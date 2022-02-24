Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Лечимся дома с комфортом

Лера Сергеева

Общество
Лечимся дома с комфортом
Фото: Рixabay

Быстро и безопасно решать проблемы, связанные с ухудшением здоровья, помогает домашняя физиотерапия. Как это происходит и что для этого нужно сделать, рассказала «Вечерней Москве» эксперт.

Успех любого назначения врача, в том числе лечения разных недугов, требующих физиотерапии, зависит от своевременности и оперативности принятых мер. Чем быстрее будет диагностирована проблема и начаты процедуры, тем лучше. Но в жизни из-за разных обстоятельств не всегда удается вовремя попасть на прием к врачу или получить, например, назначенную физиопроцедуру.

Конечно, безвыходных ситуаций не бывает. Оценив все преимущества, столичные пациенты стали покупать переносные, небольшие и удобные аппараты для физиотерапии, чтобы восстанавливать здоровье с комфортом дома. Насколько это оправданно?

— Как известно, современная физиотерапия применяется для лечения множества заболеваний, она дополняет другие лечебные мероприятия, делает их эффективнее и безопаснее, давая возможность, например, снизить общее количество употребляемых лекарств — рассказала врач-физиотерапевт Елена Лукьянова.

По ее словам, очень удобно иметь у себя дома под рукой соответствующий аппарат для различных физиопроцедур, например, при хронических заболеваниях дыхательных путей — бронхитах, ринитах, астматическом синдроме, трахеитах. Не обойтись без него и при гайморитах и отитах, спаечных явлениях, при лечении многих гинекологических проблем у женщин.

По мнению эксперта, неоспоримое преимущество физиотерапии в том, что, ускоряя лечение, она помогает избежать многих нежелательных последствий. Конечно, при соблюдении несложных, но очень важных правил: любую процедуру должен назначать только врач. Бесконтрольное применение аппаратного лечения запрещено!

Врач-физиотерапевт напоминает, что все растворы, лекарственные средства смешиваются и готовятся непосредственно перед процедурой. Ткани, используемые для процедур, должны быть чистыми, из натуральных волокон. Сеансы нельзя затягивать, единовременное воздействие на организм не должно превышать 20 минут.

СПРАВКА

Лечение с использованием домашней аппаратной физиотерапии имеет ряд ограничений. Не рекомендуется проводить аппаратное лечение без надзора врача при тромбофлебитах (воспалении венозных стенок с дальнейшим образованием сгустков крови, т. е. тромбов). Внезапный обрыв тромба может иметь серьезные последствия для пациента. Присутствие врача требуется также при проведении физиопроцедур у беременных.

Аппаратная физиотерапия противопоказана людям после инфаркта и инсульта; имеющим кардиостимулятор (чтобы исключить нарушение его работы); пациентам с любыми видами онкологии; при индивидуальной непереносимости.

Читайте также:
Здоровье физические нагрузки домашний режим
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Детям важен личный пример

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О необходимости доброго слова

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Трутни всех стран, объединяйтесь!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мир на пороге войны

Все мнения
О проекте