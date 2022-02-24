Юлия Курдяева: Есть чат с врачами, где мы обсуждаем все

Юлия Курдяева у входа в филиал № 2 поликлиники № 46, где она работает заведующей / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Московские поликлиники возвращаются к обычному режиму работы. 24 февраля от дома до работы «Вечерняя Москва» прогулялась с заведующей вторым филиалом городской поликлиники № 46 Юлией Курдяевой.

Утро у Юлии Курдяевой раннее. Она просыпается в пять часов.

— Вечером завожу будильник, но уже и не помню, когда последний раз просыпалась по нему. Мои биологические часы так настроены, что я открываю глаза за пять минут до того, как он прозвенит, — рассказала она.

Немного приведя себя в порядок, Юлия Евгеньевна идет на кухню. В это время дети и муж еще спят, а она уже готовит всем завтрак.

— Год назад я решила перейти на здоровое питание. Раньше на завтрак ела бутерброды, а сейчас перешла на каши.

Утром варю себе овсяную кашу на воде, затем добавляю в нее кусочки яблока и немного миндального молока — от обычного молока я отказалась совсем, — поделилась она. — Даже кофе теперь пью с миндальным, причем выбрала для себя одного производителя, у которого мне понравился состав.

Иногда Юлия еще дополнительно съедает что-нибудь из выпечки, кондитерских изделий, которые приготовила сама.

— Я обожаю печь, экспериментировать. Даже есть мечта открыть свою пекарню когда-нибудь, — говорит заведующая поликлиникой.

Юлия Курдяева — многодетная мама. У нее трое детей. Так что параллельно она готовит еду и для них. Старший 15-летний сын тоже ест по утрам кашу — овсяную или гречневую, но он любит сваренную на молоке. Иногда просит сделать ему бутерброды или блинчики.

— Средняя дочка, ей 14 лет, практически не завтракает, такая вот у нее привычка. Я даю ей с собой в школу круассаны или что-то похожее, — рассказала Юлия.

А младшая пятилетняя дочка чаще всего завтракает в садике, но иногда просит бутербродик.

— Колбасы мы не едим, только грудку или индейку, — уточнила она. — Стараемся с мужем питаться правильно и детей так же кормить.

Когда завтрак готов, все еще спят, так что ест она одна. А потом у Юлии Курдяевой есть еще 30–40 минут на спорт.

— До пандемии я ходила в фитнес-клуб, но сейчас занимаюсь дома. Делаю комплекс упражнений. Для меня спорт — это красота, молодость, заряд энергии на весь день, — отметила завполиклиники.

Когда зарядка окончена, просыпаются дети и муж. Юлия Евгеньевна кормит их, а затем быстро собирается на работу.

— Выйти из дома мне нужно в 7:30. Добираюсь я на машине до поликлиники где-то за 25 минут, а в 8:00 у меня уже начинается рабочий день, — сказала она.

В машине Юлия чаще всего слушает музыку. У нее своя подборка любимых песен, которые помогают настроиться на позитивный лад.

— Мне нравится приходит на работу к открытию поликлиники, здороваться со всеми врачами, желать им хорошего дня, — подчеркнула Юлия.

Несмотря на то что рабочий день у нее начинается с 8 часов, она на связи с коллегами круглосуточно.

— Я люблю свою работу и делаю ее с удовольствием, понимаю всю ее значимость для людей. Поэтому все срочные дела решаю онлайн — у нас есть чат с врачами, где мы обсуждаем все задачи, изменения, нововведения, — рассказала Юлия.

ДОСЬЕ

Юлия Евгеньевна Курдяева родилась в 1979 году в Воронеже. Ее бабушка врач-стоматолог, поэтому еще в школьные годы она хотела стать медиком и окончила Воронежское государственное медицинское училище. Затем поступила в медицинскую академию на стоматологический факультет. После окончания учебы вместе с мужем переехала в Москву, работала 15 лет в стоматологической поликлинике № 53. В столице Юлия получила второе образование, окончив Международный институт постдипломного медицинского образования по специальности «Врач-организатор здравоохранения и общественного здоровья». С 2019 года назначена на должность заведующей филиала № 2 поликлиники № 46.