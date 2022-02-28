Волонтеры продолжают собирать вещи для беженцев Донбасса

Волонтеры Айгуль Самигуллина (слева) и Анна Фоминых наполняют коробки предметами первой необходимости, которые собрали активисты службы «Милосердие» для пострадавших жителей ДНР и ЛНР, размещенных в лагерях беженцев в Ростовской области / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

28 февраля московские православные волонтеры собрали и отправили еще одну партию гуманитарной помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик.

Москвичка Антонина Метлина несет в «Дом для мамы» службы «Милосердие» огромные пакеты с теплыми детскими вещами. Худенькая женщина невысокого роста, которую почти не видно за объемной ношей, поднимается по длинной лестнице в штаб благотворительного проекта, чтобы передать гуманитарную помощь для эвакуированных в Россию жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые сейчас находятся в лагерях для беженцев в Неклиновском районе Ростовской области.

— События, которые происходят на Украине, очень сильно ранят мое сердце. В Киеве у меня родственники, с которыми я не могу выйти на связь. Я не смогла остаться в стороне. Как только услышала о сборе гуманитарной помощи для беженцев, решила рассказать об этом родителям малышей детского сада, куда ходит и мой ребенок. Вместе нам удалось собрать несколько больших пакетов с детскими вещами, обувью, игрушками и постельным бельем, которые я привезла в «Дом для мамы», — говорит москвичка Антонина Метлина.

В просторной комнате, заставленной десятками пакетов и коробок, волонтеры изучают этикетки на упаковках детского питания, продовольственных товарах и средствах личной гигиены, чтобы в очередную партию гуманитарной помощи не попали продукты с истекшим сроком годности.

— По профессии я бортпроводник, в свободное от полетов время занимаюсь благотворительной деятельностью. Когда услышала, что для беженцев с Донбасса организовали сбор вещей, закупила непортящиеся продукты, консервы, — рассказывает волонтер Анна Фоминых.

Гуманитарную помощь сюда доставляют ежедневно, новые пакеты и коробки прибывают каждые 10–15 минут. Приносят буквально все: теплые вещи, обувь, зубные щетки, шампуни, мыло, канцелярские принадлежности, мягкие игрушки... Но, по большей части, детское питание и памперсы.

Доброволец из Москвы Айгуль Самигуллина по профессии фотограф. Девушка отменила все свои съемки, чтобы помочь прибывшим в Россию беженцам.

— Я мама двоих дочек, и понимаю, как тяжело сейчас семьям с детьми, которые остались без дома. Каждый оказывает помощь так, как может, кто-то принесет небольшой пакетик с крупой, а кто-то десять коробок с детскими вещами привезет на машине. Важен любой дар, — уверена Айгуль Самигуллина.

В соцсетях Айгуль объявила сбор денег беженцам. И уже собрала шесть тысяч рублей.

— В субботу у нас состоялась первая отправка гуманитарной помощи беженцам из Донбасса в Ростовскую область. Мы собрали 4,185 тонны вещей и продуктов. Сегодня это будет уже вторая отправка. Денежные средства тоже собираем: за пять дней с миру по копеечке десять миллионов рублей, которые сейчас так необходимы тем, кто покинул родной дом без вещей, без предметов гигиены и без гроша в кармане, — говорит руководитель «Дома для мамы» службы «Милосердие» Мария Студеникина.

КАК ПОМОЧЬ

Передать гуманитарную помощь можно в «Дом для мамы» православной службы помощи «Милосердие» по адресу: Москва, ул. Николоямская, 49, стр. 3. Волонтеры работают ежедневно с 9:00 до 21:00 без выходных. Помощь направляется в лагеря беженцев в Ростовской области.