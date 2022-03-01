Высокий, быстрый, самобытный: что помогло Даниилу Медведеву стать первой ракеткой мира
28 февраля первой ракеткой мира официально стал россиянин Даниил Медведев. «Вечерка» разузнала, как талантливому теннисисту удалось стать лучшим на планете.
Согласно рейтингу Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), 26-летний Медведев имеет в активе 8615 баллов. Благодаря этому результату нашему спорт смену удалось потеснить прежнего лидера рейтинга, сербского теннисиста Новака Джоковича, у которого 8465 баллов. Третью строчку сохранил немец Александр Зверев. Он набрал 7515 баллов.
О том, что Даниил Медведев сменит сербского коллегу в статусе первой ракетки мира стало известно еще 24 февраля. Россиянин, выступающий на турнире в мексиканском Акапулько, обыграл испанца Пабло Андухара со счетом 6:1, 6:2 и прошел в четвертьфинал. Джокович в это же время проиграл на турнире категории ATP-500 в Дубае.
— Конечно, это фантастический результат. Мы его ждали — и свершилось, — комментирует «Вечерке» знаменитый тренер, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. — Конкурентами Даниила были Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Энди Маррей, Роджер Федерер, и он над ними над всеми имеет победы и по классу игры ни одному из них не уступает. У Медведева большие перспективы. Еще может играть спокойно лет десять. На протяжении полутора лет Даниил был вторым. А это говорит о стабильности его результатов.
До него таким уровнем успеха могли похвастаться лишь двое наших теннисистов — Евгений Кафельников и Марат Сафин, подчеркнул Тарпищев. Даниил продолжил традиции, которые были заложены еще в Советском Союзе.
— Если брать прошедший год, Медведев был явным лидером нашей команды. За прошлый год у нас был лучший результат за все советско-российское время в теннисе — во многом благодаря Даниилу.
Также Шамиль Тарпищев отметил, что прошел с молодым спортсменом весь его путь и видел, как формировался его самобытный стиль игры.
— У него неординарная техника: при его высоком росте (1,98 м) передвигается он быстро. Плюс ко всему учился всегда на отлично. И сейчас очень продуманно владеет собственным календарем соревнований, умеет правильно готовиться к сборам. В общем, им можно восхищаться, достойный пример для нового поколения спортсменов. Даниил прошел славный путь и продолжает совершенствовать свое мастерство, — сказал «Вечерке» тренер.
РЕДКИЙ СЛУЧАЙ
Талант теннисиста раскрылся сравнительно поздно. Мария Шарапова начала тренироваться в 4 года, Рафаэль Надаль — в 5. Роджер Федерер впервые взял ракетку в 3,5 года. Даниил Медведев попал в теннисную секцию 6-летним. И поначалу не планировал больших побед на спортивном поприще: занимался шахматами и плаванием. Но постепенно теннис вытеснил остальные увлечения.
СПРАВКА
Даниил Медведев родился 11 февраля 1996 года в Москве, в семье предпринимателя Сергея Яковлевича и домохозяйки Ольги Васильевны, которые всю жизнь посвятили воспитанию троих детей: у Даниила есть две старшие сестры Юлия и Елена.