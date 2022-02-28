Реставраторы восстановят интерьер булочной Филиппова на Тверской

Лепщик-реставратор Егор Шолохов с помощью специального раствора снимает слои старой краски с одной из кариатид, которые украшают кофейню в знаменитой булочной Филиппова на Тверской улице. После реставрации статуи вернутся на историческое место / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

28 февраля реставраторы показали, как восстанавливают декор знаменитой булочной Филиппова на Тверской улице. Работы завершатся в 2023 году.

Дом Филиппова с булочной, кондитерской и кофейной появился на Тверской, 10, в конце XIX века. Объектом культурного наследия он не считается, однако играет важную роль в формировании исторического облика центра столицы, поэтому Мосгорнаследие настояло на сохранении архитектурно-художественных элементов на фасадах и в интерьерах здания. В прошлом году реставраторы тщательно изучили состояние лепнины, а затем бережно демонтировали ее и доставили в мастерскую (всего более 150 ящиков с фрагментами и деталями).

— Решение о демонтаже было принято неспроста: за годы, пока здание пустовало, перекрытия пришли в негодность, — говорит Лариса Лазарева, почетный реставратор Москвы, руководитель мастерской, которой и доверили восстановить былую красоту булочной. — Нам важно сохранить подлинные детали, воссоздать недостающие и вернуть все на место.

Реставраторы составили подробные планы помещений с местоположением каждого декоративного элемента. Помимо фасадов специалисты восстановят убранство восьми исторических комнат, в том числе готического буфета на втором этаже. Ну а сейчас они сосредоточены на воссоздании лепного декора кофейни, в которой до 1917 года представителям высокого сословия подавали пироги и пирожные. В середине XX века здесь был один из залов ресторана «Центральный». Посетителям предлагали блюда русской кухни и те самые филипповские булочки.

— У этого помещения самый яркий, парадный интерьер, — объясняет Лазарева. — Он эклектичен, соединяет элементы рокайля, барокко и классицизма. Но сделано все настолько талантливо, что это вызывает не ощущение смешения, а только восхищение людьми, которые это придумали и воплотили в жизнь.

При демонтаже лепного декора реставраторы под несколькими слоями старой краски обнаружили на стенах уникальную альфрейную живопись. Она была очень модной в 1904 году. Однако в 1950-х, 1970-х годах у людей были другие вкусы.

— Раскрыв исторический орнамент, мы ахнули от восторга, — Лариса Лазарева показала эскиз к проекту реставрации: зеленовато-оливковые цветы на сиреневом фоне. — Что удивительно, живопись неплохо сохранилась. Возможно, какой-то кусочек мы оставим в том виде, в каком раскрыли.

Реставраторы работают кропотливо, скрупулезно расчищая каждую деталь. В кофейню и булочную также вернутся авторские барельефы и восемь кариатид.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия Москвы:

— Благодаря труду реставраторов удалось привести в порядок уже больше половины всей лепнины: отлито около 150 элементов, склеено и докомпоновано 30 исторических картушей. Дело осложняет большое количество маленьких кусочков — работа ювелирная. Здание с восстановленными интерьерами сохранит свою историческую функцию, в нем откроют гостиницу.