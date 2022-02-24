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Любимые песни сближают

Михаил Петров

Общество
Любимые песни сближают
Фото: Рixabay

Новые и старые песни, вызывающие приятные воспоминания и светлую грусть, часто сопровождают людей старшего возраста. Они любят не только слушать песни, но и сами напевают их в кругу друзей.

Музыкальные вечера, регулярно проходящие в эти зимние дни в социальных жилых домах Митина, всегда собирают тех, кто неравнодушен к вокальному искусству. Любители пения и хорошей музыки часто собираются вместе, чтобы попеть, потанцевать, весело провести время.

Подобные мероприятия проходят в социальных жилых домах не первый год. Они стали доброй традицией и собирают вместе людей с разными музыкальными вкусами и пристрастиями. Но всех их объединяет одно — любовь к песням.

Участниками музыкальных вечеров становятся и те, кто обладает хорошим голосом, имеет слух и неплохо поет, и те, кому нравится просто слушать выступления самодеятельных артистов. Но чаще всего жители социальных жилых домов, участвующие в музыкальных представлениях, поют вместе — хором, и таким образом приобщаются к песенному искусству, отмечают в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

— Мы любим и поем самые разные песни — народные, советские, эстрадные, романсы и даже арии, — рассказывает организатор культурных мероприятий комплекса социальных жилых домов Людмила Волковницкая. — Часто участники наших мероприятий заранее говорят мне, какие песни им хотелось бы послушать или исполнить. Тогда я нахожу тексты, распечатываю их и раздаю жильцам домов.

Таким образом, спеть любимую песню в кругу друзей сможет каждый, даже если он не знает слов. Песни сближают людей.

Активным участником музыкальных вечеров стал Вячеслав Ложаев — аккордеонист, баянист, пианист и певец. Вся жизнь Вячеслава Георгиевича связана с музыкой и творческими коллективами, за плечами у него гастроли, выступления, преподавательская деятельность.

Теперь он работает в социальных жилых домах столицы. Сегодня без его участия не проходит ни одно мероприятие, где так или иначе звучит живая музыка — будь то концерты, спектакли, праздники, театрализованные представления или сольные выступления кого-то из жителей.

— Я искренне радуюсь, когда люди преклонного возраста учатся пению и открывают для себя искусство, — рассказывает Вячеслав Георгиевич Ложаев. — Когда душа поет, хочется жить, творить, совершать добрые поступки. Возраст совсем не чувствуется.

Среди жителей социальных жилых домов легко можно найти солистов с большим опытом вокального творчества. Так, Лидии Петуховой и Ларисе Азаровой сейчас уже за 90 лет. Однако они не собираются заканчивать сольные карьеры. Вместе с певицей Людмилой Мининой, которой исполнилось 70 лет, они всегда посещают музыкальные вечера и принимают активное участие во всех мероприятиях, проводимых в социальных жилых домах столицы.

СПРАВКА

При переселении в социальный жилой дом москвичи в обмен на свое жилье получают благоустроенные квартиры, небольшие ежемесячные компенсации и целый набор бесплатных социальных услуг. Пенсия и все положенные государством выплаты сохраняются в полном объеме. Коммунальные платежи жители социального дома не оплачивают.

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