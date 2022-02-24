Независимым театрам предоставили площадку для творческих экспериментов

Независимый коллектив «tout le corps/всем телом» показал спектакль «Когда конец» / Фото: Пресс-служба Моспродюсера

Вечером 23 февраля в Новом Манеже на сцене открытого театрального пространства Арт-платформа зрители увидели постановку в жанре русской эксцентрики «Старгород». Это один из лабораторных спектаклей, созданных финалистами программы по поддержке театральных инициатив «ТеатрONstage».

Арт-платформа появилась по инициативе столичного Департамента культуры почти пять лет назад. Сегодня это площадка, которая открыта для любых творческих экспериментов независимых театральных проектов.

— Мы созданы для того, чтобы помогать им, — подчеркнул руководитель Арт-платформы Дмитрий Бикбаев. — Если творческий продукт, который нам предлагают к совместной реализации, не противоречит законодательству Российской Федерации, то мы ему рады. Никаких творческих или идейных препон у нас нет и быть не может.

Чтобы поддержать независимых деятелей театрального искусства, в том числе режиссеров и драматургов, Арт-платформа реализует несколько программ, среди которых «ТеатрONstage»: все желающие могут подать заявку и выиграть шанс выйти с премьерой к зрителям. Программа стартовала в прошлом году. Всего организаторы получили около 150 заявок от участников, живущих в разных городах России и Европы. Из них отобрали десять полуфиналистов, которые в ноябре в рамках «Ночи искусств» презентовали свои творческие проекты экспертной комиссии.

— Мы специально пригласили представителей самых разных театров столицы. В комиссии сидели, например, Дмитрий Бертман, художественный руководитель Геликон-Оперы, Евгений Каменькович, худрук Мастерской Петра Фоменко, Елена Тупысева, директор театра «Балет Москва», и многие другие, — уточнил Бикбаев. — И так получилось, что в финал прошли разножанровые постановки. Это и танцевальный спектакль «Когда конец», и экспериментальный «Молчок» — его можно будет увидеть в начале марта.

Всего эксперты одобрили к постановке четыре проекта, включая спектакль Михаила Уманца «Туман».

— Это история про эксперимент и творчество, про человека, его друзей и чувства, — рассказал режиссер.

События разворачиваются в небольшом приморском городке, окутанном туманом. По сценарию главный герой узнает о смерти своего отца — и дальше все, что с ним происходит, будто во сне. Спектакль поставлен по пьесе, которую Уманец написал около восьми лет назад после встречи с английским художником Дэвидом Хокни.

— Это было в Кельне, куда я приехал на гастроли с Лабораторией Дмитрия Крымова, — поделился воспоминаниями Михаил Уманец. — Я зашел в музей современного искусства и увидел нереальные пейзажи. Зал был полупустой, а напротив самой большой картины стоял пожилой мужчина. Он был в кепке, с тростью и… курил, что меня, честно сказать, поразило. Позже я увидел его в компании журналистов и узнал, что это известный художник, творчество которого поразило меня не меньше его поведения в картинной галерее.

Задумки финалистов при поддержке Арт-платформы переросли в лабораторные спектакли — так называемые эскизы будущих постановок. Эксперты также оценят их и выберут победителя, который уже выпустит полноценный спектакль. Премьера, запланированная на лето, пройдет на сцене Арт-платформы.

КСТАТИ

Арт-платформа также реализует творческие проекты для детей. Среди них, например, музыкальное шоу на научно-фантастическую тематику «Большая перемена».

А сейчас московские школьники проходят конкурсный отбор для участия в совместном проекте Арт-платформы и Главного управления МЧС России. Талантливые ребята станут актерами мюзикла о работе пожарных. Премьера музыкального спектакля пройдет в конце мая в Новом Манеже.