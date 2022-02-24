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Добровольцы начали собирать товары первой необходимости для беженцев

Юлия Панова

Общество
Добровольцы начали собирать товары первой необходимости для беженцев
Доброволец Виктор Кутняков в штабе по сбору гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР принимает товары для детей / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В Москве заработали штабы по сбору гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Главной площадкой стал офис ресурсного центра «Мосволонтер». Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала, какие вещи можно туда приносить и куда они отправятся дальше.

Большие картонные коробки стоят в несколько рядов у стены. В них волонтеры складывают вещи, которые приносят неравнодушные москвичи.

В каждой коробке — своя группа товаров: продукты, одежда, игрушки, средства личной гигиены. После того, как коробка заполнена, на нее наклеивают специальную табличку акции «Мы вместе» и обозначение, какая категория вещей лежит внутри.

В зале поставили несколько столов, за которыми добровольцы принимают товары. Волонтерам штаба Павлу Потолову и Виктору Кутнякову сдают вещи для детей.

— Четыре пачки влажных салфеток, две упаковки детского питания, две зубные щетки, — перечисляет Виктор, перекладывая вещи в коробку.

А Павел в это время заносит все перечисленные товары в специальный бланк. Так координаторы смогут отслеживать, какие вещи принесли москвичи и при необходимости корректировать необходимых товаров.

В первой половине дня в офис «Мосволонтера» приходят в основном пожилые люди со своими внуками и студенты московских вузов. А работающие люди забегает во время обеда или утром по дороге в офис.

— Как только мы с друзьями узнали, что открылся штаб, мы сразу же собрали вещи, которые могут пригодиться беженцам. Мы хотим помочь тем, кто в этом нуждается, — рассказывает студент Российского государственного социального университета Алексей Тростин, держа в руке объемный пакет. — Мы купили памперсы и крема, салфетки, присыпки для детей. Беженцы сейчас очень нуждаются в нашей поддержке и помощи. И мы не хотим оставаться равнодушными, призываем всех присоединиться к акции.

Перед тем, как принять у Алексея и его товарищей вещи, волонтеры внимательно проверяют сроки годности товаров.

— Смотрите, мыло изготовлено в 2019 году. На упаковке написано, что храниться оно может три года. Поэтому мы не можем его принять, срок годности истек, — объясняет волонтер Дмитрий Лужников.

Большой группой в офис «Мосволонтера» заходят студенты Государственного университета управления. Вместе с добровольцами штаба они проверяют, чтобы упаковки принесенных товаров были целы. Дальше каждый отправляется на свою «станцию». Студент Илья Новиков с пакетом идет к столу, где принимают средства личной гигиены.

— Мы прочитали объявление о сборе гуманитарной помощи на сайте «Мосволонтера». Во время самоизоляции мы уже участвовали в добровольческих акциях: развозили продукты и лекарства, работали в пунктах вакцинации. И сейчас нам захотелось помочь людям, которые попали в трудную ситуацию, — объясняет Илья Новиков.

Спустя несколько часов после открытия штаба несколько коробок уже заполнились вещами.

— По мере возможности мы будем передавать коробки движению «Красный крест» и другим организациям, которые помогают беженцам. И уже они распределят вещи в регионы, — заявили в пресс-службе «Мосволонтера».

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Александр Левит, директор ресурсного центра «Мосволонтер»:

— В штабе мы собираем вещи, которые будут максимально полезны людям. Мы просим не приносить скоропортящиеся продукты по одной простой причине — они могут просто не успеть доехать до получателей. Также мы не принимаем вещи с испорченными упаковками и товары, которые были использованы. Исключение составляет техника. На территорию России пребывает много детей из ДНР и ЛНР. И нам важно создать для них теплую и дружественную атмосферу, чтобы они чувствовали себя как дома.

Артур Мелитонян, советник председателя российского союза молодежи:

— Мы с первых дней оказываем посильную помощь пострадавшим. Наши ребята работают и в Ростовской области, куда приезжают беженцы. И очень важно, что столичные добровольцы тоже могут помочь людям из ДНР и ЛНР. Наша команда ведет работу по привлечению новых добровольцев в местные штабы регионов, где будут размещать беженцев.

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