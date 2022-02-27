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Кардиолог Татьяна Федосеева: Каждый пятый переболевший испытывает долгосрочные последствия коронавируса

Василиса Чернявская 

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Общество
Кардиолог Татьяна Федосеева: Каждый пятый переболевший испытывает долгосрочные последствия коронавируса
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

27 февраля в интервью «Вечерней Москве» терапевт, кардиолог столичной медклиники Татьяна Федосеева рассказала об особенностях восстановления после COVID-19.

— Какие последствия коронавируса фиксируются терапевтами чаще всего?

— Здоровье переболевших COVID-19 не будет прежним даже у тех пациентов, которые перенесли болезнь в легкой или бессимптомной форме. У многих переболевших коронавирусом возникают серьезные осложнения, требующие длительного восстановления.

— Какие симптомы постковидного синдрома?

— Это постоянная усталость, спутанность сознания, нарушения сна, боли в суставах и в мышцах, головные боли, желудочно-кишечные расстройства, кожная сыпь, повышенная или пониженная температура тела. Коронавирус наиболее сильно действует на легкие, сердце, сосуды и нервную систему. Часто наблюдаются нарушения когнитивных функций — сообразительности, способности выполнять свои трудовые и бытовые обязанности. Люди, перенесшие тяжелую форму вируса, могут столкнуться с серьезными последствиями: фиброз легких, инфаркт, инсульт, тромбоз.

В большинстве случаев постковидные осложнения касаются тех органов и систем, где и до заболевания были тревожные звоночки. По статистике каждый пятый переболевший испытывает на себе долгосрочные последствия коронавируса.

— Какие советы можете дать по реабилитации?

— Реабилитацию нужно начинать сразу и для того, чтобы восстановить функцию дыхания, предупредить пневмофиброз, укрепить иммунную систему, избавиться от синдрома хронической усталости, привести в норму давление и сердечный ритм, снять подавленное психическое состояние. Восстановление должно быть комплексным и содержать несколько компонентов: сбалансированное питание, лекарства, лечебную физкультуру, дыхательную гимнастику, полноценный сон.

При COVID-19 на фоне возникающей гипоксии страдает головной мозг. Восстановить работу мозга помогает не только поддержание физической активности, но и умственные нагрузки. При этом наиболее полезными для развития называют новые знания. Это могут быть: головоломки, шахматы, сканворды, изучение языка, увлекательные тесты по математике, литературе или истории.

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