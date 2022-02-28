Владимир Филиппов: Люди старшего возраста активно пользуются современными технологиями

Фото: Из личного архива

Какие главные задачи ставили перед собой создатели проекта «Московское долголетие» и какие изменения произошли в его работе, в интервью «Вечерней Москве» рассказал заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.

— Владимир Эдуардович, каких результатов удалось достичь за эти годы?

— Проекту всего четыре года, но для большинства москвичей, причем не только пенсионного возраста, создается ощущение, что «Московское долголетие» было всегда, потому что за эти годы проект стал неотъемлемой частью городской жизни. Кого ни спроси, практически все знают о нем, даже если сами в силу возраста или других причин не принимают в нем участие. Если говорить о результатах, то больше 400 тысяч москвичей старшего возраста за четыре года посещали занятия проекта, записались в разные группы. Кроме того, у нас есть особая категория — 20 тысяч участников, которые занимаются с момента основания, то есть с марта 2018 года. Отдельно отмечу, что бизнес разворачивается лицом к старшему поколению. Сейчас у нас более тысячи юрлиц, которые предоставляют свои услуги пенсионерам.

— Когда проект только зарождался, вы могли представить, что он станет столь масштабным?

— Еще на этапе разработки проекта у правительства Москвы было желание дать возможность всем московским пенсионерам вне зависимости от уровня дохода, льготного статуса, профессии, места жительства заниматься тем, чем они всегда хотели заняться, но в силу разных причин — отсутствия времени, денег — у них не получалось. Пенсионеров по возрасту у нас порядка трех миллионов человек. И наш проект — это тот самый случай, когда предложение рождает спрос.

— Была ли задача вовлечь в проект одиноких пенсионеров?

— Понятие «одинокий» — очень философское, ведь кто-то живет один в свое удовольствие, общается с людьми, посещает интересные места, а кто-то чувствует себя одиноким, даже находясь в квартире с кем-то. Наша задача была в первую очередь поменять сознание людей старшего возраста и показать им, что никогда не поздно попробовать что-то новое в жизни. Кстати, до пандемии у нас в проекте образовались 20 пар, которые именно встретились на занятиях, понравились друг другу и даже дошли до загса. Надеемся, что, как только проект вернется в офлайн, таких примеров станет еще больше.

— Пандемия усложнила работу проекта. Как это сказалось на его реализации в целом?

— Два года назад, когда началась пандемия новой коронавирусной инфекции, «Московское долголетие» одно их первых ушло в онлайн и призвало жителей старшего возраста соблюдать самоизоляцию. До пандемии у нас не было дистанционного формата в проекте, ведь главная суть была в том, чтобы занятия «Московского долголетия» конкурировали с диваном, телевизором, чтобы пенсионеры вели активный образ жизни, выходили из дома, общались, ходили в парки, библиотеки, музеи, спортивные залы, университетские аудитории, образовательные школы. Когда же пришла пандемия, нам пришлось развернуть проект на 180 градусов, чтобы старшее поколение, наоборот, оставалось дома, но при этом сохранило свою социальную активность на высоком уровне и не потеряло общение, к которому уже привыкло. И нам это удалось.

Сегодня более 100 тысяч уникальных пенсионеров занимаются в проекте онлайн — это те люди, которые минимум один раз в неделю посещают минимум одно направление дистанционно. Такой показатель в очередной раз опровергает миф о том, что пенсионеры и цифровые технологии несовместимы. Как раз наоборот — более 70 процентов участников «Московского долголетия» пользуются гаджетами несколько раз в день. Кто-то заказывает доставку на дом, кто-то читает новости, общается с друзьями и родными.

