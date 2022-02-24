Столичные студенты нашли родственников солдат, похороненных в Германии во время войны

Студенты Московского авиационного института Михаил Перчук и Денис Севастьянов (слева направо) на видеовстрече с Татьяной Шароватовой — внучкой погибшего красноармейца Якова Писаренко, который захоронен в Германии. Юноши участвовали в поиске родственников героя Великой Отечественной войны / Фото: Пресс-служба МАИ

Студенты Московского авиационного института нашли родственников погибших солдат Великой Отечественной войны, похороненных в Германии.

На экране видеочата появляется Татьяна Шароватова, внучка погибшего Якова Федоровича Писаренко. Украдкой вытирает слезы. Ее семья почти 80 лет ничего не знала о судьбе ушедшего на войну Якова Федоровича. Молодого человека призвали на фронт в 1941 году, на тот момент ему было 28 лет. Дома, в селе Узморье, у него остались молодая жена и месячная дочка, которая так и не увидела своего отца. Но теперь на эту темную страницу семейной истории пролился свет.

Студенты МАИ выяснили, что красноармеец похоронен в братской могиле в Германии, в городе Потсдам, вместе с другими бойцами своей роты, погибшими в этот день. Их могила была несколько раз перенесена, и неизвестно, когда эта информация была бы обнародована, если бы не помощь московских студентов.

— На встрече Татьяна Владимировна сказала, что часто ездила в Германию, даже была в Потсдаме, — рассказал руководитель поисковой группы Военного учебного центра при МАИ, полковник запаса Александр Грибовский. — И, если бы она раньше узнала о том, что там похоронен ее дедушка, она бы обязательно посетила мемориал. Нить памяти связалась бы раньше.

По его словам, ребята постарались сделать такую атмосферу, чтобы радостная новость перевесила грустные моменты. Как оказалось, Яков Федорович погиб за неделю до Победы.

— Эта встреча помогла увидеть результат нашей работы, — сказал студент МАИ, участник поисковой группы Денис Севастьянов. — А еще на встрече были школьники из села Узморье. У них есть целая стена, где висят портреты героев-земляков. Они очень радовались, когда узнали, что мы нашли еще одного из них.

Он добавляет, что конечная цель этой работы — дать возможность людям узнать судьбу своих родственников, воевавших, но пропавших без вести.

Возможно, кто-то сможет приехать и навестить своих близких. Те родственники, с которыми уже вышли на связь студенты, собираются сделать это в ближайшем будущем.

Александр признался, что после того, как ребята пообщались с родственницей красноармейца, они были немногословны. Это заставило их еще раз задуматься о важности дела, которым они занимаются в стенах родного вуза. Большую помощь студентам оказали волонтеры из Германии и Общероссийского народного фронта. Таким образом, работа получилась международной.

В такой деятельности Александру Грибовскому помогает предыдущий опыт работы в военном мемориальном отделе при посольстве России в Берлине.

— Я как раз занимался там поиском и установлением судеб наших пропавших солдат, — рассказал Александр Грибовский. — И когда пришел в Военный учебный центр МАИ, предложил обучить студентов алгоритмам и методам поисков. Они откликнулись на это предложение.

Он добавил, что сейчас работу облегчает то, что архивные документы были оцифрованы и помещены в базы «Мемориал» и «Память народа».

— Сейчас мы нашли родных пятерых бойцов, с двумя внуками героев уже связались. С остальными продолжим искать связь, — добавил руководитель поисковой группы.

Сейчас студенты приступили к работе по изучению судеб героев, похороненных в других братских могилах. Так поиск помогает погибшим героям обрести родственные связи, а живым потомкам — восстановить семейную историю.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Потоцкий, начальник учебной части, заместитель начальника военного учебного центра при МАИ:

— Воспитательная работа, наряду с учебной и методической, является одной из главных составляющих функционирования нашего центра. Например, еженедельно в Военном учебном центре проводятся диспуты на тему «Дни воинской славы Российской армии». Мы очень гордимся ребятами, которые принимают активное участие в поиске родственников красноармейцев, и будем дальше развивать тему патриотического воспитания нашей молодежи.