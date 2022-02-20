Обновляем весенний гардероб: какие вещи должны быть в вашем шкафу в этом сезоне

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Конец зимы — отличное время обновить весенний гардероб. Персональный стилист Дарья Тараканова рассказала «Вечерней Москве», какие вещи должны быть в вашем шкафу в этом сезоне.

Весенние коллекции и мужской, и женской одежды насыщены светлыми тонами — мятный, бежевый, голубой. Также останутся в моде синий, горчичный, зеленый, черный цвета. Для женского гардероба будут актуальны пальто, тренч, брючный костюм, юбка, блузка, водолазка, платье. Также останутся в тренде удобные костюмы двойки из футера. Комбинируйте джинсы с толстовками. Это будет хорошо сочетаться с пальто базового лаконичного кроя или курткой. В этом году институт цвета Pantone объявил сиреневый, так называемый very peri оттенком 2022 года. Что касается мужского гардероба, то кардинальных отличий от прошлого сезона в этом году нет. Выбирайте практичные модели и понятные фактуры.

Классический тренч

Длинный дождевой плащ с неизменными деталями: двубортным воротником, манжетами, поясом давно стал атрибутом весеннего гардероба. Такая вещь идеальна для поздней весны, тренч защитит вас от ветра и дождя. А еще он отлично впишется в классический образ с туфлями и платьями, прекрасно будет смотреться со спортивным костюмом и кроссовками. Актуальны тренчи из экокожи.

Жилетка, на выход!

Это один из главных трендов весны-2022. Жилетки могут выступать как дополнение к брючному костюму или стать самостоятельным предметом гардероба. В моде остается принт, например полоска или клетка.

Еще больше трикотажа

Особое место отводится трикотажным вещам.Для весеннего образа обязательно приобретите длинное трикотажное платье свободного кроя, которое можно носить с поясом. Не забудьте про мягкий свитер с воротником, удлиненный кардиган. Эти вещи согреют вас в прохладный весенний день.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Ветровка на любой случай

Легкие куртки для мужчин на весну — лучшее решение: они ноские, немаркие и бюджетные. Дизайнеры стараются разнообразить фасоны: сочетанием тканей, увеличением количества карманов или, напротив, уменьшением числа деталей.

Как в тапочках

Самая популярная модель обуви последних лет — челси. Это ботинки высотой до щиколотки или чуть выше, без шнуровки, на массивной подошве. Также обратите внимание на ботильоны с зауженным или квадратным носом.

С мужского плеча

Самая модная модель пиджаков последних сезонов — оверсайз (свободного кроя). Выглядит, будто вы позаимствовали пиджак из мужского гардероба. Когда станет тепло, их можно носить с пальто или тренчем нараспашку.

Юбка подлиннее

Для ранней весны лучше подойдут модели из плотных тканей — шерсть, кожа, вельвет, твид. Выбирайте длину миди или макси, приталенную или удлиненную модель.

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Еще больше трикотажа

Особое место отводится трикотажным вещам. Для весеннего образа обязательно приобретите длинное трикотажное платье свободного кроя, которое можно носить с поясом. Не забудьте про мягкий свитер с воротником, удлиненный кардиган. Эти вещи согреют вас в прохладный весенний день.

Колоритное пальто

Тренды верхней одежды — пальто-кимоно, или пальто-халат. Это вещь свободного кроя, с поясом, без пуговиц, в которую можно уютно завернуться, как в банный халат. Объемные пальто можно носить с массивными ботинками и ботильонами на каблуке.

Плащ покороче

Мужчинам стоит обратить внимание на этот вариант плаща до колена. А классический покрой сделает любого мужчину респектабельным.

Багет для образа

Самые модные сумки сезона — «багеты» с короткой ручкой, имеющие вытянутую форму со слегка закругленными краями. Можно выбрать модель с ручкой-цепью. Для классического образа подойдут сумки с короткими ручками.

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Деним навсегда

Джинса не перестает пользоваться популярностью и в этом году. Джинсовые шорты, рубашки, джинсы и джинсовки — денима много не бывает.

На любой случай

Даже если вы не любите классику, в базовом весеннем гардеробе должна быть приталенная водолазка. Ее можно сочетать с любой верхней одеждой, пиджаками, брюками и джинсами. Такой образ подойдет для свидания, вечеринки, деловой встречи.

Утепленная рубашка

Шерсть не самый типичный материал для рубашки, но в последнее время именно шерстяные модели заполонили магазины. Выбирайте традиционный крой — рубашки с отложным воротничком, крупными нагрудными карманами, на пуговицах по всей длине. Можно приобрести как однотонную модель, так и модель в клетку или с принтом «гусиная лапка».

С бомбером моднее

Мужской гардероб на весну сложно представить без бомбера, спортивной трикотажной куртки, в дополнение к которому подойдут брюки с рубашкой или шорты с футболкой.

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Бейсболка лишней не будет

Бейсболка, превращается в важный элемент мужского гардероба. Ее легко сочетать с кожаными плащами, куртками и спортивными образами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мила Кретова, парфюмерный психолог:

— Обновляя гардероб, не забудьте приобрести к весне и новый парфюм. В это время года в моду традиционно входят свежие цветочные ароматы, например ирисы, карамбола, фрукты, цитрусы. Заметен и рост интереса к авторской парфюмерии, но о глобальном тренде говорить пока рано. Если вы хотите свой уникальный аромат, то вы можете обратиться к услугам парфюмерного ателье, где вам подберут авторские духи.