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Со специями и по-японски: топ-10 необычных рецептов блинов на масленицу

Ольга Кузьмина  

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Еда
Общество
Со специями и по-японски: топ-10 необычных рецептов блинов на масленицу
Фото: Pexels

В понедельник, 28 февраля, начинается Масленица! Печем блины всю неделю! Об оригинальных рецептах «Вечерней Москве» рассказала повар ресторана Татьяна Иваненко.

Не знаю людей, которые бы не любили блины. Это так вкусно, а уж на Масленицу!.. На мой взгляд, блины недрожжевые едятся легче, так что я предпочитаю печь именно их, а разнообразия достигаю, используя разные начинки и припеки. Изобретать их можно до бесконечности. В этом году точно повторю начинку, которая стала хитом прошлогоднего масленичного застолья: тонко нарезанное обжаренное мясо с пассерованным луком надо смешать с мелко нарезанными солеными огурцами, прибавить немного томатной пасты, потушить их вместе на огне пять минут и, намазав смесь на готовые блинчики, обжарить их в горячем масле до корочки.

Припеками к блинам могут быть и яйца, и сыр, и грибы, а также кусочки экзотических фруктов. Например, неожиданно и оригинально использовать в этом качестве манго: плотные пласты фрукта кладутся на блин, обжариваются, а подают это блюдо со взбитыми сливками или с мороженым. Детям нравятся обычно блины с какао, добавленным в тесто: получаются оригинальные коричневые блинчики, к которым делается шоколадный соус.

С арахисом и кукурузой

Апам балик — так называют в Азии блины на рисовой муке. Их особенность — начинка из арахиса с добавлением кукурузы. На 1 стакан рисовой муки берут полтора стакана воды, 1 столовую ложку сахара, немного ванили, соли. Арахис (стакан) смешивают с кукурузой и измельчают в мелкие кусочки, но не в пюре, чуть подслащивают.

Блин на сковороде пекут, выложив на одну половину начинку, затем складывают блин пополам, переворачивают аккуратно и подают половинками — по форме это почти чебуреки.

Со специями и по-японски: топ-10 необычных рецептов блинов на масленицу Фото: Pexels

Как в Марокко

Небольшие блинчики багрир пекут в Марокко и Алжире. Их особенность в том, что муки для их приготовления берется почти поровну с манной крупой. Тесто замешивают на воде, с сахаром и солью и обязательно с дрожжами, подают с сиропом.

Рецепт по-японски

Японские блины хотто кээки пекут на йогурте. На 180 граммов муки берут столовую ложку разрыхлителя, полстакана молока, щепотку сахара и соли, 3 столовые ложки йогурта, яйцо. Жарят их на масле.

Гречневые блинчики

За 5 часов до начала выпечки замесите тесто из 4 стаканов гречневой муки, 3 стаканов молока или воды, 1 столовой ложки растопленного масла, 2 желтков и 10 г сухих дрожжей. Опустите его после подъема, посолите, добавьте молоко или воду, размешайте и пеките после подъема. Блины будут темными.

Детям понравится

Обычное тесто наливают на центр сковороды, а от него аккуратно рисуют шприцем «лепестки». Так же можно рисовать кружева, сердечки, веселые мордочки, цветочки. Такие блины очень нравятся детям. Посмотрите — ну разве не прелесть?

Со специями и по-японски: топ-10 необычных рецептов блинов на масленицу Фото: Pexels

Главное — это ягодки!

Блины остудить, приготовить крем — обычный заварной или из сметаны с сахаром. Прослаивая блины кремом, кладите на каждый слой несколько ягод. Сложив пирог, обмажьте его кремом и поставьте в холодильник. Сверху пирог украшают ягодами.

С ароматом восточных специй

Этот рецепт понравится тем, кто любит специи пряности. К 125 г муки прибавляют немного карри и куркумы, соль, 200 мл кокосового молока, 1 яйцо. Тесто получится жидким. А теперь — технология жарки! В крышке пустой бутылки проделайте отверстие, тесто на сковороду выливается струйкой, вы будто рисуете кружева. Блинчики обжаривают и кладут «отдохнуть», после чего сворачивают.

Настроение — весна

Яркие и необычные блинчики зеленого цвета удивят гостей. А делать их просто: надо измельчить шпинат в блендере и добавить в тесто. Готовят такие блинчики без дрожжей, на молоке.

На соде и с лимонной кислотой

Берут по 3 стакана муки и воды, 3 яйца, немного соды и сахара, чайную ложку соли и треть чайной ложки лимонной кислоты. Яйца растереть с сахаром, добавить воду, раствор соды, соль и муку, а затем разведенную лимонную кислоту. Блины будут пышными.

Со специями и по-японски: топ-10 необычных рецептов блинов на масленицу Фото: Pexels

Яркие краски

Блины на ряженке со свекольным соком очень вкусны. А особую яркость придает им белая начинка из творога. Выглядят блинчики необычно. Печь их можно и на дрожжах, и без дрожжей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Отец Макарий, иеромонах:

— Венчает масленичную неделю Прощеное воскресенье. Этот день посвящен воспоминания об изгнании Адама и Евы из рая и вечной тоске человека об утраченном блаженстве пребывания с Богом: нарушив заповедь не вкушать плода, человек пытался к тому же и скрыть это... Увы, в жизни мы часто ведем себя так. Делаем не то что следует, да еще и пытаемся скрыть это. И в конце масленичной недели важно не только настроиться на покаянное состояние, которое господь ожидает от нас во время Великого поста, но и осознать, что в это время главное сражение будет не с пищей, а с собой.

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