Таким образом, можно смело сказать, что московские пенсионеры являются продвинутыми пользователями в цифровой сфере. Проект в течение пандемии ни на один день не останавливал свою работу и помог людям старшего возраста сохранить физическую активность, бодрость духа даже в самые сложные дни самоизоляции. Кстати, еще один интересный показатель — более 70 процентов участников «Московского долголетия» самостоятельно приняли решение о вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

Еще в начале 2021 года, когда только-только разрешили делать прививку людям старше 60 лет, наши участники пошли и вакцинировались. На фоне остальных пенсионеров они проявили сознательность и позаботились о своем здоровье и безопасности одни из первых.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

— Пенсионеры переживают, что проект ушел в онлайн?

— В самом начале пандемии наши участники переживали, что все занятия теперь будут проходить онлайн, и количество участников немного снизилось: до приостановки проекта в очном формате у нас было 215 тысяч уникальных участников, которым пришлось изменить свой образ жизни, как и всем людям в мире. Сейчас дистанционно занимаются больше 100 тысяч человек. Кому-то просто не нравится такой формат, у кого-то другие причины возникли. Но все же многие увидели преимущества — это позволяет не тратить времени на дорогу и выбирать группы и преподавателей в любом районе города, также можно заниматься из любой точки мира. Это позволило сохранить активность достаточно большого количества пенсионеров. И проект стал психологическим амортизатором, эффективным способом поддержки старшего поколения в это непростое время.

— Есть ли занятия, которые проводятся очно?

— С лета прошлого года некоторые занятия мы проводим на свежем воздухе при предъявлении QR-кода. В большей степени это спортивные активности. В хорошую погоду проводятся занятия иностранными языками, рисованием. Всего сейчас более 18 тысяч человек посещают занятия «Московского долголетия» на различных уличных площадках.

— В целом какие самые популярные занятия в проекте сегодня?

— На свежем воздухе сегодня очень много занимаются скандинавской ходьбой, также востребован проект «Пеший лекторий» — это прогулки по Москве с экскурсоводами. На третьем месте — гимнастика и общая физическая подготовка. Если говорить про онлайннаправления, то на первом месте гимнастика, на втором месте — занятия по красоте и стилю, истории, искусству, краеведению, на третьем месте — программа «Здорово жить».

— В 2022 году планируется ли запустить что-то новое в проекте?

— Пока что мы находимся в режиме ожидания завершения пандемии и надеемся, что скоро сможем возобновить работу проекта в обычном формате. Как только это произойдет, уверен, все наши участники будут очень рады вновь увидеть друг друга, общаться вживую. Сейчас мы уже прорабатываем нововведения, которые хотели бы запустить в очном формате. Будет много сюрпризов для старшего поколения, но пока что говорить о них рано. Давайте дождемся благоприятной эпидемиологической ситуации.

— Какой главный результат проекта, на ваш взгляд?

— Самое главное, для чего работают мэр Москвы, Комплекс социального развития столицы, — мы стремимся создать условия, чтобы реализовать три стандарта благополучия пенсионеров: здоровье, социальная вовлеченность и интересный досуг, а также повышение финансовой грамотности, трудоустройство. Сейчас, как я уже говорил, в Москве три миллиона человек пенсионного возраста, а к 2035 году, по прогнозам, их число увеличится до четырех миллионов. В будущем нам бы хотелось привлечь в «Московское долголетие» как можно больше участников. И у города есть все возможности для развития таких проектов.

ДОСЬЕ

Владимир Эдуардович Филиппов окончил Московский государственный соцуниверситет. Карьеру в правительстве Москвы начал с должности начальника управления Департамента семейной и молодежной политики СВАО. В 2018 году назначен замруководителя Департамента труда и соцзащиты населения. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В «Московском долголетии» для старшего поколения открыто около четырех тысяч онлайн-групп по более 30 видам активностей. Более 2,5 тысячи столичных жителей старшего поколения занимаются музыкой в проекте. Более 25 тысяч посещают онлайн-занятия по здоровому образу жизни. Более 23,5 тысячи пенсионеров посещают онлайн-занятия по истории. Более 50 процентов участников, тренирующихся на улице, выбирают скандинавскую ходьбу.