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Жить несмотря ни на что: история ребенка войны о стойкости и надежде

Павел Гриднев

Общество
Жить несмотря ни на что: история ребенка войны о стойкости и надежде
Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

23 февраля страна празднует День защитника Отечества. В преддверии знаменательной даты рассказываем историю Анатолия Алексеевича Старшинова, несовершеннолетнего узника концлагеря. Ребенком он познал тяготы лагерной жизни. Сегодня о мужчине заботятся сотрудники одного из столичных учреждений соцзащиты. Там ему помогают справиться с тяжелыми воспоминаниями о войне и проживать в радости каждый новый день.

В 1941 году Калужская область была оккупирована немецкими войсками, маленькому Толе было всего семь лет. Родная деревня сгорела дотла, а ее жители попали в плен. Вместе с тремя сестрами и матерью он насильно был отправлен в концлагерь в Эстонии.

— По приезде в концлагерь Клоога меня и сестер хотели забрать от матери. Но она не позволила. Мы остались вместе, — вспоминает Анатолий Алексеевич.

Жили в бараках. Спать приходилось на голых досках. Вместо простыней и одеял — одежда, которую снимали с погибших. А суп больше был похож на корм для животных. Маленькому мальчику довелось стать свидетелем жутких сцен. Многие пленники болели. На самых слабых проводили опыты. Их помещали в газовую камеру и смотрели, как организм ведет себя при разной температуре.

Однажды во время обхода надзирателей младшая сестра Толи плохо себя чувствовала и не смогла сразу открыть глаза. Немцы обратили на нее внимание. Девочка с трудом держалась и старалась не показывать свое недомогание.

— Мать слезно просила их не трогать сестру. Они посмотрели, что она жива и сказали, что оставят до завтра. Вы только представьте состояние матери, когда такое говорят про ее ребенка?! — в гневе сказал Анатолий Алексеевич.

Через некоторое время семью Старшиновых перевезли на остров Сааремаа, где они пробыли до освобождения. Здесь было легче. Однако все знали, что бежать некуда, в любом случае поймают, поэтому оставались в лагере.

— Однажды, когда пригнали новых пленных, около ворот разговорился с часовым. И он сказал, что я могу выйти. Поверил ему и покинул лагерь, — рассказывает мужчина.

По дороге он встретил старушку, которая дала ему варежки и кусок хлеба. А позже его поймали немцы. Они привезли мальчишку обратно, положили на пол и заставили его мать бить сына. Женщина не могла поднять руку на своего ребенка, и тогда его ударил один из лагерных полицейских. С первого удара маленький Толик потерял сознание. Его поместили в карцер, где он просидел сутки по пояс в воде.

Каждый день на протяжении трех лет семья Анатолия Алексеевича Старшинова боролась за свою жизнь.

— Страшное было время. Нас заморили этим голодом так, что мы не чувствовали себя людьми. Было состояние полного безразличия, даже когда били или ругали, — сдерживая слезы, вспоминает мужчина.

В один из дней в небе появились советские самолеты. Всюду кричали: «Наши! Наши прилетели!» Немцы загнали всех пленников в бараки, облили вокруг все бензином и готовились к поджогу.

— Была паника. Все прощались друг с другом. Плакали. А ночью пришли наши с красным знаменем. Начали нас кормить.

Вернуться в родные места после освобождения семья Старшиновых не могла, от деревни ничего не осталось. Поэтому они поехали в Подмосковье. Мать устроилась работать в детский дом. Для детей в учреждении выделили спальные места. Здесь же Анатолий Алексеевич окончил семь классов. Затем поступил на службу в воздушно-десантные войска. Он совершил 25 учебных прыжков и демобилизовался в звании младшего сержанта.

Жить несмотря ни на что: история ребенка войны о стойкости и надежде Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Тяга к технике и производству привела Анатолия работать на крупный Загорский оборонный оптико–механический завод, где он проработал 45 лет.

— Только любовь к жизни помогла тогда маме выжить самой и поднять нас. Она хотела жить. Я рад, что после всех этих событий мы остались людьми, — поделился ребенок войны.

Анатолий Алексеевич удостоен семи правительственных наград, в том числе почетного знака «Непокоренные», которым были награждены пострадавшие несовершеннолетние узники концлагерей.

Сегодня мужчина проживает в Геронтологическом центре «Коньково». Он руководит Советом ветеранов и с удовольствием берется за любые общественные поручения, участвует во всех мероприятиях учреждения, регулярно встречается со школьниками, проводит для них уроки мужества, делится своими знаниями и опытом. Несмотря на то, что Анатолий Алексеевич испытывает трудности при передвижении, он находит силы для прогулок и заряжает своей любовью к жизни всех вокруг.

— В качестве терапии мы часто обращаемся к его воспоминаниям. Он понимает их значимость и готов делиться ими с младшим поколением. Регулярная терапия помогает отпустить ситуацию, напряженность от негативных эмоций постепенно снижается, — рассказала психолог Геронтологического центра «Коньково» Ирина Лапина.

Жить несмотря ни на что: история ребенка войны о стойкости и надежде Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Благодарим Анатолия Алексеевича за важный и нужный рассказ. Восхищаемся его мужеством и целеустремленностью. Желаем долгих и счастливых лет жизни!

Справка

В Москве работает 29 социальных домов и геронтологических центров. Там проживают около 15 тысяч москвичей, нуждающихся в постоянной поддержке и уходе.

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