нанесения «мгновенных обезоруживающих» и «упреждающих» ударов с использованием ядерного оружия у наших «вероятных партнеров» все же появляются.

Но вот парадокс: чем убийственнее оружие, которым ты вооружен, тем меньше вероятность войны. Единственная защита от «Мертвой руки» — не замышлять на Россию ядерных атак.

Страшнее дьявола

Сегодня самое страшное оружие на Земле—российские межконтинентальные баллистические ракеты с разделяющимися головными частями (РГЧ) индивидуального наведения Р-36М2 «Воевода» (по классификации НАТО, SS-18 Satan III). Опять же по расчетам американских военных аналитиков: ракетный залп 10 «Воевод», на каждой из которых до 10 РГЧ мощностью до 10 мегатонн каждая, за минуту уничтожит до 80 процентов промышленного потенциала и до 70 процентов населения США.

У России таких «Сатан» намного больше десятка, а скоро на смену российскому ракетному комплексу четвертого поколения «Воевода» придет комплекс пятого поколения «Сармат». Этот межконтинентальный «кочевник» будет еще мощнее и неуловимее для любых систем ПРО. Как и другие, способные донести ядерные боеприпасы до любой точки на земном шаре, новейшие российские вооружения—гиперзвуковой «Авангард» с маневрирующими боевыми блоками, крылатая ракета с ядерной энергетической установкой «Буревестник» и океанская многоцелевая система «Посейдон».

ЦИФРА

89,1 процент составляет оснащенность Стратегических ядерных сил России современным вооружением.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Леонков, военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества»:

— Российская структура сил ядерного сдерживания, объединяющая носители на суше, на море и в воздухе, стала многократно сложнее, поэтому в последние годы кардинально усовершенствована и система автоматического управления ответным ядерным ударом. По сути, теперь это совершенно новый комплекс средств, основанных на самых передовых технических решениях современности. Уничтожить его или нарушить работу рассредоточенных на огромной территории стационарных и подвижных центров управления — затея бесполезная. Система имеет большой запас прочности. Что важно: модернизированная система «удара возмездия» теперь служит на новых алгоритмах боевого применения, что гарантирует уничтожение агрессора.