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Московский психолог рассказала, как родители могут поддержать ребенка в период сдачи экзаменов

Марьяна Шевцова

Общество
Московский психолог рассказала, как родители могут поддержать ребенка в период сдачи экзаменов
Фото: Pexels

В период подготовки и сдачи экзаменов школьники могут испытывать стресс и волнение. Как родителям помочь ребенку и какие слова поддержки способствуют психологическому настрою на успешную сдачу, рассказала «Вечерней Москве» педагог–психолог Городского психолого–педагогического центра Олеся Коваленко.

По словам эксперта, прежде всего родителям необходимо создать дома доброжелательную обстановку.

— Поддержите своего ребенка любовью и верой в него и его силы. Постарайтесь донести мысль, что отметка не является совершенным измерением его способностей. Чаще хвалите его за то, что он делает хорошо в процессе подготовки к экзаменам, повышайте его самооценку: чем больше ребенок боится своей неудачи, тем более вероятности допущения ошибок. А главное, старайтесь сами сохранять спокойствие: дети чувствуют состояние родителей, даже если те не говорят о своих тревогах вслух, — отметила Олеся Коваленко.

Немаловажными факторами являются — организация режима дня, а также условий для эффективной подготовки. Задача родителей здесь — помочь ребенку научиться грамотно распределять рабочую нагрузку, максимально эффективно использовать свое время и пространство.

— Определите вместе с ребенком часы его наибольшей продуктивности: сложные темы лучше повторять в это время, а темы попроще — в часы спада. Не допускайте переутомления ребенка: расскажите ему, что для предотвращения перегрузок, необходимо чередовать учебу с отдыхом. Также во время подготовки к экзаменам важна физическая активность. Это может быть легкая зарядка по утрам, танцы в перерывах или прогулка перед сном, — рассказала педагог–психолог. — Дома школьнику требуется удобное тихое место для занятий, чтобы никто его не беспокоил. В комнате не должно быть включенного телевизора или радио: это сильно отвлекает и мешает сосредоточиться. А если все–таки хочется работать под музыку, лучше выбирать композиции без слов.

Большим вкладом в поддержку школьников станет посильное участие родителей в подготовке к экзаменам.

— Составьте вместе план дисциплин, которые нужно сдавать, а также тем, которые нуждаются в повторении. Проясните, какие из них наиболее сложные и требуют больше времени на подготовку, а какие — только повторения. Вместе с ребенком распределите темы подготовки по дням недели. Выделите ключевые моменты и логический смысл повторяемых тем: для этого, например, полезно делать краткие записи или таблицы, которые можно повесить над письменным столом или на кухне. А если тяжело, например, заучивать даты, то предложите школьнику сделать карточки или придумать ассоциацию, — пояснила эксперт.

Накануне самих экзаменов педагог–психолог советует раньше заканчивать подготовку и вовремя ложиться спать.

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