Выстоим и победим: как жителей ДНР эвакуируют в Россию

Жительница Донецкой Народной Республики Карина Агафонова со своими дочерьми — десятилетней Кариной и девятилетней Таней прибыли к погранпереходу «Успенка» ( / Фото: Андрей Казаков / Вечерняя Москва

Поезда и автобусы с первыми беженцами из Донецкой и Луганской Народных Республик уже прибыли в Россию. Это женщины, пожилые люди и дети. Некоторые жители ДНР и ЛНР решили уехать, обезопасить себя и близких, а другие остались защищать свои дома и города от атак украинских силовиков. Специальный корреспондент «Вечерней Москвы» побывал на границе между ДНР и Россией.

В Донецке завыла сирена. Современный москвич слышал ее только в кино. Сигнал раздается синхронно, сразу из множества мегафонов, развешенных на зданиях. Слышу обрывки выступления Дениса Пушилина: «… а также Джавелина и Стингеры. Сегодня их орудия нацелены на мирных граждан, на нас и наших детей... Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление... Прошу вас сохранять выдержку и спокойствие. Все вместе мы выстоим и победим!»

Сирена воет протяжно, зловеще. На цокольных этажах домов — красные надписи «Убежище» и стрелки куда-то за угол, многие окна «украшены» белыми бумажными крестами. Но никто никуда не бежит. Все просто расходятся по убежищам — уверенно и спокойно. На остановке под вой сирены люди буднично садятся в автобусы и уезжают. Рядом продавец в лавке буднично разговаривает по телефону.

— Ну воет… Чтоб оно… Да… Не поеду… Давай дома решим… У меня клиент, пока, — замечает меня продавец Ольга Кубеко. — Добрый день, что-то интересует? Смотрите, спрашивайте.

— Вас сирена разве не пугает? — спрашиваю я.

— Нет. Страшно в 2014 году было, — не отрываясь от калькулятора, говорит женщина. — Сюда не добьют. Руки коротки.

— А эвакуация? — удивляюсь я.

— А это нехорошо. Многие испугаются, уедут. Город опять опустеет. Вечером на заправках и у банкоматов будут очереди. А утром нигде не будет бензина, — равнодушно говорит она.

— А вы не поедете? — спрашиваю я у Ольги.

— Нет. Это мой дом и мой город. А потом, это же не 2014 год. Тогда мы хотели уехать. Мы с мужем и дочкой думали переждать на даче в Днепропетровской области, на Украине. Но нас не пустили. Ребенку три года было. Мы просились, но нас развернули и сказали ехать обратно — под их же бомбы. В Киеве нас называют предателями, сепарами. Так что мы научились как-то выживать. И на хлеб хватает…

Сотрудники МЧС России около лагеря беженцев в Ростовской области на погранпереходе «Матвеев Курган» / Фото: Андрей Казаков / Вечерняя Москва

В Донецке стемнело. К 18:30 на всех городских бензоколонках выстроились километровые очереди из автомобилей. А у довольно редких в городе банкоматов выстроились по 20–30 человек. На блокпостах всех населенных пунктов республики дежурят усиленные наряды ГАИ, полиции и Народной милиции.

19:00. Республиканское МЧС сформировало и отправило в сторону границы с Россией колонны своей вспомогательной техники. Ведущий джип сопровождения с мигалкой и сиреной, пара машин скорой помощи, фура, груженная палатками, генераторами, палетами и мачтами освещения, грузовик с полевой кухней, автомобиль со спецсвязью и машины, перевозившие личный состав МЧС, двинулись по направлению к Иловайску. Там к конвою присоединилась пожарная автомашина.

19:30. На площади под дождем мирные жители грузятся в автобусы, предоставленные властями ДНР, чтобы отправиться в Россию.

— Я надеюсь, что Россия вовремя придет на помощь, — говорит жительница Донецка Любовь Александрова, поднимаясь по ступенькам в салон автобуса. На руках у нее восседает кот Маркиз. — Когда все закончится, я вернусь. Здесь у меня квартира. Да и Маркиз привык тут. Переезд — стресс для него. Но сейчас так надо, — говорит Любовь, обращаясь к коту и поглаживая его по мягкой шерсти.

В 20:00 из Макеевки и Ясиноватой выехали первые автобусы с эвакуируемым мирным населением.

К 20:30 на дороге перед блокпостом в Амвросиевке образовалась пробка в несколько километров — машины гражданских в три ряда заняли все пространство проезжей части. Заблокированы оба направления движения. Обстановка напряженная. ГАИ пытается регулировать движение, полиция — наблюдать за порядком, а молчаливые ребята в камуфляже, масках и с оружием наблюдают за периметром.

