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В семейных центрах Москвы будущим мамам оказывают психологическую поддержку

Марьяна Шевцова

Общество
В семейных центрах Москвы будущим мамам оказывают психологическую поддержку
Фото: Pexels

Когда семья готовится к появлению ребенка, кроме радостного предвкушения родительства, будущие мама и папа могут испытывать стресс. Гормональные перестройки у женщины, неготовность пары к новым ролям родителей иногда приводят к психологическому напряжению. Поэтому поддержка нужна не только родителям, но и тем, кто готовится ими стать. С начала 2022 года в семейных центрах Москвы психологическая помощь оказана более 300 будущим мамам. Подробнее об этом рассказывает психолог центра «Хорошевский» Марина Рейн.

В семейный центр обратилась 23-летняя Анастасия. Женщина на шестом месяце беременности, в последнее время ее стала охватывать тревога. В голове навязчиво вертелись мысли: «Вдруг я буду плохой матерью? А мой ребенок будет злиться на меня и винить в том, что не дала ему достаточно тепла, любви и заботы?» Страх буквально парализовал Анастасию. Она очень хотела малыша, но постоянно думала, не ошибочно ли решение стать матерью.

На консультациях психолог центра спросила женщину об отношениях с родителями. Настя рассказала, что росла без отца, с мамой все складывалось непросто: она часто кричала, не поддерживала дочь, когда та в этом нуждалась, никогда не гордилась ее достижениями. Образ будущего родительства связан у Анастасии с поведением собственной матери. Женщину пугало, что у нее с ребенком будут такие же взаимотношения.

Во время работы с психологом центра Анастасия смогла отделить себя от матери, избавилась от мысли, что она будет копировать собственного родителя. Будущая мама приняла себя как отдельного человека, который обладает индивидуальными чертами и чем-то похож на свою мать, но с этими особенностями можно работать.

На консультациях Анастасия в целом научилась лучше понимать себя, приняла свои сильные и слабые стороны. Также психолог дала женщине рекомендации по воспитанию детей, рассказала об основных значимых моментах в развитии ребенка.

Готовимся к рождению ребенка

Беременность — важный период и для женщины, и для еще нерожденного ребенка. От самоощущения и готовности родителей к появлению малыша будет зависеть его дальнейшее развитие. Ребенок, который родился в семье, где его ждали, будет гораздо более органично развиваться.

Не стоит полагаться исключительно на материнский инстинкт, будто что-то волшебным образом поможет и укажет верный путь. Как ребенка подготавливают ко взрослой жизни, когда ему нужны новые навыки, так и будущей маме необходима подготовка к новой роли.

Сейчас популярной становится помощь перинатальных психологов — они занимаются поддержкой матерей до и сразу после родов, помогая справляться с сильными эмоциональными и психологическими перегрузками. Уже доказано, что некоторые особенности психики у ребенка закладываются до того, как он появился на свет. Поэтому важно, чтобы будущие мамы могли получить поддержку в это время.

Важнейший совет для обоих родителей

Ребенок в семье должен быть желанным! Это аксиома здоровой беременности. Еще до рождения будущие родители должны любить своего ребенка. Именно любить, а не отчаянно хотеть мальчика, чтобы «вырастить из парня футболиста», или девочку, чтобы «мама смогла реализовать несбывшиеся мечты стать актрисой».

Помните: вы приносите новую жизнь в этот мир, и будущий человек проживет ее сам и по-своему. Вам нужно его любить и сохранять спокойствие и рассудительность на всех этапах беременности. Немалая роль в сохранении спокойного эмоционального фона отводится отцу. Мужчинам следует помнить, что у беременной женщины плохое настроение может развиваться даже из-за незначительных пустяков. Относитесь к супруге с максимальным пониманием, не допускайте со своей стороны грубости и невнимания, которые могут привести к тому, что женщина будет нервничать.

Для поддержки московских семей работают 28 городских организаций: 25 «Моих семейных центров», а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Специалисты центров работают над восстановлением отношений между детьми и родителями, оказывают правовую и психологическую помощь, проводят тренинги, развивающие занятия и многое другое. При необходимости оказывается адресная помощь: выдаются социальные электронные сертификаты на продукты, одежду и бытовую технику.

Также на базе столичных семейных центров созданы службы медиации, которые готовы принимать граждан по таким спорным проблемам, как детско-родительские отношения, межличностные, семейные и супружеские конфликтные ситуации, проблемы, связанные с бракоразводными процессами.

Подробную информацию об услугах можно узнать на странице портала «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на портале создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, и с ним свяжутся в течение одного рабочего дня.

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