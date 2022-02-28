Чувство тревоги и одиночества уверенно побеждает физкультура

Пенсионер Михаил Гладько регулярно занимается спортом / Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Одна из главных задач «Московского долголетия» — приобщение людей старшего возраста к активному образу жизни. Почему это важно для здоровья, «Вечерняя Москва» рассказала главный внештатный специалист-гериатр Департамента здравоохранения города Москвы Надежда Рунихина.

По словам специалиста, с возрастом у людей начинают возникать различные медицинские проблемы.

— Они значительно влияют на качество жизни людей и могут приводить к преждевременному старению, — отметила Надежда Рунихина.

Чтобы избежать этого, врачи-гериатры используют несколько стратегий. Первая — грамотное лечение заболеваний.

— Во-вторых, у людей пожилого возраста в целом снижается подвижность, появляются когнитивные нарушения, в том числе проблемы с памятью, вниманием, нарушения слуха, зрения и другие, — пояснила врач-гериатр. — В основе этого лежат разные причины, но одним из главных факторов, приводящих к ослаблению пожилого человека, развитию функциональных нарушений, является снижение объема мышечной массы из-за возрастных изменений.

В этой связи, говорит она, крайне важно старшему поколению сохранять физическую активность.

— Проект «Московское долголетие» решает эту задачу, давая возможность всем желающим заниматься спортом — скандинавской ходьбой, гимнастикой, танцами, — считает Надежда Рунихина.

Немалую роль в состоянии здоровья играет и настроение человека. Чувство тревоги, одиночество могут крайне негативно сказываться на здоровье.

— Посещая занятия, люди отвлекаются от плохих мыслей, находят единомышленников, ведут активную жизнь. Это улучшает их самочувствие, — сказала врач-гериатр.

Подтверждение этому дают исследования. В 2019 году участники «Московского долголетия», которые только пришли в проект, прошли обследование у гериатров. Затем повторно сделали это спустя три месяца. По словам Рунихиной, у всех участников исследования улучшились самочувствие и объективные показатели здоровья — мышечная сила, память, настроение.

— Наибольший результат был достигнут у тех пенсионеров, которые посещали и спортивные занятия, и творческие, например гимнастику и английский язык, — добавила она.

КСТАТИ

В Москве работает гериатрические отделение в Госпитале ветеранов войн № 2. Госпитализироваться в него могут жители Москвы старше 60 лет с постоянной регистрацией (пропиской) по показаниям: например, при наличии одного или нескольких хронических заболеваний, снижении зрения и по другим причинам. Направление на госпитализацию можно получить в районной поликлинике.