— Нам с детьми сказали уходить, — рассказывает Кристина Цветкова — пассажир одной из машин, в которой едут еще одна девушка, пожилая дама и двое маленьких детей. — Едем в чистое поле... У нас в России никого. Надеемся только, что на той стороне нас примут, помогут.

На блокпосту, между песком и бетоном, прячется от дождя и наблюдает за всем происходящим 59-летний житель Харцызска Игорь Барщук.

— Отправляю внука и дочку. А я, естественно, остаюсь, — говорит Игорь. — Я и в 2014-м остался. Кто будет землю нашу защищать, если все уедут? Только женщин и детей в тыл.

В 22:00 на пограничном пункте пропуска «Успенка» МЧС ДНР начали разворачивать пункт обеспечения для эвакуирующихся. Находящийся на месте событий первый заместитель республиканского спасательного центра полковник Анатолий Тихонов громко объявил:

— Сегодня согласно приказу министра силы МЧС приведены в повышенную готовность для реагирования на кризисные ситуации.

Мы сейчас находимся на пункте пропуска «Успенка» Донецкой Народной Республики, где развертываются, и на всех пунктах пропуска будут развернуты, пункты жизнеобеспечения для эвакуации мирного населения. На Успенке разворачивается 4 пневмокаркасных модуля, оборудованных световой башней. Для организации питания в две палатки будут установлены кухни ПАК-200. Здесь же есть карета медицинской помощи на базе МЧС.

22:30. На горизонте появились первые автобусы с детьми из Донецка. Пассажиры мирно спали в неудобных креслах.

Пробка становилась плотнее, на улице холодало. Тут со стороны России показались две женщины. Они пешком пересекли границу и теперь растерянно глядят на место, откуда обычно уходили автобусы в Донецк. Но транспорт не ходит. Женщины мечутся между стоящими в пробке машинами и просят всех встречных подбросить их до ближайшего в ДНР поста.

— Я приехала из Ростова, — объясняет Карина Агафонова, украдкой вытирая предательски подступающие слезы. — У меня в Донецке двое детей. Сопровождающий и моя мама везли их сюда на машине. Но сопровождающему нет 55 лет, его сюда не пускают. Сейчас дети и их бабушка сидят у обочины в нескольких километрах отсюда. Сами они приехать не могут. Никто не берет, вещей у них много...

Фото: Андрей Казаков / Вечерняя Москва

23:00. Арендуем машину. Загружаем в багажник вещи Карины и еще двух женщин, которые прибыли с ней из Ростова-на-Дону. Направляемся в сторону Донецка. Едем почти по обочине — дорога заполнена машинами.

Между почти пограничным селом Лисичье и КП есть мост-путепровод — над железной дорогой. Там установлены четыре ДОТа, а чуть дальше — пустой бетонный блокпост.

Спустя пару километров замечаем на дороге машину. Старенькая «Таврия» заглохла и сигналила «аварийкой» на обочине. В машине — семь человек: пятеро детей, один грудной. За рулем отец семейства — Сергей Кузьминых.

— Я из Дебальцева. У нас объявили эвакуацию. Собрали что было, едем. Теща там осталась. Она только что звонила, говорит, Дебальцево бомбят. Слышны взрывы, — говорит Сергей, ежесекундно поглядывая на экран телефона и нервно выстукивая рукой по рулю.

00:00. Связь сбоит уже несколько часов. Интернет практически не работает. Подъезжаем к Амвросиевке. Две девушки просят высадить их раньше, прямо тут, на трассе. Говорят, что им так удобнее, отсюда до дома недалеко. Они забирают свои вещи из багажника и удаляются пешком куда-то в темноту.

Едем дальше. Карина вглядывается во тьму и дождь, пытаясь разглядеть своих детей на обочинах. По краям дороги идет много людей с чемоданами. Вместе со взрослыми вышагивают ребятишки с баулами в руках.

Наконец-то телефон Карины звонит, она слышит в трубке родные детские голоса. Нашлись. Две девчонки в зимних куртках и белых пуховых шапочках, из-под которых озорно торчат косички, запрыгивают в салон машины. Тревога и почти физически ощущаемая боль матери сменилась радостью и спокойствием. Они начинают нараспев щебетать на заднем сиденье — как ни странно, о политике. Про президентов Байдена и Макрона, про Зеленского и нового канцлера Германии. Говорят о министрах Лаврове и Шойгу. И, конечно, о президенте Путине. Обе девчонки сходятся на том, что Путин поможет и все решит.

