Микроэлектроника большого города

АО «Микрон» заботится о привлечении в наукоемкую отрасль молодых специалистов. Инженер-технолог Марина Ермолова на предприятии / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Завод «Микрон», отмечающий 55-летие в 2022 году, стал одним из лидеров по приему молодежи на стажировки. Технологии будущего начинаются с кадров, уверены в компании.

Сегодня «Микрон» — крупнейший производитель и экспортер микроэлектроники в РФ, здесь создается более 700 видов продукции, в том числе элементы платежных и транспортных документов.

— Среди наших массовых продуктов — транспортные билеты, RFID–метки (средства автоматической радиочастотной идентификации) для паспортов болельщиков, меховых и ювелирных изделий, карт «Москвенок». Ежегодно мы выпускаем десятки миллионов чип-модулей для банковских карт, полисов ОМС, загранпаспортов, — перечисляет директор по развитию производства АО «Микрон» Ирина Коротова продукцию завода, с которой ежедневно сталкивается каждый житель столицы.

Среди знакомой многим москвичам продукции завода — система электронной проходной, позволяющая контролировать движение через турникеты, вести учет рабочего времени, взаимодействовать с охранными системами. А в период пандемии комплекс «научили» распознавать посетителей с повышенной температурой тела.

Каждый год «Микрон» осваивает в серийном производстве десятки продуктов, участвует в опытно-конструкторских разработках. Не так давно начали выпуск транзисторов по современной технологии Trench MOSFET, которые обладают более высокой энергоэффективностью. Это один из самых распространенных электронных компонентов на мировом рынке. Среди значимых разработок — первый полностью отечественный микроконтроллер с ядром на открытой архитектуре.

— Такой микроконтроллер RISC-V позволит при производстве устройств снизить зависимость от иностранных компонентов и лицензий, — отмечает Ирина Коротова. — Наша отрасль обеспечивает информационную безопасность и технологическую независимость России.

Впрочем, решением амбициозных задач «Микрон» занимался с самых первых дней. Еще в 1967 году, открывая завод, советское руководство поставило перед предприятием цель — обеспечить современной микроэлектроникой передовые наукоемкие отрасли промышленности. На заре космической эры «Микрон» первым в СССР разработал и изготовил цифровые и аналоговые интегральные схемы массового применения, и всего за три года поставил различным отраслям более 3,5 миллиона микросхем.

Продукция завода получила признание и за рубежом: в 1990-х начались поставки «микроновских» кристаллов для фирмы «Самсунг». Первые отечественные двухъядерные процессоры «Эльбрус-2СМ» — тоже от «Микрона».

Кадры решают все

За 55 лет завод стал градообразующим предприятием Зеленограда. Здесь трудятся целые династии изобретателей, увлеченных профессионалов. Леонид Гришаев работает на «Микроне» почти с его основания — 54 года. В 29 лет стал начальником бюро, затем возглавлял цех, а с 1995-го — ведущий инженер-технолог. Гришаев — автор 25 изобретений, под его руководством внедрялись технологические маршруты практически для всей продукции.

— В цифровом обществе микроэлектроника играет фундаментальную роль, микросхемы — в основе всего, от бытовых приборов до промышленной инфраструктуры, — рассказывает Леонид Антонович. — Всего несколько стран в мире имеют собственное микроэлектронное производство — это очень капиталоемкая и наукоемкая отрасль, ее развитие связано с целым рядом смежных отраслей. Так, на нашем производстве используются десятки химических материалов и газов, цикл производства включает сотни технологических операций.

Привлечение молодежи в технологическую индустрию — зона особого внимания руководства завода. Ведь помогая студентам сделать осознанный выбор карьерного пути, компания в свою очередь получает возможность пополнить штат людьми, которые уже частично адаптированы к специфике предприятия и отрасли в целом.

