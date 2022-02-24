Как зарождался старинный праздник Масленица

Повар Татьяна Присяжнюк испекла вкуснейшие блины. В столичных ресторанах богатое меню на Масленицу / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В этом году последний день февраля — начало Масленичной недели. Это один из самых древних праздников, которые сохранились в славянских странах. И его история по-своему удивительна.

Переход от зимы к весне почитался и по-особенному отмечался многими народами. Традиции и обычаи передавались даже спустя столетия. Некоторые из них сохранились и сейчас.

Самый сытый и веселый русский праздник длится целую неделю. За разудалый характер празднования и гастрономические изыски Масленица получила множество описаний и ласковых названий. В народе сохранись самые разные: «касаточка», «сахарные уста», «целовальница», «честная Масленица», «веселая», «пеpепелочка», «пеpебуха», «объедуха», «ясочка».

Вкусно поесть и встретить весну — такое сочетание, по мнению наших предков, должно было разбудить природу, которой пора выходить из зимней спячки и обращаться к звонкой весне. Смену сезонов сопровождали разные ритуалы.

Хороводы, состязания, песни и даже шутливые драки — как только не развлекались на Руси в масленичные дни.

— Очень много народу собирали кулачные бои, — рассказывает глава агентства исторических проектов «Ратоборцы » Алексей Овчаренко. — Более столетия назад в Москве на всю округу гремела слава о знаменитых кулачных боях на Трехгорке.

Еще одна знаменитая традиция, которую стараются проводить на открытых полянах в лесу, — хороводы и заклички вокруг масленичной куклы. А чучело, олицетворяющее зиму, сжигают до сих пор.

— Сжигание зимы — тоже давний ритуал, — продолжает Алексей Овчаренко. — Раньше его проводили не только на Масленицу. А на нее могли и запустить горящее колесо. Параллельно проходят игры и забавы — можно залезть на столб за призом, «потолкаться» в «стенке на стенку», принять участие в боях мешками, ручейках, посмотреть кукольный театр Петрушки.

— Более ранние упоминания о праздновании Широкой Масленицы можно встретить у иностранцев, которые приезжали в Москву во времена царствования Ивана Грозного, — говорит он. — Они проводили параллели с тем же итальянским карнавалом, таким образом признавая масштаб события. Сильна была и традиция переодевания — ряженые были одними из главных участников гуляний.

Особое внимание — угощению на столах.

— Раньше запекали жаворонков — так называли птичек, сделанных из теста. Позже одним из гастрономических символов Масленицы стали блины, — говорит глава «Ратоборцев». — Традиции, связанные с выпеканием, очень древние, идущие еще от общинного строя. Масленица — интересный пример сохранения ритуалов: что бы ни происходило вокруг, идея праздника первична.

Блины являются основным угощением и символом Масленицы. Их пекут каждый день с понедельника, но особенно много с четверга по воскресенье. Сегодня у каждой хозяйки есть свой рецепт блинов — пышные, тонкие, кружевные, на молоке, сметане, масле, кефире, с разными начинками.

Вспоминают рецепты мам, бабушек, записанные еще в тетрадки или аккуратно вырезанные из газет.

Москвичка Кристина Петросян рассказывает, что уже третье поколение подряд в ее семье любят печь блины из гречневой и пшеничной муки.

— Главный секрет здесь — не торопиться и в определенный момент влить очень крутой кипяток, — отмечает она. — Если постные хотите, то блины готовятся на воде, либо можно на молоке. Его тоже нужно как следует вскипятить.

Другой знаменитый рецепт подсказали «ВМ» в ресторане на Кутузовском проспекте. Здесь уже предлагают гостям попробовать масленичные изыски. К примеру, гурьевские блины с вареньем из морошки и блинный каравай.

В арсенале бренд-шефа ресторана Влада Пискунова есть и гречневые блинчики, и красные пшеничные, и бездрожжевые гурьевские.

— Гурьевские блины получили свое название от того самого графа Гурьева, чье имя носит знаменитая каша с молочными пенками и цукатами, — говорит он. — А вот сдобные блины из гречневой муки называются в старых поваренных книгах царскими. И подавать их надо по-особенному: с икрой, соленой красной рыбой и груздями в сметане.

В качестве дополнения к главному гастрономическому символу Масленицы Влад Пискунов настоятельно рекомендовал три вида икры: горбуши, щуки, осетра.

Но можно обойтись и классическими добавками, используя различные виды варенья, сметану, таежный мед и сгущенное молоко.