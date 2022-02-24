Праздник отметили, воссоздав подвиг красноармейцев

Наталья Соколова, изображающая медсестру, перевязывает рану Ивану Должинскому, сыгравшему красноармейца, во время реконструкции Битвы за Москву / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

23 февраля в Музейно-храмовом комплексе Вооруженных сил России отметили День защитника Отечества. В честь праздника там провели военно-историческую реконструкцию Битвы за Москву, которая состоялась в феврале 1942 года.

На открытой площадке вырыты окопы, расставлены противотанковые «ежи», пулеметы и танки. Слева, за полуразрушенным деревянным зданием собрались люди в форме красноармейцев, а справа — мужчины в немецком обмундировании. Группа советских бойцов начинает атаку против хорошо вооруженного противника. Нужно перекрыть путь немецким танкам.

Спустя час советским солдатам все-таки удалось отразить натиск противника. Но многим пришлось заплатить за победу в сражении жизнями. Под оглушительные звуки стрельбы из автомата, под аккомпанемент мощных взрывов наши бойцы падают один за другим на землю. В живых остается единственный красноармеец — Александр Виноградов.

Москвичка Наталья Соколова сыграла в реконструкции роль медсестры. В подобных мероприятиях она участвует давно, с 2015 года.

— Во время реконструкции я перевязала голову двоим солдатам и руку одному красноармейцу. Моя задача состояла в том, чтобы спасти как можно больше наших бойцов, — сказала девушка.

Предки Натальи, двое дедушек и бабушка, принимали участие в Великой Отечественной войне. Об их героических подвигах москвичка знает с детства. Именно эти истории и навели Наталью на мысль поучаствовать в военно-исторической реконструкции.

— Особенно мне запомнилась история бабушки, которая жила в подвале во время немецкой оккупации. Она рассказывала, что, несмотря на всю жестокость противника, среди немцев нашелся человек, который раскрылся для нее с другой стороны. Во время войны он тайком носил ей и ее детям хлеб и молоко. Представляете? — говорит Наталья.

Еще один участник военно-исторической реконструкции — москвич Иван Должинский. Он играл молодого советского стрелка, раненного осколком снаряда. Вокруг его головы обернут белый бинт, сквозь который сочится красная жидкость, имитирующая кровь.

— Я уже принимал участие в реконструкциях сражений 1812 года и Первой мировой войны. Но это мероприятие заставило меня по-новому взглянуть на историю военного времени. Это интересный и полезный опыт, — говорит Иван.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр (Солдатенков), протоиерей, ключарь Патриаршего собора во имя Поскресения Христова главного храма вооруженных сил России:

— Сегодня мы живем и радуемся, что над нашими головами распростерлось мирное голубое небо. Мы можем спокойно жить и гордиться сыновьями, которые рождаются в наших семьях, вырастают в сильных и достойных мужчин и идут защищать свою Родину. Тем, кто оберегает покой мирного населения, наши с вами жизни, хочется выразить особую благодарность и поздравить с Днем защитника Отечества.