С 2000 года завод принял на студенческие практики и стажировки более 600 человек. В 2021-м из более чем 240 ребят, стажировавшихся в наукоемких компаниях Особой экономической зоны «Технополис «Москва», — почти 60 студентов (из МИЭТа, МАИ, МИИТ и других вузов) прошли подготовку именно на «Микроне». В рамках практики студенты могли поработать в различных подразделениях: производственных службах, отделах информационных технологий, маркетинге и других — и в итоге составить представление о производственных процессах на предприятии, выпускаемой продукции. Теперь у них есть все шансы продолжить свой профессиональный путь вместе с одним из лидеров отрасли.

ЦИФРА

4 миллиарда чипов, радиочастотных меток, транзисторов и других изделий ежегодно выпускают на заводе.

СПРАВКА

Предприятие «Микрон» входит в Особую экономическую зону «Технополис «Москва». Она также включает в себя три площадки в Зеленограде («Алабушево», «МИЭТ» и «Ангстрем») и одну в Печатниках. Город предлагает резидентам особые меры поддержки: освобождение от уплаты ряда налогов и пошлин, льготы по аренде и выкупу земли.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Прохоров, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы:

— С 2015 года, когда «Микрон» стал резидентом особой экономической зоны и вошел в кластер микроэлектроники — объем инвестиций предприятия превысил 2 миллиарда рублей. Компания является крупнейшим производителем и экспортером микроэлектроники, обеспечивая продукцией наукоемкие отрасли и растущие потребности цифровой экономики. «Микрон» также открывает дорогу в профессию молодым специалистам. В прошлом году завод стал рекордсменом по количеству принятых стажеров.

5 интересных фактов о промышленности Зеленограда

Всероссийский научно-исследовательский институт авиаматериалов первым в стране запустил аддитивное производство полного цикла — объекты создаются, согласно компьютерной программе, путем послойного наращивания материала. Так, на основе разработанных ВИАМ металлопорошковых композиций на 3D-принтере напечатали 70 процентов деталей авиадвигателя МГДТ-150.

Все отечественные глюкометры и тест-полоски, помогающие людям с сахарным диабетом любого типа самостоятельно контролировать уровень глюкозы в крови, создают на предприятии ЭЛТА. Проверка современным прибором занимает несколько секунд, а еще его можно синхронизировать с мобильным приложением и телемедицинским порталом, чтобы всегда быть на связи с врачом.

Завод «Биннофарм» (входит в фармкомпанию «Биннофарм Групп») стал первой в мире производственной площадкой по выпуску вакцины для профилактики COVID-19: «Спутник V». Здесь разрабатывают и производят генно-инженерные лекарственные препараты, в том числе вакцину против гепатита В для взрослых и детей, препараты для лечения анемий, тяжелых вирусных инфекций (гепатит В и С), ряда онкологических заболеваний и другие.

Научно-производственный центр «ЭЛВИС» разработал радиолокационную станцию «ЕНОТ», которая может измерять координаты и скорость перемещения малых беспилотников и дронов на расстоянии до 1,8 километра, а также наземных и надводных объектов.

Популярные детские игры «Ну, погоди!» и «Луноход» были созданы «Ангстремом», одним из пионеров по разработке микросхем в стране. В 2023 году заводу исполнится 60 лет. Сегодня здесь производят полностью отечественные микросхемы (без импортных компонентов) для авиакосмической отрасли, электротранспорта, электростанций, промпредприятий. Продукция может выдерживать температуру от –60 до +125 °С и устойчива к космическому излучению.

СОБЫТИЯ

Экспортеры позаботятся об экологии

В Москве обсудили работу компаний-экспортеров в условиях новых европейских инициатив по борьбе с изменениями климата. С 2023 года Еврокомиссией предусматривается внедрение механизма трансграничного углеродного регулирования.

До 2026 года импортерам ЕС предстоит ежеквартально представлять отчетность о выбросах парниковых газов и декларировать полный углеродный след по ряду ввозимой продукции (сталь, железо, цемент и др.), а с 2026-го приобретать особые сертификаты для импорта. Москва сегодня является главным российским экспортером несырьевой неэнергетической продукции в страны ЕС, поставляя электроустройства, медизделия, оптику и т.д. Но уже сейчас для представителей самых разных отраслей внедрение «зеленых» технологий постепенно входит в число приоритетных направлений.

