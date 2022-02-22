Терапевт рассказала об особенностях восстановления после COVID-19

Федосеева Татьяна Сергеевна, терапевт, кардиолог клиники HADASSAH MOSCOW группы компаний «Медскан» / Фото: Из личного архива Татьяны Федосеевой

Коронавирус серьезно влияет на легкие, сердце, сосуды и нервную систему. Даже после выздоровления пациенты отмечают различные недомогания: усталость, спутанность сознания, головные боли, желудочно-кишечные и другие расстройства. В интервью «Вечерней Москве» терапевт, кардиолог клиники HADASSAH MOSCOW группы компаний «Медскан» Федосеева Татьяна Сергеевна рассказала об особенностях восстановления после COVID-19.

— Татьяна, какие последствия коронавируса фиксируются терапевтами чаще всего?

— К сожалению, здоровье переболевших COVID-19 не будет прежним даже у тех пациентов, которые перенесли болезнь в легкой или бессимптомной форме. У многих людей, перенесших коронавирус, возникают серьезные осложнения, требующие длительного восстановления.

— Что входит в постковид?

— Это постоянная усталость, спутанность сознания, нарушения сна, боли в суставах и в мышцах, головные боли, желудочно-кишечные расстройства, кожная сыпь, повышенная или пониженная температура тела. Коронавирус наиболее сильно действует на легкие, сердце, сосуды и нервную систему. Поэтому, чаще всего наблюдаются нарушения когнитивных функций — сообразительности, способности выполнять свои трудовые и бытовые обязанности. Люди, перенесшие тяжелую форму коронавируса могут столкнуться с очень серьезными последствиями: фиброз легких, инфаркт, инсульт, тромбоз и даже гангрена. В большинстве случаев постковидные осложнения касаются тех органов и систем, где и до заболевания были какие-то тревожные звоночки.

— Как часто проявляется постковидный синдром?

— По статистике, каждый пятый переболевший испытывает на себе долгосрочные последствия коронавирусной инфекции. К основным симптомам постковидного синдрома относят: повышенную утомляемость, одышку, когнитивную дисфункцию и другие симптомы, которые влияют на качество жизни. Даже те, кто перенес COVID-19 бессимптомно, редко вспоминают о нем добрым словом. И, абсолютно точно, ни один из тех, кто переболел коронавирусом в тяжелой форме, не выходит из больницы абсолютно здоровым.

Этот вирус не проходит без последствий для самочувствия. Причем у многих ощущение дискомфорта или чувство недомогания может продолжаться до полугода. Так, симптомы могут появиться после выздоровления от коронавируса или сохраниться с момента заболевания. Самое интересное, что они могут исчезать на какое-то время и появляться снова, то есть такое интермиттирующее течение.

— Какие советы можете дать по реабилитации после перенесенного вируса?

— Сразу после того, как человек переболел коронавирусом, нужно начинать реабилитацию. Важно это для того, чтобы восстановить функцию дыхания, предупредить пневмофиброз, укрепить иммунную систему, избавиться от синдрома хронической усталости, привести в норму давление и сердечный ритм, снять подавленное психическое состояние.

Восстановление после коронавируса должно быть комплексным и содержать несколько компонентов: сбалансированное питание, лекарственные препараты, лечебная физкультура, дыхательная гимнастика, полноценный сон.

Вся программа восстановления подбирается индивидуально, с учетом состояния здоровья.

При COVID-19 на фоне возникающей гипоксии страдает головной мозг. Восстановить работу мозга помогает не только поддержание физической активности, но и умственные нагрузки. При этом наиболее полезными для развития называют новые знания. Это могут быть: головоломки, шахматы, сканворды, изучение языка, увлекательные тесты по математике, литературе или истории. Помимо прочего, все это считается лучшей профилактикой синдрома Альцгеймера.

— Что нужно сделать, чтобы тренировки мозга были более эффективными?

— Их нужно дополнять правильным питанием. Поэтому для его здоровья, необходима диета богатая и сблансированная полиненасыщенными жирными кислотами омега–3, обязательно также употребление сливочного и растительного масел.

Специалисты рекомендуют начинать физическую реабилитацию с самых простых упражнений. При этом увеличивать нагрузку лучше планомерно и в динамике. Отдельно нужно сказать о полноценном возвращению к занятиям спорту. Для тех, кто бессимптомно переболел рекомендуется начинать физические нагрузки не ранее чем через 2 недели после выявления положительного теста. При легкой степени заболевания и амбулаторном лечении к физическим нагрузкам лучше приступать не раньше чем через четыре недели после выздоровления. При тяжелом течении с пневмонией и ИВЛМ, начинать нагрузки стоит не ранее чем через 6 месяцев. Возвращаться к физическим нагрузкам после тяжелого течения заболевания необходимо только с профильными специалистами ЛФК и терапевтами. Так как сохраняется большой риск осложнений.

— Как обезопасить себя и не заболеть?

— Чтобы защититься от коронавируса, нужно постараться им не заразиться. Рекомендации достаточно известные: соблюдайте правила личной гигиены; насколько возможно, ведите здоровый образ жизни; соблюдайте режим сна и отдыха; максимально ограничьте пребывание в местах с большим скоплением людей. Риск заражения поможет снизить ношение маски. Только делайте это грамотно: меняйте регулярно, следите, чтобы она плотно прилегала, старайтесь лишний раз не трогать ее руками и, тем более, нос и рот, которые ей пытаетесь прикрыть. Следите за рационом питания. Достаточное количество белка, витаминов (А, С, группы В), микроэлементов и Вашему организму на порядок проще будет справиться с инфекцией. Принимайте в профилактических целях витаминно-минеральные комплексы, цинк и обязательно витамин D. Пейте достаточное количество жидкости, причем всегда. Если организм не обезвожен, слизистая не пересохшая, у вас намного больше шансов не заболеть.

Двигайтесь, бывайте на воздухе, проветривайте помещения. Не будите в себе параноика, но следите за своим общим физическим состоянием, температурой и уровнем сатурации.

Важно помнить, что антибиотики в борьбе с вирусами, бессмысленны, они помогают только в случае бактериальной инфекции.

И, в любом случае, если вы заболели, помните: самолечение — не самый эффективный и далеко небезопасный способ решения проблемы, найдите возможность пообщаться с доктором, который поможет с учетом вашей конкретной ситуации.