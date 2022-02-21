Московских школьников приглашают на Математический праздник

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Учеников 6-7 классов московских школ приглашают принять участие в XXXIII Математическом празднике. Он состоится 27 февраля более чем на 100 площадках в разных районах Москвы с соблюдением всех эпидемиологических мер.

Для участия необходимо пройти регистрацию. При заполнении анкеты участники смогут выбрать, какие задания они будут выполнять: классического Математического праздника или более простые Математического праздника в «Математической вертикали». Чтобы оценить свои силы организаторы рекомендуют ребятам ознакомиться с задачами прошлых лет и принять участие в пригласительной онлайн-олимпиаде. Это поможет школьнику определиться, в каком из вариантов Матпраздника лучше участвовать. Свой результат можно будет посмотреть через пару минут после сдачи работы.

Математический праздник традиционно включает олимпиаду, игры и лекции. В этом году на большинстве площадок состоится только олимпиада, а лекции и разборы пройдут онлайн. Для решения задач участникам потребуются воображение и смекалка.

По словам научного руководителя Центра педагогического мастерства, председателя оргкомитета Математического праздника Ивана Ященко, с каждым годом растет число участников.

— Математический праздник — одно из самых ярких событий олимпиадного года. Основная его цель — дать ребятам возможность почувствовать красоту математики. Мы видим, как растет интерес школьников к этой науке и смежным дисциплинам. В столице ежегодно открываются новые математические кружки, развивается уникальный проект «Математическая вертикаль». Участие в Математическом празднике — это отличная возможность для ребенка попробовать себя в решении ярких, занимательных задач, а также провести время в кругу единомышленников. Для удобства ребят будет организовано много площадок в разных районах города, — рассказал Иван Ященко.

Математический праздник проводится ежегодно с 1990 года. Организаторами являются столичный Департамент образования и науки, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Московский центр непрерывного математического образования, Центр педагогического мастерства при участии ведущих вузов и школ города.