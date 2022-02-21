Владимир Ресин: Восстанавливаем храмы даже в Риме и на Афоне

Президент России Владимир Путин (слева) вручил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени советнику мэра Москвы Владимиру Ресину / Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

21 февраля исполняется 85 лет советнику мэра Москвы Владимиру Ресину. «Вечерняя Москва» поздравила юбиляра.

Депутат Госдумы, куратор Программы строительства православных храмов в столице Владимир Ресин в этом году отмечает двойной праздник: 60 лет работы на стройках Москвы и получение высокой государственной награды.

— Владимир Иосифович, в начале февраля президент России Владимир Путин вручил вам орден «3а заслуги перед Отечеством I степени». Это за храмы?

— 3а все годы работы. И в строительстве Москвы, и в депутатской деятельности, и в общественной, надеюсь. Я стал полным кавалером этого ордена. После таких наград нужно трудиться с утроенной силой.

— Вы как советник патриарха Кирилла по строительству курируете благотворительную программу по возведению церквей. А сколько всего храмов вы построили и отреставрировали за годы работы?

— Все не считал, если честно. На учете только программные храмовые комплексы в Москве. С 2010 года их возвели 109, еще 41 строится, установлена 131 деревянная часовня. Самый известный из восстановленных в России — храм Христа Спасителя, главный храм Русской православной церкви. Были реставрационно-восстановительные работы и в Сергиевой лавре, и на Красной площади, и в Новодевичьем монастыре, и в Марфо-Мариинской обители, и в Сретенском монастыре, и на колокольне Воскресенского собора в Шуе, и в Кронштадтском морском соборе, и во многих других храмах и монастырях. Работали даже в Риме и на Афоне. Но благодаря патриарху Кириллу воплотился в жизнь самый крупный благотворительный проект в мире — столичная программа по возведению новых церквей и духовно-просветительских центров при них.

— Могут москвичи быть уверены, что план переселения более миллиона жителей города из хрущевок в новые дома по реновации выполнят в срок?

— Нет оснований сомневаться. Столичные власти детально проработали весь алгоритм, включая Федеральный закон о реновации в городе и обеспечение прав москвичей. Одним из соавторов закона был я. Проработаны стандарты программы, гарантии, сроки.

Видя результаты реновации, комфорт планировки и качество отделки квартир, москвичи стремятся поскорее переехать в новые дома. Созданный правительством Москвы Фонд реновации не только обеспечивает комплексный подход реализации, начиная от проектирования домов и кварталов до переселения жителей, но и дает участникам программы всю информацию об этапах строительства. Москва еще не воплощала столь масштабный жилищный проект, с учетом комплексного подхода к строительству всей сопутствующей инфраструктуры и рабочих мест. В этом году на строительство в мегаполисе мэр выделил беспрецедентные средства — триллион рублей.

— Стоит ли тратить такие большие средства? Может, положить в какой-нибудь «фонд столичного благосостояния» по типу ФНБ?

— Полководец Суворов говорил: «Деньгам по-пустому лежать не надлежит». Задача столицы — инициировать привлекательные для инвестиций проекты, которые становятся мощными драйверами роста экономики города. В этом году Москве исполнится 875 лет.

Уверен, что столица встретит красивую дату новыми успехами и рекордами, большим количеством гостей. В прошлом году, несмотря на пандемию, 15 миллионов туристов посетили мегаполис. Это лишь одна статья дохода бюджета города. Стратегия команды мэра Сергея Собянина вывела Москву в лидеры международного рейтинга ООН «Индекс городского процветания» по показателю развития инфраструктуры и качества жизни.

При этом эксперты уверены, что в ближайшие годы изменений в рейтинге не будет: Сергей Собянин смог превратить Москву в международный бренд комфорта и инновационного развития.

ДОСЬЕ

Владимир Иосифович Ресин родился 21 февраля 1936 года в Минске. Получил диплом по специальности «Экономика и организация горной промышленности» в Московском горном институте (ныне НИТУ «МИСиС»). Доктор экономических наук, автор трех книг, 80 печатных работ и 30 изобретений. Заслуженный строитель РСФСР, лауреат Государственной премии СССР.