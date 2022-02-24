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Поможет сердцу стать сильнее

Борис Орлов

Общество
Поможет сердцу стать сильнее
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Гипертония — одно из распространенных хронических заболеваний. По статистике каждый год от вызванных ею осложнений в мире умирают миллионы людей. Как спастись от коварной болезни, рассказывает врач–кардиолог.

Медицина разделяет гипертонию на две разновидности — симптоматическую и эссенциальную, рассказывает кандидат медицинских наук Александр Шишонин.

По его словам, в первом случае повышение давления — это симптом, причина которого — другое заболевание, например узлы в щитовидной железе или опухоль надпочечников. У гипертонии много диагнозов. Все они требуют тщательного изучения источников и причин появления.

Когда данные заболевания излечивают, нормализуется и давление.

— А вот у многих гипертоников, даже после обследования всех органов, ничего не находят. Эту разновидность гипертонии называют эссенциальной, — рассказывает Александр Юрьевич. — Причину официально не выявили и лечат лекарствами, принудительно снижая давление. Но на самом деле в подавляющем большинстве случаев это никакая не гипертония, а симптом другого заболевания, которое называется шейный остеохондроз.

Дело в том, что через шейный отдел позвоночника проходят позвоночные артерии, которые питают сосудистый центр в головном мозге. Когда вследствие шейного остеохондроза возникает смещение этих позвонков, артерии, обеспечивающие приток кислорода в сосудистый и дыхательный центры в мозгу, перекрываются.

— Кровообращение нарушается, мозгу не хватает кислорода, он дает сердцу команду качать его более интенсивно, и давление подскакивает, — рассказывает эксперт.

При гипертонии во всех медицинских учреждениях делают УЗИ шейного отдела позвоночника. Но если посмотреть на любое заключение из клинической больницы, там будет написано: «Извитость позвоночной артерии в пределах возрастной нормы». Даже видя эту извитость, многие врачи не понимают, что это и есть причина гипертонии, что именно мозг нагнетает давление и приказывает сердцу биться сильнее, так как ему не хватает кислорода.

Но что же эссенциальную гипертонию вызывает?

— Прежде всего это комфорт и блага цивилизации, провоцирующие гиподинамию, — рассказывает Александр Шишонин. — Нам не хватает движения. Большинство из нас мало ходит.

Но если мы не ходим, мы разваливаемся и стареем. А если не двигать шеей, это приводит к шейному остеохондрозу и гипертонии — из-за того что ствол головного мозга плохо снабжается кислородом. Между тем ствол мозга — это центр регуляции абсолютно всех процессов в организме.

Как же поддержать мозговое кровообращение? Прежде всего нужно двигаться. Утренняя гимнастика и ежедневные прогулки на свежем воздухе — вот необходимый минимум двигательной активности. Будет здорово, если вы станете реже пользоваться лифтом и начнете преодолевать пешком хотя бы несколько лестничных пролетов. А если установите дома беговую дорожку — будет еще лучше, советует эксперт.

КСТАТИ

Каждый человек старше 35–40 лет должен регулярно измерять артериальное давление и в случае отклонения от нормы (120–129 на 80–84 ) обращаться к врачу. Об этом заявил главный внештатный специалист, кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов. Чем раньше обратитесь в поликлинику, тем здоровее будете.

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