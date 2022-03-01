Астролог рассказала, чего ждать разным знакам зодиака в марте

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По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в марте — первом месяце весны.

Март начнется под чутким руководством Урана. Его задача — освободить нас от всего, что ограничивает и не дает идти вперед. Нас ожидают внезапные перемены во всех сферах жизни. Обновления, встряски, изменения планов, жизненных целей и приоритетов. Учитесь, осваивайте новые профессии, трансформируйте отношения, найдите необычное увлечение, перестройте ритм и режим повседневной жизни.

2 марта новолуние в Рыбах обязывает нас думать о своем будущем и смысле жизни. Как никогда мы остро нуждаемся в поддержке, принятии, любви, самопознании и раскрытии своих талантов.

3 марта — Венера и Марс соединяются с Плутоном. Обновление отношений произойдет у тех, кто давно в паре. А если вы вдруг влюбились или построили отношения в декабре или в январе, то сейчас поймете, насколько они настоящие и долгоиграющие. И про финансы можно сказать то же самое. Или новые высоты с приятными бонусами, или кризис. А вот если у вас были запущены какие-то проекты в период с 9 по 15 декабря, то сейчас вы должны получить первые результаты.

6 марта — Венера дружит с Марсом в Водолее. Если ваше сердце еще свободно, то это прекрасный шанс встретить свою половинку: вас может настигнуть любовь с первого взгляда.

Период с 10 по 20 марта — сразу 4 планеты на небе в знаке Рыб. Возрастет потребность помогать и сочувствовать окружающим.

С 10 по 27 марта — Меркурий в Рыбах. Переходим на образное мышление и больше доверяем своей интуиции, чем логике. Аккуратнее с эмоциями, они в этот период сильно влияют на мышление и память.

С 16 марта — самый конфликтный период месяца. В идеале ничего не планировать в это время. Если вы хотели стартовать со своими бизнес-идеями или стать более самостоятельными, то лучше это сделать с 20 марта.

Телец

Март для многих Тельцов — благоприятный период для перемен, обновления, воплощения в реальность планов и желаний. У Тельцов появится возможность сделать то, о чем они давно мечтали. И если они проявят смелость, упорство и осмотрительность, то любой их проект будет успешным и привлечет внимание надежных партнеров. Возможно, на пути у них встанут непредвиденные обстоятельства и неожиданные сложности, но Тельцы вполне способны их преодолеть и выйти из ситуации победителем. С 20 по 26 марта Тельцам придется внимательно следить за всем, что происходит вокруг. Вероятно, в этот период активизируются соперники, и Тельцы будут вынуждены укреплять репутацию и свои позиции на работе.

Овен

Вероятнее всего, большинство Овнов в марте будут успешно справляться с любыми делами. Высокая работоспособность, целеустремленность и внимательность помогут им и на работе, и в повседневной жизни. Возможно, руководство поставит перед представителями этого знака довольно сложные задачи, но на помощь Овнам придут коллеги и партнеры.

Помешать Овнам добиться цели способны только недомогание, болезни и упадок сил. Поэтому Овнам так важно в марте следить за здоровьем, особенно в период с 1-го по 20-е число. После 20 марта риск болезни заметно уменьшится, и Овны почувствуют себя увереннее и свободнее. С 22-го по 26-е число есть вероятность сделать неправильные выводы и совершить ошибку. Чтобы этого избежать, Овнам стоит продумывать каждый свой шаг и не торопиться.

Близнецы

Скорее всего, в марте Близнецы займутся поиском поддержки и партнерских отношений. Они предпочтут работу в команде, а не личный проект. Чтобы не упустить возможность показать свой профессионализм, подняться по карьерной лестнице и отодвинуть в сторону конкурентов, им необходимо выбирать партнеров внимательно и неспешно. При этом Близнецам стоит следить за своим здоровьем, поскольку в первую и вторую декаду марта есть вероятность переутомления и обострения хронических болезней. После 20-го числа Близнецы будут чувствовать себя хорошо, но напряжение на работе вряд ли позволит им расслабиться и отдохнуть.

Рак

Март для Раков — благоприятный период для обучения, совершенствования практических навыков и преподавания. Скорее всего, на протяжении всего месяца Раки будут тянуться к новым знаниям, но при этом проявят желание делиться тем, что умеют и знают сами.

Возможно, они окажутся в центре внимания и станут для кого-то примером. Чувство ответственности перед большим количеством людей подтолкнет Раков к тому, что нужно двигаться дальше и повышать свой профессионализм. В период с 1-го по 20-е число Раков ждут интересные встречи и предложения, которые позволят им проявить свой творческий потенциал, пройти обучение за границей или сменить работу на более перспективную. С 21 по 31 марта велика вероятность возникновения денежных проблем и сложностей при общении с государственными органами.

Лев

Львам в период с 1 по 20 марта для успешной работы и продвижения проектов понадобятся поддержка и опора. Поэтому Львы большую часть времени будут сосредоточены на переговорах, встречах, заключении договоров и сделок. Возможно, в личной жизни Львы тоже уделят особое внимание укреплению отношений и свиданиям. Середина месяца — отличный период для вступления в брак, сближения с влиятельными родственниками и привлечения внимания близких к своим делам. После 20-го числа велика вероятность недопониманий и конфликтов с коллегами и руководством. Чтобы не накалять обстановку, Львам придется действовать осмотрительно и взвешивать каждое свое слово, прежде чем что-то сказать.

