Более 1,5 тысячи родителей посетили занятия по воспитанию и развитию детей в столичных семейных центрах

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С начала 2022 года более 1,5 тысячи родителей пришли на занятия по воспитанию и развитию детей в столичные семейные центры. На портале «Мой семейный центр» для родителей представлено свыше 30 программ, которые помогают выстроить гармоничные отношения с детьми. Подробнее об этом рассказывает психолог семейного центра «Коптево» Ксения Власова.

В семейные центры часто обращаются родители, которые ищут ответы на волнующие их вопросы. Папы и мамы открыты новым знаниям, готовы слушать лекции и участвовать в тренингах. Психологи центра «Коптево» считают просвещение важной частью своей работы и готовы помочь родителям стать компетентнее.

Так, в январе 2022 года открылся клуб «Родительские университеты». Встречи проходят два раза в неделю, поучаствовать могут все, кто заинтересован темой воспитания. Раз в месяц среди родителей проводится опрос, о чем им особенно интересно узнать. Наиболее популярные темы освещаются в первую очередь. Участникам особенно нравятся аудиолекции. Они позволяют получать знания по пути с работы домой или во время выполнения домашних дел. После каждой лекции можно задать свой вопрос или записаться на консультацию к психологу центра.

На одной из последних встреч клуба речь шла о том, как выстраивать общение с подростком. Кроме лекции, участники в формате комиксов познакомились с примерами эффективной и неудачной коммуникации с ребенком, получили пошаговые рекомендации.

— Большое спасибо за интересную лекцию про подростков! Теперь понимаю, что не была готова к переходному возрасту сына, так как у самой этот период прошел ровно. Теперь хочется поговорить подробнее именно о личном опыте, поэтому я записалась на индивидуальную встречу с психологом центра, — делится впечатлениями Ирина, воспитывающая 13-летнего сына.

— После лекции осознала, что неправильно общаюсь с дочерью-подростком и нужно над многим поработать, чтобы восстановить добрые отношения. Очень непростой путь для мамы-диктатора, а я именно такая. Но с помощью клуба и консультаций психолога, думаю, справлюсь, — говорит Татьяна, у нее 14-летняя дочь.

Тема ближайшей встречи: «Как справляться с эмоциями?» Участники клуба узнают, как распознать опасные эмоции, как трансформировать их в позитив, как преодолеть стресс. Также планируется обсудить вопросы, как наладить отношения между детьми разных возрастов, как мотивировать ребенка к изучению иностранного языка, как правильно составить распорядок дня, как помочь ребенку справиться со страхами перед экзаменами.

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Осознанное родительство

Быть осознанным родителем значит понимать связь между своими действиями, словами, эмоциями и конкретным будущим детей и вести себя с учетом этой схемы. Чтобы воспитать психологически устойчивого человека, нужно осознать, какие привычки мышления и поведения есть у нас, проработать их и стать для своих детей лучшей ролевой моделью. Необходимо также увидеть и принять ребенка таким, какой он есть. Но это не означает, что нужно придерживаться каких-либо строгих правил или ни в чем не ограничивать ребенка.

Часто включиться в осознанное воспитание родителям мешает эго. Когда взрослый человек принимает мысль, что он чего-то не знает, что чему-то придется учиться, что его прежнее поведение было ошибочным, ему приходится переступить через себя. Это трудно. Особенно, когда понимаешь, что в каждом возрасте ребенка ты, как родитель, должен постоянно переключаться. Помочь справиться с этой задачей могут в клубе «Родительские университеты». Чтобы стать его участником, достаточно обратиться в семейный центр «Коптево» по телефону: 8 (499) 153-80-08.

Справочно

Для поддержки московских семей работают 28 городских организаций: 25 «Моих семейных центров», а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Специалисты центров работают над восстановлением отношений между детьми и родителями, оказывают правовую и психологическую помощь, проводят тренинги, развивающие занятия и многое другое. При необходимости оказывается адресная помощь: выдаются социальные электронные сертификаты на продукты, одежду и бытовую технику.

Также на базе столичных семейных центров созданы службы медиации, которые готовы принимать граждан по таким спорным проблемам, как детско-родительские отношения, межличностные, семейные и супружеские конфликтные ситуации, проблемы, связанные с бракоразводными процессами.

Подробную информацию об услугах можно узнать на странице портала «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на портале создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, и с ним свяжутся в течение одного рабочего дня.