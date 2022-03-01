Высокий, быстрый, самобытный: что помогло Даниилу Медведеву стать первой ракеткой мира

Фото: Instagram/medwed33

28 февраля первой ракеткой мира официально стал россиянин Даниил Медведев. «Вечерка» разузнала, как талантливому теннисисту удалось стать лучшим на планете.

Согласно рейтингу Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), 26-летний Медведев имеет в активе 8615 баллов. Благодаря этому результату нашему спорт смену удалось потеснить прежнего лидера рейтинга, сербского теннисиста Новака Джоковича, у которого 8465 баллов. Третью строчку сохранил немец Александр Зверев. Он набрал 7515 баллов.

О том, что Даниил Медведев сменит сербского коллегу в статусе первой ракетки мира стало известно еще 24 февраля. Россиянин, выступающий на турнире в мексиканском Акапулько, обыграл испанца Пабло Андухара со счетом 6:1, 6:2 и прошел в четвертьфинал. Джокович в это же время проиграл на турнире категории ATP-500 в Дубае.

— Конечно, это фантастический результат. Мы его ждали — и свершилось, — комментирует «Вечерке» знаменитый тренер, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. — Конкурентами Даниила были Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Энди Маррей, Роджер Федерер, и он над ними над всеми имеет победы и по классу игры ни одному из них не уступает. У Медведева большие перспективы. Еще может играть спокойно лет десять. На протяжении полутора лет Даниил был вторым. А это говорит о стабильности его результатов.

До него таким уровнем успеха могли похвастаться лишь двое наших теннисистов — Евгений Кафельников и Марат Сафин, подчеркнул Тарпищев. Даниил продолжил традиции, которые были заложены еще в Советском Союзе.

— Если брать прошедший год, Медведев был явным лидером нашей команды. За прошлый год у нас был лучший результат за все советско-российское время в теннисе — во многом благодаря Даниилу.

Также Шамиль Тарпищев отметил, что прошел с молодым спортсменом весь его путь и видел, как формировался его самобытный стиль игры.

— У него неординарная техника: при его высоком росте (1,98 м) передвигается он быстро. Плюс ко всему учился всегда на отлично. И сейчас очень продуманно владеет собственным календарем соревнований, умеет правильно готовиться к сборам. В общем, им можно восхищаться, достойный пример для нового поколения спортсменов. Даниил прошел славный путь и продолжает совершенствовать свое мастерство, — сказал «Вечерке» тренер.

РЕДКИЙ СЛУЧАЙ

Талант теннисиста раскрылся сравнительно поздно. Мария Шарапова начала тренироваться в 4 года, Рафаэль Надаль — в 5. Роджер Федерер впервые взял ракетку в 3,5 года. Даниил Медведев попал в теннисную секцию 6-летним. И поначалу не планировал больших побед на спортивном поприще: занимался шахматами и плаванием. Но постепенно теннис вытеснил остальные увлечения.

СПРАВКА

Даниил Медведев родился 11 февраля 1996 года в Москве, в семье предпринимателя Сергея Яковлевича и домохозяйки Ольги Васильевны, которые всю жизнь посвятили воспитанию троих детей: у Даниила есть две старшие сестры Юлия и Елена.