00:30. Проезжая до того пустые ДОТы на путепроводе за Лисичьим, видим, что несколько хорошо вооруженных бойцов Народной милиции уже проводят там ревизию: осматривают, осталось ли что-то с 2014 года, и прикидывают, как эти укрепления быстро «заселить».

А мы едем к границе… 01:00. Спасатели на КПП «Успенка» разгружают прибывшие грузовики с палатками и генераторами.

— В рамках режима повышенной готовности наше подразделение выдвинулось в сторону КПП «Успенка». И в настоящий момент формирует и строит городок жизнеобеспечения. Работают на строительстве курсанты Академии гражданской защиты ДНР. Ставят 4 каркасно-модульные палатки. Будет кухня. Это для тех, кто будет в ожидании, кто будет встречать, провожать… Всем с проблемами будем помогать и оказывать помощь. Горячий чай — точно. Будут психологи, медики. Все уже на месте, — сообщил замначальника Академии гражданской защиты МЧС ДНР полковник Андрей Кирьян.

Фото: Андрей Казаков / Вечерняя Москва

К 01:30 модули жизнеобеспечения эвакуированных около погранперехода «Успенка» со стороны ДНР готовы к приему людей. Сами эвакуационные автобусы высаживают беженцев у КПП «Успенка», далее они пешком переходят границу и оказываются в России.

02:00. На той стороне, на КПП «Матвеев Курган», МЧС России также развернуло объект для помощи и жизнеобеспечения прибывающих беженцев. Здесь стоят более 15 больших надувных палаток. В каждой — около 20 койко-мест. У границы дежурят спасатели и врачи. Темноту озаряют мигалками кареты скорой помощи. В МЧС РФ сообщили, что всего в Ростовской области будет развернуто 15 пунктов пропуска на границе с Донбассом.

Перед самым рассветом, около 06:00, стало известно, что ВСУ начали усиленный обстрел юга ДНР. Власти республики сообщили, что по селам Васильевка, Стыла и Докучаевск украинской стороной было выпущено 43 мины.

КОММЕНАТРИИ ЭКСПЕРТОВ

Владимир Жарихин, заместитель директора института стран СНГ:

— Сейчас ясно, что Киев не будет выполнять Минские соглашения. Там прекрасно поняли, что если это сделают, то в стране будет жить хорошо, а вот нынешним властям Украины будет плохо. Выполнив минские соглашения, эти люди «у руля» существовать не смогут. Просто будет другая власть. Скорее всего, произойдет «замораживание» ситуации. Не исключаю, что по абхазскому или юго-осетинскому принципу. То есть Россия все-таки признает республики Донбасса. Как пример, Абхазия и Южная Осетия. За 14 лет с того момента, как Россия признала эти республики, ни один абхаз, южный осетин, грузин или российский военнослужащий не погиб. Там мир. Там нет войны, и это главное.

Ольга Крыштановская, доктор социологических наук, профессор:

— Есть проблема с Донбассом, и ее надо решать.. Минские договоренности не двигаются. Мы все надеемся, что будут использоваться дипломатические политические методы, а не военные. Никто не хочет войны. Страны из-за нее разваливались.

Я не верю в то, что будет такое ужасное развитие событий, полноформатная горячая война. Скорее, задействуют какие-то гибридные методы. Все-таки прошло уже восемь лет. И решение должно быть найдено. Конечно, здорово, адреналин, «сейчас им покажем» и так далее. Но любой исход войны, победный или нет, долгий или быстрый, приведет к обнищанию людей. Деньги уйдут туда, а не на созидание, развитие сельского хозяйства, строительство дорог. Молодые мужчины будут гибнуть. Надеюсь, что это давление, которое сейчас оказывает Россия, имеет какое-то рациональное осмысленное завершение, но необязательно военное. Да, есть козыри, надо оказывать это давление, но именно для того, чтобы о чем-то договориться, а не для того, чтобы разбомбить города.

ИСТОРИЯ КОНФЛИКТА

18 февраля, после обстрелов территорий Донецкой и Луганской Народных Республик, глава ДНР Денис Пушилин объявил об эвакуации мирного населения. Ранее Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации на территории региона. В своем обращении к жителям республики он призвал пребывающих в запасе мужчин прибыть в военные комиссариаты и встать на защиту региона. Тем временем около 30 российских регионов заявили о готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР. Для них развернули пункты временного содержания. Беженцы получат материальную помощь —10 000 рублей. Около 900 тысяч человек, эвакуированных с территорий ДНР и ЛНР, уже подали заявки на получение паспорта РФ. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что вчера украинские силовики попытались снова атаковать позиции ополченцев на территории ЛНР.