Столичные психологи рекомендуют способы борьбы с пассивной агрессией

Фото: Pexels

Каждому знакомы гнев, злоба, недовольство — те сильные эмоции, что возникают, если мы не получаем желаемого, испытываем обиду. Разбитая посуда, громкая ругань, иногда и физическое насилие. Часто такие переживания выражаются в специфической, неявной форме. О феномене пассивной агрессии рассказал Денис Хакимов, специалист Московской службы психологической помощи.

Скрытая форма враждебности — непрямой, завуалированный способ конфронтации. Проявление негатива оправдано, так как это естественная реакция на невозможность получить то, что хотим. Однако открытые формы гнева чаще всего либо находятся под запретом, либо порицаются с точки зрения морали. Поэтому люди с определенными психологическими особенностями маскируют деструктивные чувства.

Причины и виды явления

Пассивная агрессия, присутствуя в той или иной степени в жизни многих людей, будет нарушать привычный ход вещей, портить отношения с окружающими (не важно, трудовой это коллектив или близкий круг родственников). Почему она появляется?

Тихий, порой вообще молчаливый способ противостояния закладывается в детский период, когда ребенка призывали подавлять неугодные чувства, вести себя правильно и хорошо. Часто такое воспитание подкреплялось наказанием. В итоге, взрослея, человек учился выводить негативные импульсы в виде приемлемого в обществе поведения. Но суть их при этом не менялась.

Помимо этого, можно выделить страх прямого конфликта и боязнь испортить имеющиеся отношения, обстоятельства общения (как правило деловые), не допускающие выражения гнева, своеобразный механизм психологической защиты, при помощи которого легче выразить наболевшее.

Как данный вид агрессии выражается в повседневном взаимодействии? Вот несколько ярких примеров:

— высмеивание, саркастические и язвительные шутки — уменьшение важности переживаний и мыслей собеседника, попытка выставить ситуацию его жизни как никчемную и незаслуживающую внимания;

— нарушение личных границ — желание вмешаться в быт и повседневность с целью научить всё делать «правильно». Очень характерно для родителей, навязывающих свою модель поведения молодой семье;

— молчание — также один из распространенных видов тихого насилия. На вопрос партнера или близкого, что случилось, не поступает никакой реакции, кроме надутых губ и скрещенных рук;

— сравнение — «обидчик» не преминет упомянуть, что у другого человека всё получается лучше, чем у вас: другой красивее, умнее, успешнее;

— газлайтинг — специфический способ влияния, суть которого сводится к созданию у жертвы сомнений в собственном восприятии реальности: «Я такого не говорила», «Тебе показалось», «Ты что, этого никогда не было и быть не могло!».

Это неполный список тех способов воздействия, к которым прибегает манипулятор. Несложно понять, что общение при такой токсичной установке дается очень непросто и порой чревато ухудшением психологического состояния.

Фото: pexels.com / Polina Zimmerman

Управление гневом

Если вы заметили подобное отношение к себе, можно придерживаться нескольких простых правил:

— Будьте открыты и прямо выражайте свою позицию. Старайтесь высказать недовольство по конкретному эпизоду или фразе, задевшей вас. То же самое справедливо и для «шуток», которыми часто прикрываются люди, выражающие злобу в неявном виде.

— Сохраняйте спокойствие и не срывайтесь на ответную враждебность. Во-первых, обвинения только усугубят конфликт и осложнят его разрешение. Во-вторых, это может ударить по больному месту оппонента, и в итоге он только больше закроется от вас.

— Не игнорируйте такие деструктивные действия. Если пустить всё на самотек, то в долгосрочной перспективе они станут повторяться чаще и создавать всё больше напряженности.

— Постарайтесь определить поводы для подобного поведения со стороны близкого человека. Они есть всегда, и поняв истоки, проще будет работать с ситуацией.

Если вы сами являетесь источником подобного отношения к окружающим, неплохим решением будет разобраться в собственной личности.

— Проанализируйте свою жизнь. Обиды, комплексы, подавленные эмоции, накопившийся стресс — всё это является источником пассивно-агрессивной позиции по отношению к миру. Чтобы улучшить глубину и качество общения, важно понять причины дисфункции. Верным решением будет помощь психолога.

— Старайтесь прямо выражать переживания, мысли, желания. Открытый разговор гораздо эффективнее чем подспудная манипуляция. Так вы научитесь решать вопросы в позитивном ключе.

— Выработайте зрелую позицию. Принятие ответственности за себя и свои действия, а также признание важности и значимости других людей.

— Снимайте стресс. Найдите способ эффективно сбрасывать напряжение. Спорт, творчество, прогулки, сон — словом всё, что помогает улучшить внутреннее состояние.

Московская служба психологической помощи проводит большое количество онлайн-мероприятий, посвященных особенностям общения, преодолению стресса, работе с конфликтами. Так, 21 февраля в 16:30 состоится вебинар «О чем нам говорят чувства».

О том, как повысить стрессоустойчивость и научиться быстро восстанавливаться после напряжения, эксперты расскажут 25 февраля в 16:30 на встрече «Искусство управления эмоциональным состоянием».

Беседа о настроении и способах саморегуляции продолжится 28 февраля в 10:30. Участников ждет тема «Вентиляция эмоций».

Данные вебинары будут полезны тем, кто хочет лучше разобраться в себе.

Также круглосуточно работает телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и +7 (495) 051 (для мобильного) и чат психологической поддержки. Подробности на сайте www.msph.ru.