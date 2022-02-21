«Хотела быть как Гурченко»: актриса Валерия Ланская — о творческих экспериментах, профессиональном выгорании и материнстве

Фото: Пресс-служба мюзиклов Московского государственного академического Театра оперетты

Мюзикл «Анна Каренина» 25 февраля вернется на сцену Московского театра оперетты. Исполнительница главной роли, актриса Валерия Ланская, рассказала «Вечерней Москве» о своих ценностях, отношении к непрофессионалам на театральной сцене и неготовности к экстриму.

— Валерия, Анна Каренина — самая противоречивая героиня русской литературы. Бросила любящего мужа, сына, поддалась страсти. Приходилось ли вам оправдывать действия своего персонажа?

— Думаю, чем противоречивее герой, тем интереснее это делать. Мы много раз обсуждали вопрос с другими исполнительницами роли — Ольгой Беляевой и Екатериной Гусевой. Каждая из нас по-своему любит Анну и находит оправдания ее действиям. При этом они у всех разные. Я, например, считаю, что вся эта история произошла от того, что Каренина впервые полюбила.

Ее выдали замуж за взрослого мужчину, с которым у нее сложились простые, понятные отношения без страсти и эмоций. Встретив Вронского, девушка испытала настоящее влечение и потеряла голову. И ведь она не сразу поддалась страсти! Анна понимала, что дома муж и ребенок, долго мучилась, прежде чем окончательно уйти к Вронскому. Думаю, что надлом в душе героини произошел в момент, когда она узнала, что сын Сережа считает маму умершей. Этим я и оправдываю ее бред, схождение с ума и шаг к самоубийству.

Фото: Пресс-служба мюзиклов Московского государственного академического Театра оперетты

— Писатель Лев Толстой в романе сказал: «Двигатель всех наших действий есть все-таки личное счастье». Согласны с классиком?

— Кем-то движут положительные эмоции, а кем-то — только негативные. Все это индивидуально. Сильные отрицательные эмоции: боль, страдание, разочарование, ощущение несчастья — это тоже двигатель, позволяющий поэтам и композиторам создавать свои произведения. Трудности, которые приходится преодолевать, делают нас сильнее, раскачивают нервную систему. Это как раз то, что нужно и для артиста тоже.

— В январе вы отметили день рождения. Не все дамы любят говорить о том, что стали на год старше. А вы как относитесь к этому?

— Последние два года у меня происходит переосмысление того, что я сделала. Изменилось мое отношение к работе, профессии, жизни. Я стараюсь принять тот факт, что не всего, что я запланировала, к этому возрасту удалось достичь. Ведь мы всегда представляем, как будем выглядеть через 5–10 лет — сколько детей будет или главных ролей.

И расстраиваемся, если что-то идет не по плану. Здесь, наверное, еще сказывается тот факт, что я Козерог по гороскопу, а мы всегда добиваемся задуманного. И если я вижу какие-то упущения, то стараюсь наверстать их. Конечно, я понимаю, что к своим 35 годам достигла многого, и ценю то, что имею. В общем, трудно сформулировать процесс, происходящий сейчас со мной. Знаете, я понимаю, что скоро перерасту юных влюбленных героинь, которых всегда играла. Но при этом я еще не доросла до роли матери. Это тоже повод к самокопанию.

— В последние годы на театральные подмостки устремились светские персонажи. Как относитесь к такой тенденции?

— Я принимаю все, что имеет отклик у зрителей. Конечно, люди, которые никогда не обучались актерскому ремеслу, уступают на сцене профессионалам. Это всегда заметно. И если я сталкиваюсь с такими людьми, я стараюсь помочь им, чтобы они соответствовали уровню и концепции постановки. И хорошо, если новички тоже стремятся к этому.

Вот, например, Ольга Бузова на сцене МХАТа. Она участвовала в прошлом сезоне шоу «Ледниковый период». Моя мама ставит все номера в этом проекте. Она много раз общалась с Ольгой. И мама, и другие участники шоу отмечали, что Бузова — настоящий трудоголик. А еще у нее есть огромная толпа фанатов, поэтому у спектакля с Ольгой есть свой зритель. Я не сторонник такого театра, но привлечение новой публики хорошо для его развития, особенно в наше непростое время. Так что не стоит застревать в старых советских установках. Нужно двигаться вперед, экспериментировать, искать новые решения и героев.