Дева

В первой и второй декадах марта многие Девы предпочтут двигаться за кем-то, а не быть лидером. Они, вероятней всего, станут частью команды, вложат в общее дело много сил, но при этом могут преуменьшать свою значимость и преувеличивать вес вклада партнеров.

Им будет комфортнее находиться в тени, чем заявлять о себе. Такое отношение к своим заслугам может привести к пониженной самооценке и неуверенности в собственных силах. Поэтому Девам важно отмечать свои успехи и делиться ими с близкими людьми. Период с 1-го по 20-е число неблагоприятен для того, чтобы брать или давать деньги в долг, производить крупные финансовые операции, подписывать договора на большие суммы. В третьей декаде марта Девы, скорее всего, будут заняты работой и решением текущих проблем.

Весы

Март для большинства представителей знака Весы обещает быть позитивным, но непростым. Постоянная занятость на работе и решение вопросов, связанных с семьей и домом, практически не оставят свободного времени и вряд ли позволят Весам расслабиться. Но им наверняка и не потребуется передышка. Скорее всего, Весы легко справятся с таким темпом и покажут себя с лучшей стороны. Руководство, вероятно, заметит работоспособность и целеустремленность Весов и в качестве награждения предложит повышение зарплаты, новую должность или приятные бонусы. Для Весов-бизнесменов с 1 по 20 марта — отличное время для поиска спонсоров и партнеров. После 20-го числа Весы могут столкнуться с финансовыми проблемами, но быстро с ними справятся.

Скорпион

Возможно, в марте многим Скорпионам захочется добавить в свою жизнь красок, найти новое увлечение, проявить свои таланты и заняться творчеством. Привычные дела у Скорпионов пойдут хорошо, но мыслями они постоянно будут находиться в мечтах и фантазиях. С 1-го по 20-е число Скорпионы с удовольствием поучаствуют в общественной деятельности, попробуют силы в конкурсах и соревнованиях. Возможно, при этом им важно будет не просто участие, а победа. Период с 20 марта и до конца месяца для большинства Скорпионов окажется довольно сложным. Велика вероятность конфликтов и недопониманий.

Чтобы избежать проблем в общении, Скорпионам придется проявить чувство такта и вовремя пойти на компромисс.

Стрелец

Вероятно, первый месяц весны Стрельцы посвятят общению с близкими и работе. Семейные встречи, звонки дальним родственникам повлияют на Стрельцов положительно. Мудрость старшего поколения и свежий взгляд на мир детей, вполне возможно, вдохновят Стрельцов на новые проекты и подскажут, как эффективнее и быстрее добиться своих целей. Многие Стрельцы в профессиональной деятельности будут вполне успешны.

Они постараются укрепить свои позиции на работе и повысить доход. При этом Стрельцам стоит следить за своим здоровьем, чтобы не сбиваться с темпа и успеть сделать все важные дела до 20 марта. Период с 21-го по 31-е число — неблагоприятное время для рискованных проектов и подписания договоров.

Козерог

Март многие Козероги проведут довольно активно. Они будут постоянно общаться, вести переговоры, обсуждать дела и планы. Это поможет Козерогам познакомиться с новыми людьми, наладить важные связи и укрепить отношения с близкими по духу коллегами и партнерами.

С 1 по 21 марта — благоприятный период для заключения сделок и поиска единомышленников. В марте Козероги будут особенно тщательно следить за внешним видом и еще раз убедятся, что народная мудрость «встречают по одежке» актуальна и позволяет оставить о себе хорошее первое впечатление. В последние десять дней месяца у Козерогов могут возникнуть сложности с репутацией и лишние финансовые траты.

Водолей

Первая половина марта для Водолеев, скорее всего, будет удачной и продуктивной. Они подведут итоги значимого проекта, в который вложили много сил и времени. Вероятно, результат порадует не только Водолеев, но и их руководство.

В таком случае Водолеи получат хорошее вознаграждение и повысят свою репутацию. В середине месяца напомнят о себе дела прошлого, которые могут принести Водолеям дополнительный доход. Если есть возможность, то все важные проекты, переговоры и презентации лучше проводить до 20 марта. С 20-го числа повысится вероятность сделать серьезную ошибку, неверно просчитать риски и потерять существенную сумму денег.

Рыбы

Март для Рыб — благоприятный период для любых начинаний, перемен, открытий. Многие Рыбы будут чувствовать себя свободно и уверенно, и с удовольствием возьмутся за новое дело, в котором, вполне вероятно, добьются заметного успеха. Первый месяц весны — удачное время для общения с партнерами, поиска спонсоров, подписания договоров и смены места жительства. Рыбам стоит внимательно относиться к предложениям, которые они получают, чтобы не упустить интересные идеи и перспективные проекты. Но в период с 20 по 31 марта есть вероятность конфликтов. Поэтому в конце месяца Рыбам необходимо держать свои эмоции под контролем и не поддаваться на провокации.

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