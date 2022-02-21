Более 13 тысяч горожан старшего поколения посещают «Пеший лекторий» в проекте «Московское долголетие»

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Всемирный день экскурсовода отмечается 21 февраля. В этот день поздравления принимают экскурсоводы и работники туризма. В рамках проекта «Московское долголетие» для москвичей старшего поколения открыто направление «Пеший лекторий». Сейчас занятия проходят в двух форматах — онлайн и на свежем воздухе.

В настоящее время открыто 208 групп по направлению онлайн-экскурсии и 116 групп по направлению «Пеший лекторий» в Москве. Более 13 тысяч москвичей старшего поколения уже присоединились к занятиям.

Во время онлайн-экскурсии участники проекта, не выходя из дома, совершают мини-путешествие по городам России и мира, знакомятся с культурой разных народов, виртуально посещают новые достопримечательности, а также изучают родной город — Москву.

«Пеший лекторий» проходит в режиме реального времени —русскоговорящие экскурсоводы с помощью современных технических средств проводят прямые эфиры из более чем 20 городов мира: Париж, Неаполь, Тбилиси, Рим, Марсель, Венеция, Верона, Нижний Новгород, Муром, Смоленск и другие.

— Появление онлайн-экскурсии стало для меня своеобразным профессиональным вызовом, ведь раньше не было опыта общения с группой через экран телефона. Я очень рада, что подобный формат стал не менее популярным, чем очные прогулки. Трансляции позволяют людям, которые по тем или иным причинам не могут выходить из дома, знакомиться ближе с родным городом или прогуливаться, пусть и виртуально, — говорит экскурсовод по Москве от организации — поставщика проекта АНО «Ветер перемен» Елена Калитина.

Также участники проекта могут посещать очные экскурсии по достопримечательностям столицы. Для этого при себе необходимо иметь паспорт и QR-код. Как отмечают преподаватели, занятия совмещают в себе интеллектуальную и физическую активности. Во время экскурсии участники не только узнают историю Москвы, но и проходят определенное количество шагов, тренируя мышцы.

— Москва — многогранный город, который каждый раз может открываться по-новому, а его улицы, переулки и атмосфера никогда не надоедают. Наш цикл экскурсий начинается с самого центра — Красной площади, затем мы идем дальше и изучаем разные районы, улицы, переулки, знакомимся с известными личностями, которые в разное время жили и работали в столице. Это профессиональная удача работать с участниками проекта «Московское долголетие», ведь многие из них коренные жители, от которых даже я иногда узнаю очень интересные факты о городе, зданиях и людях. А они, в свою очередь, с большим энтузиазмом знакомятся с городом, задают вопросы и открывают новые места, — говорит Елена Калитина.

Участники «Московского долголетия», супруги Тебенихины — Татьяна Викторовна и Георгий Петрович — имеют общее увлечение — краеведение, поэтому сразу решили, что будут посещать в проекте занятия «Пешего лектория». Кураторы проекта из Территориального центра социального обслуживания «Сокольники» помогли им выбрать экскурсоводов, которые проводят занятия по интересующим их местам.

— Мы с мужем прошли всю столицу и изучили много материалов, поскольку еще в молодости увлеклись краеведением. Но каждый раз, приходя на лекторий, узнаем новые детали и места. Очень важно знать и интересоваться историей города, в котором живешь, чтобы помнить и чтить уже ушедшие поколения, а также передавать знания и любовь к родному городу уже молодым — детям и внукам, — говорит Татьяна Викторовна.

СПРАВКА

В 2021 году на YouTube-канале «Московское долголетие» вышел цикл видеоэкскурсиий «Москва долголетняя», который посвящен известным долгожителям столицы, среди которых деятели искусств, ученные, архитекторы и писатели. Экскурсоводами в фильмах выступили участники проекта «Московское долголетие», выпускники Серебряного университета по специальности «экскурсоведение».

Посмотреть цикл «Москва долголетняя» можно по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=vmOpo7m0QMI&list=PL2Hebf1Fu-XfmwNILJSDz85b49FEr8b3g

Узнать расписание и записаться на занятия «Московского долголетия» можно, заполнив специальную форму на сайте mos.ru/age или позвонив по телефону Территориального центра социального обслуживания своего района, контакты указаны на сайте в разделе «Как стать участником».