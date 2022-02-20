Пять главных вопросов о назальной вакцине

Ведущий специалист по клиниче- ским иссле- дованиям Центра кли- нического изучения лекарствен- ных средств Первого МГМУ Нина Залютина / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Назальной вакциной уже привились более 50 человек. Об этом вчера заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. «Вечерняя Москва» узнала о том, что такое назальная вакцинация и как проходит ее исследование. На вопросы ответил директор Дирекции по координации деятельности медицинских организаций Алексей Безымянный.

Вопрос 1. Как принять участие в исследовании?

Сейчас в Москве проходит исследование двух назальных вакцин: Центра имени Гамалеи и производителя «Генериум». Для участия в исследовании первой нужно подать заявку на электронную почту vacspray@ zdrav.mos.ru. Для участия в исследовании второй вакцины — на электронную почту Vac_gnr@zdrav.mos.ru.

Вопрос 2. Кто может принять участие в исследовании?

Участником исследования вакцины Центра имени Гамалеи может стать любой здоровый человек старше 18 лет, который не вакцинировался и не болел ковидом в последние шесть месяцев, а также не контактировал с заболевшими в последние 14 дней. Для исследования вакцины «Генериума» критерии те же, только ограничение по возрасту от 18 до 60 лет.

Вопрос 3. Что это за вакцины?

Назальная вакцина НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи — это тот же самый «Спутник V» двухкомпонентный, в той же самой дозировке, только в другой форме — в виде спрея для носа, который также вводится два раза с промежутком в 21 день. Вакцина производителя «Генериум» идентична по составу действующих веществ «Спутнику V», предназначенному для внутримышечного введения.

Вопрос 4. Как проходит вакцинация?

Перед прививкой добровольца осматривает медицинский специалист. В случае исследования назальной вакцины производителя «Генериум» все участники будут разделены на две группы. У одной в виде спрея будет исследуемая вакцина, а в виде инъекции — плацебо. В другой группе в виде спрея будет плацебо, а в инъекции — вакцина «Спутник V». В случае исследования вакцины Центра имени Гамалеи участников разделят на четыре группы. Им будут вводить сочетание двух компонентов вакцины и плацебо в разных комбинациях.

Вопрос 5. На базе каких московских медучреждений проходят исследования?

Исследование назальной вакцины Центра имени Гамелеи — на базе городской поликлиники № 2 и диагностического центра № 5. Исследование вакцины «Генериума» — на базе шести московских поликлиник — № 2, № 52, № 36, № 68, № 115, № 210.