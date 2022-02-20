Оговорки Собчак и глупости Бузовой: что можно сказать о звездах по их речевым привычкам

Фото: instagram/buzova86

В понедельник, 21 февраля, мир отметит День родного языка. «Вечерка» вместе со специалистом по риторике и технике речи кандидатом филологических наук Полиной Хохловой проанализировала речевые привычки наших звезд.

В речи телеведущей Елены Малышевой нет словесного мусора, но слушать ее тяжело. Очевидно, человек убежден: он выполняет некую высокую миссию. Такая авторитетность давит на слушателя. Это тот случай когда уверенность переходит в ощущение собственного превосходства: это выдает интонационный рисунок, совершенно однообразный, бедный эмоциями, подчиненный единственной задаче — доказать правоту.

Телеведущая Ксения Собчак умеет парировать неприятные вопросы, «отбиваться» от некомфортных тем. Кроме того, мастерски соединяет литературный язык и сленг: Ксения очень хочет произвести яркое впечатление на собеседника. Но при этом общей эрудиции ей немного не хватает. Она делает иногда нелепые оговорки, например, говорит одному из интервьюеров: «Твоя аудитория иногда простыми вещами апеллирует», вместо «оперирует».

Певицу Ольгу Бузову отличает простота лексики. Ограниченный словарный запас делает ее речь банальной, невыразительной: «Что я могу сказать конкретно про себя. Я живу, я говорю, что думаю, я делаю то, что хочу, я живу по сердцу». Мы видим, что эмоция живая, но мысль выражена слабо именно из-за нехватки лексических средств. Ольга часто злоупотребляет просторечиями для создания грубовато-комичного эффекта. Ей хочется, чтобы люди воспринимали ее как такую «смешную девчонку», свою в доску, она хочет казаться проще, чем есть на самом деле.

Но может ли «неидеальная» речь быть обаятельной? Актер Иван Охлобыстин картавит, но этот недостаток отлично компенсируется богатым словарем, умением грамотно строить фразы. Человек очень много читает. Если мы посмотрим интервью актера Сергея Светлакова, то услышим простую и в чем-то неправильную речь, но она берет за душу. У Светлакова встречаются жаргонизмы вроде «цепанула», редукции «тя прошу», «шо-то». Но как хочется его слушать! И не только из-за его приятного тембра. Он говорит с большой доброжелательностью, его тон совершенно лишен высокомерия.