— Так люди пойдут в театр, потому что это модно, а не за искусством. Разве это хорошо?

— Все идут в театр с разными целями. Кто-то, как я, готов смотреть новый спектакль «Война и мир» Римаса Туминаса пять часов. Полные залы говорят о том, что классика тоже пользуется большим успехом у зрителя. Кому-то нужны смелые эксперименты. У каждого человека, поколения свое восприятие искусства.

Фото: Пресс-служба мюзиклов Московского государственного академического Театра оперетты

— Вы участвовали в шоу «Точь-в-точь», где копировали артистов и музыкантов. А в жизни вы когда-нибудь стремились подражать кому-то?

— В детстве мне безумно нравилась Людмила Гурченко. Я смотрела ее выступления с открытым ртом. Мне хотелось подобного мастерства, известности. Я знала все фильмы с ней, ее песни. И когда я собрала на своем сольном концерте полный зал, сказала себе, что моя мечта сбылась: я чуть приблизилась к своему эталону — Людмиле Марковне.

А если говорить о проекте «Точь-в-точь», то он дался мне очень тяжело. То, что мы там делали, никак не пригодится мне в профессии. Ну кроме того, что на съемках я натренировала навык бороться с волнением. Мы работали без дублей, нас постоянно оценивали члены жюри, я ужасно уставала... Было много нервных моментов.

— А на что-нибудь экстремальное пошли бы?

— Ой, нет, у меня же ребенок. Я вообще не понимаю, как женщины-матери соглашаются на какой-то экстрим.

— Что еще изменилось в сознании с появлением ребенка?

— Я совершенно разучилась тратить время на себя. Если я уезжаю на гастроли и там у меня появляется несколько свободных часов, чувствую себя ужасно виноватой. Время есть, а я не с сыном. Стараюсь преодолевать это чувство, учусь уделять внимание себе.

Фото: Пресс-служба мюзиклов Московского государственного академического Театра оперетты

ДОСЬЕ

Валерия Ланская родилась 2 января 1987 года в Москве. В 2006 году артистка окончила Театральный институт имени Бориса Щукина. В студенчестве была принята в труппу театра «Сатирикон». С 2005 года снимается в фильмах и сериалах. Сейчас Валерия активно развивает музыкальную карьеру, организует сольные концерты, участвует в телевизионных шоу.

Променяла Америку на Москву

Отец актрисы, известный хореограф Александр Зайцев, давно живет в Америке. В выпускном классе артистка думала переехать к нему и даже вела дневник: «плюсы» и «минусы» переезда. И все-таки решила остаться.

Вес сыграл злую шутку

Когда Валерия училась в Щукинском училище, на каникулах она поехала к папе в Америку. Там она неожиданно для себя поправилась на десять килограммов. Вернувшись в Москву, Ланская столкнулась с оскорблениями со стороны одного из педагогов училища. Он считал, что актрисы должны быть худыми, говорил про Ланскую, что она стала «как Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф», и давал ей только маленькие роли смешных старух. Например, она играла Коробочку из «Мертвых душ».

«Подумаешь! Я еще и вышивать могу»

Валерия Ланская много раз признавалась, что ей помогает отдохнуть от работы рукоделие. Она рисует, вышивает, лепит, вяжет, пишет картины. В своих соцсетях она писала, что эти занятия поднимают ей настроение и вызывают улыбку.

Перекрестки судьбы

Супруг Ланской — кинорежиссер Стас Иванов. Когда Валерия снималась в фильме «Перекрестки судьбы» в Ярославле, Иванов там же снимал картину «Черная река». Две съемочные группы жили в одной гостинице, но только спустя месяц будущие супруги пересеклись и пообщались. Роман развивался бурно — через три месяца знакомства пара подала заявление в ЗАГС.