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Морковка набивает цену: почему в России дорожают овощи

Никита Миронов

Общество
Морковка набивает цену: почему в России дорожают овощи
Фото: depositphotos

Росстат сообщил: за последние пять лет «борщевой набор» подорожал вдвое. «Вечерняя Москва» выяснила, как изменятся цены на другие продукты.

По данным Росстата, средняя стоимость капусты для приготовления кастрюли популярного свекольного супа выросла с 18,46 до 59,96 рубля. Морковь подскочила в цене на 21,39 рубля, до 48,37, свекла — с 22,52 рубля до 45,22, картофель — с 20,8 рубля до 48,24 рубля, лук стал стоить 31,4 рубля вместо 22,43. Таким образом, средняя цена набора овощей для приготовления борща в России составила 293 рубля, что на 9 процентов выше, чем год назад. При этом средние доходы россиян после уплаты налогов выросли до 29 900 рублей. На них можно сварить в среднем 102 кастрюли супа на четырех человек: это минимум за последнюю пятилетку.

— Продуктовая инфляция всегда обгоняет общую. А в последние годы на ситуацию повлияла еще и пандемия. Продукты дорожают во всем мире, — комментирует «Вечерке» заведующий Центром анализа соцпрограмм и рисков Института социальной политики Сергей Смирнов.

Первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут назвала четыре товарные позиции, которые могут подорожать в этом году:

— Это молоко и молочная продукция, хлеб, овощи и сахар, — заявила чиновник. — В прошлом году у нас была регулируемая цена на сахар: 36 рублей за килограмм у производителей, 46 — в рознице. Поэтому сейчас у нас год будет большой рост, он уже виден — порядка 30 процентов составляет рост у производителей.

По данным Росстата, с начала года цены на пастеризованное молоко выросли в среднем на 1,65 процента. Молоко стерилизованное подорожало на 1,6 процента. Инфляция при этом составила 1,07 процента. То есть цены на молоко в 1,5 раза обогнали инфляцию. Тенденция, по всей видимости, сохранится.

— Поголовье молочного стада в России сокращается. А стоимость ветеринарных препаратов зависит от курса доллара и евро, которые повышаются. Все это будет способствовать подорожанию молочных продуктов, — считает доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.

Если учесть, что Центробанк России планирует годовую инфляцию в 5–6 процентов, то «молочка», по данным участников рынка, имеет шансы подорожать минимум на 7,5–9 процентов.

Одна из компаний, входящая в пятерку крупнейших производителей хлеба в России, уже объявила о повышении цен на свою продукцию в 2022 году на 16,5–30 процентов в зависимости от категории. По овощам прогноза пока нет, но, как пояснила Оксана Лут, они в любом случае будут дорожать до ближайшего урожая — из-за роста расходов на их хранение. А вот летом и осенью цены традиционно снизятся.

ЕДА СТАЛА МЕЛЬЧЕ

Производители продуктов уменьшают размер упаковки. Так, по данным российских ретейлеров, шоколадка весом 85 граммов теперь весит 82 грамма, а упаковка растворимого кофе полегчала с 95 до 85 граммов. Питьевой йогурт «похудел» с 270 до 260 граммов, на прилавках появились макароны в упаковке 400 граммов вместо привычных 450.

Кроме того, корма для домашних животных стали поставлять в упаковке 75 граммов, которые ранее продавались по 85 граммов.

Производители объясняют эти изменения тем, что таким образом они сохраняют цены на эти категории товаров на прежнем уровне.

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