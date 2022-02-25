Школьники с особыми образовательными потребностями рассказали об участии в региональном этапе Всероссийской олимпиады

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

25 февраля в столице завершился третий, региональный, этап Всероссийской олимпиады. Состязание имеет богатую историю, а его участниками традиционно становятся тысячи школьников со всей России. Однако ученики с особыми образовательными потребностями только недавно получили возможность участвовать наравне с остальными. В Москве для таких ребят организованы специальные условия проведения соревнования. Например, для участников с нарушениями зрения задания печатают шрифтом Брайля, адаптируют схемы и карты, делают тифлокомментарии к картинкам, некоторые ученики принимают участие прямо из больницы, где проходят длительное лечение. Подготовкой школьников, их сопровождением и помощью в организации этапов олимпиады занимается Отдел инклюзивных проектов Центра педагогического мастерства (ЦПМ). О том, как готовятся к соревнованиям и за что любят олимпиады, «Вечерней Москве» рассказали сами ученики.

Достичь высоких результатов на олимпиаде практически невозможно без серьезной и планомерной подготовки. Ребята занимаются самостоятельно, а также посещают дополнительные занятия и сборы. Все это, по их словам, делает подготовку максимально продуктивной.

— Я участвовал в сборах и интенсивах, занимался с преподавателями ЦПМ из отдела инклюзивных проектов и самостоятельно пытался создавать не только базу знаний, но и базу методов, которые помогут решить задания Всероссийской олимпиады. Так как чтобы заработать высокий балл, необходимо иметь представления о структуре соревнования, понимать, что спрашивают авторы заданий и что требуется для ответа, — поделился Матвей Головин, ученик школы № 1499 имени Героя Советского Союза Ивана Архиповича Докукина. В этом году он принимал участие в олимпиадах по русскому и английскому языкам.

По словам Матвея, соревнования сильно различаются. Так, в английском варианте больший уклон делается на грамматику и словарный запас.

— Например, в вариантах прошлых лет были задания на установку соответствия между названием блюда и его описанием. И не все догадаются, что такое bubble and squeak (букв. — «пузырь и писк»), которое на самом деле является капустой с картофелем. Так что, в таких вопросах можно полагаться только на свой кругозор, — отметил Матвей.

Иногда для выполнения задания олимпиады участникам требуется посетить неожиданные места, а не только готовиться по книгам. Так, региональный этап по экологии включает защиту проекта, который школьники готовят заранее.

— В тренировке мне помогала мой школьный учитель химии, биологии и экологии Людмила Кекнохаева. С ней мы работали над проектом и вместе ездили в Бирюлевский парк, поскольку работа была направлена на создание тактильного определителя хвойных деревьев по шишкам для людей с глубокими нарушениями зрения. Для этого нам были нужны материалы. А со сбором помогала консультант из Мосприроды, она подобрала шишки и предоставила информацию о них, — рассказала ученица Школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Анастасия Осипова.

Выполнение работы школьниками с нарушениями зрения имеет ряд особенностей.

— Лично мне для продуктивной работы требуется хорошее освещение и крупный текст. Чаще всего он распечатан на листах формата А3. Если выбрать А4, листов станет очень много, ведь задания достаточно объемные, и придется часто их листать, — поделился Матвей.

По словам Алены Бушиной, ученицы школы № 2033, которая выступала на соревнованиях по русскому языку, экологии и биологии, важно не зацикливаться только на знаниях школьного курса.

— Я увлекаюсь естественными науками, поэтому выбор олимпиады был очевиден. Подготовка занимает довольно много времени, потому что задания зачастую содержат более широкий диапазон вопросов, чем школьная программа. Однако большая часть тренировки была основана на решении вариантов прошлых лет, — рассказала девушка.

Участие в соревнованиях — это важное событие для школьников. Ребята, которые годами выступают на олимпиадах, говорят о глубоком погружении в выбранный предмет.

— Олимпиады для меня — это новые знания, интересные задания, новые знакомства и, несмотря на результат, оценка собственной продуктивности, — подчеркнула Анастасия.

Всероссийская олимпиада школьников проводится по 24 предметам. Соревнования длятся в течение учебного года и включают 4 этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Задания прошлых лет для тренировки и вся актуальная информация публикуется на официальном сайте.