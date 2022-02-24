Лечимся дома с комфортом

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Быстро и безопасно решать проблемы, связанные с ухудшением здоровья, помогает домашняя физиотерапия. Как это происходит и что для этого нужно сделать, рассказала «Вечерней Москве» эксперт.

Успех любого назначения врача, в том числе лечения разных недугов, требующих физиотерапии, зависит от своевременности и оперативности принятых мер. Чем быстрее будет диагностирована проблема и начаты процедуры, тем лучше. Но в жизни из-за разных обстоятельств не всегда удается вовремя попасть на прием к врачу или получить, например, назначенную физиопроцедуру.

Конечно, безвыходных ситуаций не бывает. Оценив все преимущества, столичные пациенты стали покупать переносные, небольшие и удобные аппараты для физиотерапии, чтобы восстанавливать здоровье с комфортом дома. Насколько это оправданно?

— Как известно, современная физиотерапия применяется для лечения множества заболеваний, она дополняет другие лечебные мероприятия, делает их эффективнее и безопаснее, давая возможность, например, снизить общее количество употребляемых лекарств — рассказала врач-физиотерапевт Елена Лукьянова.

По ее словам, очень удобно иметь у себя дома под рукой соответствующий аппарат для различных физиопроцедур, например, при хронических заболеваниях дыхательных путей — бронхитах, ринитах, астматическом синдроме, трахеитах. Не обойтись без него и при гайморитах и отитах, спаечных явлениях, при лечении многих гинекологических проблем у женщин.

По мнению эксперта, неоспоримое преимущество физиотерапии в том, что, ускоряя лечение, она помогает избежать многих нежелательных последствий. Конечно, при соблюдении несложных, но очень важных правил: любую процедуру должен назначать только врач. Бесконтрольное применение аппаратного лечения запрещено!

Врач-физиотерапевт напоминает, что все растворы, лекарственные средства смешиваются и готовятся непосредственно перед процедурой. Ткани, используемые для процедур, должны быть чистыми, из натуральных волокон. Сеансы нельзя затягивать, единовременное воздействие на организм не должно превышать 20 минут.

СПРАВКА

Лечение с использованием домашней аппаратной физиотерапии имеет ряд ограничений. Не рекомендуется проводить аппаратное лечение без надзора врача при тромбофлебитах (воспалении венозных стенок с дальнейшим образованием сгустков крови, т. е. тромбов). Внезапный обрыв тромба может иметь серьезные последствия для пациента. Присутствие врача требуется также при проведении физиопроцедур у беременных.

Аппаратная физиотерапия противопоказана людям после инфаркта и инсульта; имеющим кардиостимулятор (чтобы исключить нарушение его работы); пациентам с любыми видами онкологии; при индивидуальной непереносимости.