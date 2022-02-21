И все-таки мы победили: сборная России стала второй на Олимпиаде в Пекине

Российская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) Анна Щербакова, завоевавшая золотую медаль в женском одиночном катании на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, на церемонии награждения / Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

20 февраля в Пекине завершились зимние Олимпийские игры. Наши спортсмены выдержали все испытания и сумели доказать, что никакие санкции не сломят дух народа-победителя.

Пусть выступала наша сборная под белым флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Пусть даже в честь побед россиян на церемониях награждения звучал не наш национальный гимн, а концерт Чайковского. Наши атлеты выдали такой мировой концерт своей спортивной мощи, мастерства и таланта, что в историю олимпийского движения эти Игры войдут, по большому счету, благодаря нашей сборной.

Великие победы россиян в лыжных гонках, пожалуй, самом престижном виде зимнего спорта, ошеломили не только норвежцев, забывших вкус поражений на лыжне, но и весь мир. В Пекине наши лыжники дважды одолели норвежцев в эстафетах, как в мужской, так и в женской. Александр Большунов завоевал три золота, скинув с трона прежнего «короля лыж» норвежца Йоханнеса Клебо. После финиша заключительной олимпийской гонки на 30 км Клебо пришлось объяснять свое поражение расстройством желудка.

Чиновники из Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) совершенно по-иезуитски держали в рукаве информацию о положительной допинг-пробе нашей выдающейся фигуристки Камилы Валиевой, взятой еще 25 декабря. И прятали результаты теста до той поры, пока фигуристка в составе сборной ОКР не выиграла золото в командном турнире. Может, чтобы отменить церемонию награждения этих русских? Но Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил Валиеву к личным соревнованиям, а недовольный этим решением МОК поставил условие: церемония награждения призеров пройдет только в случае, если в тройке лучших не окажется Валиевой. Что это, если не дискриминация?

Иностранные чиновники сломали 15-летнюю девчонку, она завалила прокат в произвольной программе. Но извести всех русских фигуристок не удалось, награждение состоялось, и две другие воспитанницы тренера Этери Тутберидзе взошли на олимпийский пьедестал. Анна Щербакова вы играла золото, а Александра Трусова — серебро, став первой, кому удалось «приземлить» в рамках одной программы пять (!) четверных прыжков.

Нельзя не вспомнить и о великих драмах наших биатлонистов. В пяти гонках они останавливались в шаге от золота, на последнем огневом рубеже. Но наладить прицел — дело поправимое. Хуже — постоянно жить под прицелом ВАДА и МОК. Теперь уже заговорили о возможности вообще взять и запретить участие России в Играх... Тогда завершившиеся вчера соревнования могут стать последней Олимпиадой в современной истории. Но сегодня — поздравим наших!

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Россияне на Играх в Пекине установили собственный рекорд по количеству медалей, завоевав 32 награды (6 золотых —12 серебряных — 14 бронзовых). Мы превзошли результат в Сочи-2014 — 30 медалей: 13–11–9. Медальный зачет выиграли норвежцы, завоевавшие 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых наград. Второе место у Германии (12–10–5), третье — у Китая (9–4–2).

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Станислав Поздняков, глава Олимпийского комитета России:

— Думаю, это успешные Игры для наших ребят. Предполагали, что можем побороться за 30 медалей. Прогноз совпал. Единственное, хотелось, чтобы ряд серебряных медалей на следующей Олимпиаде перешел в разряд золотых, включая и хоккей. Все Олимпийские игры по-своему запоминаются. Токио и Пекин запомнятся мне пандемийными вещами. И успехами наших атлетов. В Пекине, к примеру, мы все стали свидетелями, что Александр Большунов — король лыж, а Елена Вяльбе — королева. Не забуду ее слова про то, что нам все равно, на какой дистанции выигрывать.