Платить за тепло можно меньше

Фото: Пресс-служба МОЭК

По доброй традиции, сложившейся четыре года назад, Московская объединенная энергетическая компания награждает лучших потребителей тепла. Победителем ежегодного конкурса «Лучший потребитель МОЭК — 2021» стало ТСЖ «Корона Эйр» на проспекте Вернадского, которое получило ценный приз — сертификат на бесплатный энергоаудит объекта и полное тепловизионное обследование дома.

Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу Проспект Вернадского, 92, корпус 1, в районе Тропарево-Никулино был сдан в эксплуатацию 15 лет назад. Благодаря разноэтажности от 8 до 21 этажа, строение напоминает корону.

— По проекту у нас 280 квартир, но некоторые владельцы совместили свое жилье, поэтому у нас получилось 270 квартир, — рассказывает инженер по эксплуатации ТСЖ «Корона Эйр» Игорь Борисов. — Главная задача нашего ТСЖ — комфорт жильцов и адекватная оплата за коммунальные услуги. Наш дом по столичным меркам довольно молодой, и мы стараемся поддерживать его в хорошем состоянии. Безусловно, приятно, что наши старания оценены и МОЭК. Мы с радостью узнали о победе в конкурсе и сразу решили, что обязательно воспользуемся подарочным сертификатом и пройдем полное тепловизионное обследование дома. Такое исследование — очень эффективная, но дорогостоящая услуга, провести ее самостоятельно за собственные средства нам не по карману. Мы привыкли к здравой экономии, потому что заботимся о том, чтобы владельцы квартир получали прекрасный сервис и при этом не переплачивали.

Представитель ТСЖ Игорь Борисов не стал откладывать исследование в долгий ящик и пригласил специалистов МОЭК, чтобы эксперты могли провести обследование технического этажа, всех подъездов и подвала на предмет утечек тепла из дома.

Фото: Пресс-служба МОЭК

— Тепловизионное обследование позволяет провести сканирование здания, получить термограмму, где будет указана температура в различных точках сооружения, ­ — поясняет главный специалист отдела мониторинга управления диагностики тепловых сетей МОЭК Алексей Бахланов. — С помощью тепловизора можно легко обнаружить дефекты, выявить, где конкретно происходят тепловые потери. Проводить такую процедуру в жилых домах желательно раз в два–три года.

Вооружившись тепловизором, эксперт Алексей Бахланов вместе с представителем ТСЖ прошел по подъездам, техническому и цокольному этажам. Красный свет на экране прибора сигнализирует, сколько тепла уходит на улицу.

— Современные технологии наглядно демонстрируют, что происходит с отоплением внутри дома, — поясняет эксперт компании. — Поэтому, просто обходя здание по периметру можно понять, в каком состоянии находятся стены, нет ли в них трещин, пропускающих тепло. Заметно, что происходит с оконными и дверными блоками, нет ли щелей в рамах и дверных косяках, через которые из жилых объектов уходит тепло. Исследования не только помогает найти недостатки в теплоснабжении, но и позволяет значительно сэкономить жильцам деньги в долгосрочной перспективе. Здесь дом ухоженный, видно, что ведется работа по его содержанию.

Фото: Пресс-служба МОЭК

Действительно, сотрудники победившего ТСЖ активно следят за тем, чтобы в доме было тепло, а счет за отопление уменьшался. Так, на дверях входной группы и балконов общего пользования установлены доводчики, чтобы они быстрее плотно закрывались и не выпускали на улицу тепло.

— Мы очень рады, что получили сертификат на бесплатный энергоаудит, — подтверждает Игорь Борисов. — Даже на этом этапе нам понятно, куда двигаться, а после того, как мы получим полный отчет по тепловизионному исследованию, обязательно внимательно его изучим и на общем собрании жильцов решим, как нам устранять выявленные недочеты, чтобы снизить оплату счетов за отопление.