Как выбрать компанию, предоставляющую услуги эвакуатора

Многие автомобилисты знают, что на дороге может произойти всякое — ДТП с различными последствиями, обычная поломка или более серьезные проблемы с машиной. Конечно, можно попробовать доставить авто к ближайшей мастерской собственными силами, но лучше не рисковать и воспользоваться помощью эвакуатора.

О том, какие бывают эвакуаторы и как правильно выбрать компанию, оказывающую подобные услуги, — читайте в этой статье.

Какие бывают виды эвакуаторов?

Некоторые неопытные водители думают, что существующие эвакуаторы все примерно одинаковые. Однако они различаются по своему назначению, у каждого из них есть плюсы и минусы.

эвакуатор с платформой ломаного типа с лебедкой — может погрузить автомобиль весом от двух до пяти тонн. Считается самым простым и наиболее часто используемым среди эвакуаторов. эвакуатор частичной погрузки — машину на него погружают с помощью подъемника с захватом для колес. На него можно установить только переднюю или заднюю колесную ось — все зависит от автомобиля и внешних условий. Такой эвакуатор не может использоваться в узких пространствах. эвакуатор со сдвижной платформой — эта платформа может менять угол наклона для заезда машин. Может перевозить не только легковые автомобили, но и микроавтобусы, в том числе доставать последние из кюветов и ям. эвакуатор с гидроманипулятором — его нужно вызывать в тех случаях, если машина в яме, серьезно неисправна или в перевернутом состоянии.

Как правильно выбрать компанию, предоставляющую эвакуаторы?

На сегодняшний день существует большое количество компаний, предоставляющих такую технику. Поэтому при заказе эвакуатора необходимо быть внимательным и выбирать исполнителей с умом.

Конечно, самым простым шагом будет спросить совета у членов семьи, друзей или коллег. Если кто-то из них когда-то пользовался услугами эвакуатора, то они могут поручиться за ту или иную фирму.

Однако если такого опыта у знакомых нет, придется искать выход самостоятельно. Для этого лучше всего будет воспользоваться поисковиком. В интернете найдется огромное количество обзоров или отзывов на ту или иную службу эвакуаторов в любом городе. К чтению таких комментариев следует относиться внимательно, лучше просмотреть отзывы на нескольких сайтах, чтобы избежать проблем.

Рекомендуется выбрать несколько служб эвакуаторов, чтобы можно было сравнить их по стоимость предоставляемых услуг. Важно помнить, что о цене нужно четко договариваться до выполненной работы. Нужно выяснить стоимость вывоза эвакуатора, цену за километр и узнать, есть ли какие-то дополнительные расходы.

Кстати, оценить работу компании можно даже по общению с оператором. То, насколько работник готов помочь, разбирается в нюансах вашей проблемы и предоставляет информацию, многое говорит о службе в целом.

Эти простые правила позволят решить вопрос с вызовом эвакуатора быстрее, потратить меньше денег и, главное, нервов.

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