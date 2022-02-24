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У «дельтакрона» мало шансов: ПЦР-тесты способны выявить новый вариант коронавируса

Рената Лебедева

Общество
У «дельтакрона» мало шансов: ПЦР-тесты способны выявить новый вариант коронавируса
Медсестра Софья Целуйко делает ПЦР-тест в пункте экспресс-тестирования на коронавирус на Павелецком вокзале / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В среду, 23 февраля, Роспотребнадзор заявил об отсутствии в стране новой мутации коронавируса. «Вечерняя Москва» разбиралась, что известно о «дельтакроне» и, в частности, как он мог появиться на свет.

«Дельтакрон» — это гибрид двух штаммов — «дельты» и «омикрона». Впервые его обнаружили в начале прошлого месяца на Кипре. О том, насколько быстро он будет распространяться, говорить пока рано — для этого ученые не собрали достаточно сведений. Однако многие сходятся во мнении, что штамм будет больше похож на «омикрон» и, скорее всего, не вызовет слишком тяжелых последствий.

— Все свойства «дельтакрона» будут определяться мутациями в S-белке, отвечающими за заразность и способность к проникновению вируса в клетку, — отметила глава научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.

Новый штамм уже обнаружили в Великобритании и нескольких странах Европы. О том, как скоро он доберется до России, говорить пока сложно. Однако существующие в нашей стране разновидности ПЦР-тестов уже способны его выявлять.

— Поскольку ПЦР-тесты успешно определяют все известные геноварианты, в том числе «дельту» и «омикрон», то и новый штамм будет выявляться текущими тестами, — считает Анна Черкашина.

Методы защиты от мутировавшего вируса остаются все те же. Для того чтобы уберечь себя от «дельтакрона», нужно привиться и внимательно следить за своим самочувствием. А при первых признаках ОРВИ — незамедлительно обращаться к врачу.

— Новый штамм не должен вызывать особой тревоги. Это просто смесь двух разновидностей ковида, которая возникает вследствие борьбы вируса с людьми, — полагает врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

Он добавил, что выяснить, так ли опасен штамм, можно будет после того, как его изучат специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Сейчас они и занимаются этим — внимательно изучают все образцы «дельтакрона» .

Пока среди экспертов есть скептики, сомневающиеся в том, что «дельтакрон» — полноценный штамм. Некоторые полагают, что он мог появиться из-за лабораторного загрязнения.

КСТАТИ

Кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала, что при контакте с заболевшим COVID-19 человеку нужно, в первую очередь, отказаться от занятий спортом и от других физических нагрузок. Спорт в этот момент может только навредить — ослабить организм человека.

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