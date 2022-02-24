Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Юлия Курдяева: Есть чат с врачами, где мы обсуждаем все

Марьяна Шевцова

Общество
Юлия Курдяева: Есть чат с врачами, где мы обсуждаем все
Юлия Курдяева у входа в филиал № 2 поликлиники № 46, где она работает заведующей / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Московские поликлиники возвращаются к обычному режиму работы. 24 февраля от дома до работы «Вечерняя Москва» прогулялась с заведующей вторым филиалом городской поликлиники № 46 Юлией Курдяевой.

Утро у Юлии Курдяевой раннее. Она просыпается в пять часов.

— Вечером завожу будильник, но уже и не помню, когда последний раз просыпалась по нему. Мои биологические часы так настроены, что я открываю глаза за пять минут до того, как он прозвенит, — рассказала она.

Немного приведя себя в порядок, Юлия Евгеньевна идет на кухню. В это время дети и муж еще спят, а она уже готовит всем завтрак.

— Год назад я решила перейти на здоровое питание. Раньше на завтрак ела бутерброды, а сейчас перешла на каши.

Утром варю себе овсяную кашу на воде, затем добавляю в нее кусочки яблока и немного миндального молока — от обычного молока я отказалась совсем, — поделилась она. — Даже кофе теперь пью с миндальным, причем выбрала для себя одного производителя, у которого мне понравился состав.

Иногда Юлия еще дополнительно съедает что-нибудь из выпечки, кондитерских изделий, которые приготовила сама.

— Я обожаю печь, экспериментировать. Даже есть мечта открыть свою пекарню когда-нибудь, — говорит заведующая поликлиникой.

Юлия Курдяева — многодетная мама. У нее трое детей. Так что параллельно она готовит еду и для них. Старший 15-летний сын тоже ест по утрам кашу — овсяную или гречневую, но он любит сваренную на молоке. Иногда просит сделать ему бутерброды или блинчики.

— Средняя дочка, ей 14 лет, практически не завтракает, такая вот у нее привычка. Я даю ей с собой в школу круассаны или что-то похожее, — рассказала Юлия.

А младшая пятилетняя дочка чаще всего завтракает в садике, но иногда просит бутербродик.

— Колбасы мы не едим, только грудку или индейку, — уточнила она. — Стараемся с мужем питаться правильно и детей так же кормить.

Когда завтрак готов, все еще спят, так что ест она одна. А потом у Юлии Курдяевой есть еще 30–40 минут на спорт.

— До пандемии я ходила в фитнес-клуб, но сейчас занимаюсь дома. Делаю комплекс упражнений. Для меня спорт — это красота, молодость, заряд энергии на весь день, — отметила завполиклиники.

Когда зарядка окончена, просыпаются дети и муж. Юлия Евгеньевна кормит их, а затем быстро собирается на работу.

— Выйти из дома мне нужно в 7:30. Добираюсь я на машине до поликлиники где-то за 25 минут, а в 8:00 у меня уже начинается рабочий день, — сказала она.

В машине Юлия чаще всего слушает музыку. У нее своя подборка любимых песен, которые помогают настроиться на позитивный лад.

— Мне нравится приходит на работу к открытию поликлиники, здороваться со всеми врачами, желать им хорошего дня, — подчеркнула Юлия.

Несмотря на то что рабочий день у нее начинается с 8 часов, она на связи с коллегами круглосуточно.

— Я люблю свою работу и делаю ее с удовольствием, понимаю всю ее значимость для людей. Поэтому все срочные дела решаю онлайн — у нас есть чат с врачами, где мы обсуждаем все задачи, изменения, нововведения, — рассказала Юлия.

ДОСЬЕ

Юлия Евгеньевна Курдяева родилась в 1979 году в Воронеже. Ее бабушка врач-стоматолог, поэтому еще в школьные годы она хотела стать медиком и окончила Воронежское государственное медицинское училище. Затем поступила в медицинскую академию на стоматологический факультет. После окончания учебы вместе с мужем переехала в Москву, работала 15 лет в стоматологической поликлинике № 53. В столице Юлия получила второе образование, окончив Международный институт постдипломного медицинского образования по специальности «Врач-организатор здравоохранения и общественного здоровья». С 2019 года назначена на должность заведующей филиала № 2 поликлиники № 46.

Читайте также:
Врачи новый режим работы Семья
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Детям важен личный пример

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О необходимости доброго слова

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Трутни всех стран, объединяйтесь!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мир на пороге войны

Все мнения
О проекте