Иммунолог Олеся Иванова: Коронавирус от сезонной аллергии отличается проявлением озноба и лихорадки

Фото: Из личного архива Олеси Ивановой

Аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Олеся Иванова рассказала, как отличить проявления аллергии от первых симптомов коронавирусной инфекции.

Першение в горле и чих могут иметь разное происхождение. У аллергиков это может быть реакцией на продукты, изменения условий окружающей среды, смену сезонов и цветение растений. Однако такие проявления можно спутать с первыми признаками коронавирусной инфекции.

— В первую очередь вы должны задать себе вопросы: контактировал ли я с человеком, который имеет положительный результат ПЦР к COVID-19, есть ли у меня повышенная температура тела и одышка, выявлена ли у меня сезонная аллергия, — перечисляет список для проверки появившихся симптомов Олеся Иванова. — При сомнениях лучше обратиться к доктору.

По ее словам, проявление симптомов двух заболеваний тоже никто не отменял.

— Если вы принимаете базисную терапию аллергического заболевания и проснулись с кашлем, одышкой, болями в мышцах, обратитесь к врачу, — продолжает она. — Если у вас есть аллергия, то вы должны продолжать носить маску, соблюдать дистанцию и правило гигиены рук.

Аллерголог-иммунолог добавляет: маска также будет защищать от пыльцы. Кроме того, стоит начать профилактическое лечение сезонного аллергического ринита за две недели до начала его предположительного проявления.

Среди ключевых симптомов аллергии кандидат медицинских наук называет насморк с прозрачной слизью, чихание, кашель, слезотечение, зуд полости носа, рта или глаз.

При отсутствии лечения у аллергиков могут развиться заложенность носа, головная боль, снижение обоняния, боли в горле, инфекции носовых пазух, болезни уха, отечность век, одышка и усталость.

— При заражении коронавирусной инфекцией характерны озноб и лихорадка, преимущественно сухой кашель и одышка, — отмечает Олеся Иванова.

По ее словам, среди других симптомов коронавирусной инфекции можно выделить боли в мышцах, теле, горле, тошноту, рвоту, временами диарею, а также головные боли.

— Может отмечаться потеря вкусов и запахов. Однако эти симптомы не всегда проявляются у заболевших, — говорит она.

Олеся Иванова добавляет, что при заражении коронавирусной инфекцией симптомы проявляются между вторым и четвертым днем после заражения.

В любом случае человеку стоит внимательно оценить свое самочувствие, изучить симптоматику, а при необходимости обратиться к врачу и не запускать любое появившееся заболевание.