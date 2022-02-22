Кому достанутся квадратные метры Бориса Невзорова

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

21 февраля юристы обнародовали информацию о наследстве артиста Бориса Невзорова. «Вечерка» узнала подробности.

Народный артист Борис Невзоров скончался 18 февраля от осложнений после ковида. Потеря для всех стала неожиданной. 72-летний актер активно снимался в кино, играл на сцене Малого театра. А 8 декабря прошлого года отпраздновал первый день рождения своей младшей дочери Насти. С ее матерью, бухгалтером Малого театра Еленой Хрипуновой, Борис прожил несколько счастливых лет.

«Господи, ну нельзя, чтоб так было хорошо!» — говорил Невзоров о своих отношениях. Но узаконить их со своей последней избранницей актер не успел. И теперь возникает резонный вопрос: кому достанется наследство? Роскошных чертогов Борис Георгиевич не нажил: после тяжелого развода с третьей женой, Аллой Пановой в 2010 году артисту пришлось продать «золотые метры» в центре Москвы и приобрести двухкомнатную квартиру в Долгопрудном. Кроме того, с 2005 года Невзорову принадлежали 11 соток в микрорайоне Мамонтовка рядом с городом Пушкино (17 км от МКАД).

На участке расположено два деревянных дома, два бассейна, сауна. Как рассказала «Вечерке» адвокат Жанна Маргулис, добротная двушка в Долгопрудном может стоить около 12 миллионов рублей. А загородная недвижимость потянет на 23–25 миллионов.

От первого брака с однокурсницей Мариной у Бориса Георгиевича есть сын Денис. Ему сейчас 50 лет, и он живет в Лондоне. После развода мать мальчика настояла, чтобы Невзоров прекратил с сыном все отношения. А вот с 37-летней дочерью Полиной — от второй жены, Анастасии Ивановой, трагически погибшей от рук грабителя, когда девочке было 11 лет, актер поддерживал близкие, теплые отношения. Полина живет в Сочи, растит двух сыновей и работает врачом-отоларингологом.

— Таким образом, у Бориса Невзорова всего три наследника, — отмечает Жанна Маргулис. — Так что имущество должно быть разделено между ними поровну. При этом любой из претендентов может подать иск в суд, чтобы увеличить свою долю в наследстве. А если артист не успел составить завещание, где была бы упомянута его нынешняя сожительница Елена Хрипунова, то она ни на какое имущество претендовать не может. Однако, если покойный успел все-таки составить завещание в пользу младшей дочери, оспорить его будет очень трудно.