Объединение многодетных семей Москвы отмечает 23 февраля флэшмобом #мойгеройзащитник

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Накануне Дня защитника Отечества Объединение многодетных семей города Москвы опубликовало в соцсетях рассказы многодетных мам о защитниках своих семей — мужьях, отцах, дедах. Все эти рассказы объединены хештегом #мойгеройзащитник.

Кира Надеева своего героя-защитника, супруга Сергея Мазурика, считает человеком, на которого можно равняться, кого можно ставить в пример и кем можно безмерно гордиться!

— Именно о таком отце для своих детей может мечтать каждая женщина. Именно за таким мужем чувствуешь себя, как за каменной стеной. Не всегда Отечество защищают те, кто служит. Наше Отечество будет таким, каким мы воспитаем будущее поколение. Отец моих деток, многодетный отец, ты самый-самый, я люблю тебя безмерно! — считает Кира.

А вот что написала о своем защитнике Светлана Палкина:

— У нас в семье есть свой герой. Это наш папа. Когда-то он взял меня в жены и подарил мне четырех деток. Для меня он рыцарь на белом коне, который всегда стоит на страже нашей большой семьи. Помню, как в начале нашего знакомства мы поехали отмечать Новый год к друзьям в деревню. Мы жили в отдельном доме, а праздновали в доме у друга. Уже наступило 1 января, когда я увидела, что из-под крыши нашего дома валит густой белый дым. Пожар! Я побежала к остальным, и мой будущий муж кинулся к горящему дому, взбежал на крыльцо, рванул дверь, и его сразу откинуло в снег. Из двери показались языки пламени. В тот момент я поняла, что люблю его и боюсь потерять. Дом тушили всей деревней. В тот год, когда нас спрашивали, как отметили праздник, мы отвечали: с огоньком. С тех пор мы всегда вместе.

Вспомнили и тех, кто воевал в годы Великой Отечественной войны. Гульнара Семке рассказала про своего прадеда Имаметдина Хуснетдинова. Его детство прошло в крестьянской семье. Когда мальчик подрос, началась Первая мировая, парня призвали защищать «религию, царя и Родину». Воевал против немцев, замерзал в окопах. Затем началась февральская революция, после нее — октябрьская. Ну а спустя два десятилетия на нашу страну напали фашисты.

В семье Гульнары любят рассказывать одну историю. Зимой 1942 года на Калининском фронте шли жестокие бои. Батарея, где Имаметдин служил возчиком, часто меняла свои позиции. Однажды рано утром возчик отправился в тыл за снарядами, а вернувшись обратно, свою батарею на месте не обнаружил: под натиском врагов она была вынуждена отступить. Лишь несколько солдат осталось на месте для прикрытия отступления.

— К нашей батарее ты сейчас не прорвешься, — сказали они Имаметдину.

— Если надо, то прорвусь! — ответил воин. И ему действительно удалось добраться до своей батареи с новой порцией снарядов.

Прадед Гульнары прошел всю войну, участвовал в освобождении Киева, Бессарабии, Румынии, Венгрии. День Победы он встретил недалеко от Праги. Вернулся в деревню с орденом Красной Звезды.

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На заметку

Региональная общественная организация «Объединение многодетных семей города Москвы» (РОО «ОМСМ») образована 29 апреля 2014 года. За семь лет деятельности организации ее членами стали более 45 тысяч многодетных семей столицы. Организация оказывает помощь многодетным семьям, а также выступает от их лица на всех уровнях власти. Официальный сайт: www.oms.msk.ru.