Лучшие лица цеха

Фотовыставка «ВСЕ в ЦЕХ», приуроченная сразу к двум праздникам — 23 февраля и 8 Марта, — ждет москвичей в парке «Сокольники» до конца месяца. Это уже 19-я по счету экспозиция, организованная Департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы в рамках проекта «Открой#Моспром». Посетители смогут увидеть фотопортреты сотрудников и сотрудниц 17 городских фабрик и заводов, которые производят лекарства, роботов, лифты, спецодежду и многое другое. В цехах они работают инженерами, слесарями, лаборантами, а их хобби — кино, волонтерство и даже спортивное судейство!

Сервис «Московский инвестор» помогает предпринимателям ускорить решение деловых вопросов, обращаясь напрямую к профильным ведомствам / Фото: Пресс-служба ДИИПП

Электромусор отправят на переработку

Централизованным сбором и утилизацией вышедшего из строя электронного и электрического оборудования в столице займется компания ПО «ЭкоТехПром» по соглашению с правительством Москвы. Это первый подобный договор о государственно-частном партнерстве в сфере экологии, отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. Соглашение заключено на 20 лет. Москва передаст компании пустующие объекты капитального строительства в Остапковском проезде и на Алтуфьевском шоссе. Инвестор реконструирует их под пункты сбора и оснастит необходимым оборудованием. Далее электронные отходы будут поступать на глубокую утилизацию на профильные заводы (ПО «ЭкоТехПром» и ПК «Экопласт»), что позволит приблизить городскую экономику к идеалам замкнутого цикла производства и снизит неблагоприятное воздействие на окружающую среду.

Сервис для инвесторов набирает популярность

Почти 1,2 тысячи раз воспользовались предприниматели сервисом «Московский инвестор» на инвестпортале Москвы в 2021 году. Ресурс обеспечивает оперативную обратную связь бизнеса со специалистами городских ведомств. Можно обратиться с вопросами по поддержке МСП, подключению к инженерным сетям, по торгам и др., а также направить предложения по улучшению инвестклимата в Москве. Сервис доступен и в мобильном приложении Investmoscow.

Советская Кремниевая долина

В конце 50-х годов XX века Зеленоград создавался, чтобы разгрузить уже тогда перенаселенный мегаполис. Но всего через год после начала строительства первых зданий его судьба изменилась: было принято решение создать здесь комплексный центр микроэлектроники. «Вечерняя Москва» вспоминает промышленную историю ЗелАО.

Фото: Из личного архива

Начало «советской Силиконовой долине» положило создание в 1963 году комплекса предприятий, в том числе НИИ точной технологии и завода «Ангстрем».

— С нуля на одном месте построили целую отрасль — более 30 предприятий, НИИ, университет. Они могли вести научные разработки, производить сырье и серийную продукцию, — рассказывает глава отдела маркетинга и корпоративных коммуникаций завода Станислав Клейн. — НИИТТ тогда насчитывал 100 сотрудников. Здесь закладывалась база для решения сложнейших задач на передовом крае науки и техники.

Всего через пару лет продукция зеленоградских предприятий уже работала в космосе, на оборонных и хозяйственных комплексах, в быту. Кроме «Ангстрема» и чуть позже построенного здесь «Микрона» в Зеленограде расположились разработчики космической и авиааппаратуры, научные учреждения — Институт проблем проектирования в микроэлектронике РАН, ряд НИИ, центр стандартизации изделий микроэлектроники... На «Ангстреме» были созданы первая в СССР микросхема «Тропа-1» (а транзисторы для нее производили соседи — завод «Микрон»), микросхемы и первые бортовые ЭВМ для лунной программы и для спутников. Именно в Зеленограде создали первый в стране микропроцессор, что привело к массовому апгрейду техники: одна миниатюрная схема заменяла несколько огромных ящиков аппаратуры.

— В 1984 году в «Ангстреме» был разработан первый в стране персональный компьютер — ДВК-1, — рассказывает Станислав Клейн.

Для развития этого направления создали завод «Квант», целиком ориентированный на производство компьютеров. И разместился он, конечно, здесь, в сердце микроэлектроники — Зеленограде.