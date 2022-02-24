Приятный мир ароматов

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Пандемия исказила у многих восприятие запахов. Кто-то перестал их чувствовать частично. Другие заговорили о полной потере обоняния. Как вернуть привычные запахи и восстановить обоняние, рассказала «Вечерней Москве» эксперт.

За время пандемии такой симптом, как искажение восприятия запахов, на которые раньше и внимания-то никто особо не обращал, стал известен всем и каждому. В обиход людей вошел медицинский термин «обонятельная дисфункция». Про потерю обоняния заговорили многие. Между тем злобный вирус — не единственная причина потери обоняния.

— Потерять обоняние можно по разным причинам, — рассказала врач-терапевт Татьяна Федосеева. — Например, из-за отека слизистых оболочек носа, нарушения целостности кровеносных сосудов, проблемы с обонятельным центром мозга, разрушения рецепторов, отвечающих за обоняние.

Жить без привычных запахов неприятно и вредно.

— У многих, потерявших обоняние, наблюдается депрессия, — уверяет кандидат медицинских наук Лидия Стаурина. — Невозможность наслаждаться вкусом пищи снижает настроение, аппетит, может привести к пищевым отравлениям, поскольку человек не может распознать испорченные продукты.

И что же делать? Выход есть.

— Можно обратиться к терапевту, он проведет обследование и назначит анализы, — советует Татьяна Федосеева. — Далее пациент может быть направлен к узкопрофильному специалисту, который разберется в ситуации, назначит лекарства.

Могут внести свою лепту в возвращение запахов и витамины, которые показаны для поддержания здоровья.

— Полезны витамин А, альфа-липоевая кислота, цинк, — поясняет Татьяна Федосеева. — Их тоже должен назначать врач.

По мнению Лидии Стауриной, эффективность тренировок обоняния выше, чем даже применения любых лекарственных средств.

— Я советую выбрать четыре аромата, — рассказывает эксперт. — Лучше выбрать запахи цветочные, фруктовые, пряные и смолистые.

Запах должен быть концентрированным. Тренировка заключается в попеременном вдыхании различных запахов в течение 20 секунд каждый. Вдыхаем, концентрируясь на особенностях запаха. За день стоит выполнять 2–4 тренировки.

Отдельно стоит упомянуть витамины группы В, известные заметным положительным влиянием на центральную и периферическую нервную системы.

Поскольку проблемы с обонянием связывают в первую очередь с нейровоспалением, дополнительный прием этих витаминов может ускорить нормализацию обоняния.

— Витамины В1, В6 и В12 помогают восстановить нарушенные, в том числе вирусом, нейронные связи, — напоминает Татьяна Федосеева. — Лучше всего получать витамины из пищи — надо употреблять мясо, рыбу, печень, бобовые и орехи, яйца, молоко.

Много витаминов группы В в пивных дрожжах. Это очень недорогой продукт, и его легко найти в аптеке. Но самое главное — пивные дрожжи содержат в себе все витамины этой группы. В других продуктах присутствуют не более двух.

— Неврологический эффект витаминов группы В достигается за счет синергического действия, — отметила эксперт. — Они усиливают полезные свойства друг друга, поэтому их сочетание считается более эффективным, чем поступление по отдельности.

Кстати, если вы пьете кофе или курите, потребность в этих витаминах существенно возрастает.

Сегодня распространенность нехватки у наших граждан витаминов В-группы очень широкая. По некоторым данным, их дефицит уже вышел на второе по частоте обнаружения место — после витамина D.

КСТАТИ

Различные изменения в восприятии запахов в медицине называются по-разному. Это стоит знать. Так, аносмия — это полная потеря обоняния, гипосмия — сниженная способность чувствовать запах. Паросмией называется извращенное восприятие запахов, а фантосмией — ощущение запаха при отсутствии раздражителя. Агевзия — это полное отсутствие восприятия вкусовых ощущений, а гипогевзия — ослабление вкусовых ощущений.